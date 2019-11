Qualificazioni Europee per UEFA EURO 2020: come funzionano

Le qualificazioni per UEFA EURO 2020 rimangono pressoché invariate (con 24 partecipanti alla fase finale), ma le gare di qualificazione europee inizieranno a marzo dopo un torneo internazionale e non più a settembre (in questo caso, marzo 2019 anziché settembre 2018). Nessuna squadra è qualificata di diritto come nazione ospitante (poiché ce ne saranno 13 in totale).

Fase di qualificazione a gironi (si qualificano 20 squadre)

Le 55 squadre sono state suddivise in 10 gironi da cinque o sei. Quattro dei cinque gironi da cinque conterranno una squadra qualificata per la fase finale di UEFA Nations League (che si disputerà a giugno 2019). Le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno per la fase finale e andranno a occupare i primi 20 posti.

Spareggi (si qualificano quattro squadre)

Gli ultimi quattro posti disponibili a EURO verranno assegnati tramite gli spareggi di qualificazione, ai quali parteciperanno le 16 vincitrici dei gironi di UEFA Nations League (ovvero le quattro vincitrici dei gironi in ciascuna delle quattro divisioni).

DETTAGLI SPAREGGI

Ogni lega prevede un tabellone separato , con due semifinali in gara unica e una finale in gara unica da sorteggiarsi il 22 novembre 2019 e disputarsi in un'unica sede dal 26 al 31 marzo 2020. La vincitrice di ogni tabellone guadagnerà l'accesso a UEFA EURO 2020.

Se una vincitrice dei gironi di UEFA Nations League si è già qualificata attraverso le normali qualificazioni europee, il suo posto verrà preso dalla squadra successiva della sua lega. Se una lega non è composta da quattro squadre che possono qualificarsi, i rimanenti posti verranno assegnati alle squadre di un'altra lega, in base alla classifica generale di UEFA Nations League.

Le sfide degli spareggi

Percorso A

Semifinale 1 (1 - 4): Islanda - Romania

Semifinale 2 (2 - 3): Bulgaria - Ungheria

La vincitrice della semifinale 2 (Bulgaria o Ungheria) giocherà la finale in casa.



Percorso B

Semifinale 1 (1 - 4): Bosnia-Erzegovina - Irlanda del Nord

Semifinale 2 (2 - 3): Slovacchia - Repubblica d’Irlanda

La vincitrice della semifinale 1 (Bosnia-Erzegovina o Irlanda del Nord) giocherà la finale in casa.



Percorso C

Semifinale 1 (1 - 4): Scozia - Israele

Semifinale 2 (2 - 3): Norvegia - Serbia

La vincitrice della semifinale 2 (Norvegia o Serbia) giocherà la finale in casa.



Percorso D

Semifinale 1 (1 - 4): Georgia -Bielorussia

Semifinale 2 (2 - 3): Macedonia del Nord - Kosovo

La vincitrice della semifinale 1 (Georgia o BIelorussia) giocherà la finale in casa.



Fase finale UEFA EURO 2020

Formato: come UEFA EURO 2016, le 24 squadre verranno sorteggiate in sei gironi da quattro. Le prime due classificate di ogni girone e le quattro migliori terze accedono alla fase a eliminazione diretta.

Sedi:

Finale e semifinali

Londra, Inghilterra: stadio di Wembley

Tre partite della fase a gironi, un quarto di finale

Baku, Azerbaigian: stadio Olimpico

Monaco, Germania: Fußball Arena München

Roma, Italia: Olimpico in Roma

San Pietroburgo, Russia: Saint Petersburg Stadium

Tre partite della fase a gironi, un ottavo di finale

Amsterdam, Paesi Bassi: Johan Cruijff ArenA

Bilbao, Spagna: Estadio de San Mamés

Bucarest, Romania: Arena Națională

Budapest, Ungheria: Ferenc Puskás Stadium

Copenhagen, Danimarca: Parken

Dublino, Repubblica d'Irlanda: Dublin Arena

Glasgow, Scozia: Hampden Park

Londra, Inghilterra: Wembley Stadium

Le città ospitanti sono state accoppiate tramite sorteggio – da sei diverse liste di coppie di città stabilite in base al prestigio sportivo e criteri geografici.

Le nazioni ospitanti qualificate verranno automaticamente piazzate nei seguenti gruppi. Se entrambe le nazioni accoppiate si qualificheranno, allora un sorteggio determinerà quale nazione giocherà in casa nello scontro diretto.

Gruppo A: Italia (Olimpico in Roma)*, Azerbaijan (Olympic Stadium, Baku)

Gruppo B: Russia (Saint Petersburg Stadium), Danimarca (Parken Stadium, Copenhagen)

Gruppo C: Olanda (Johan Cruijff ArenA, Amsterdam)*, Romania (National Arena, Bucarest)

Gruppo D: Inghilterra (Wembley Stadium, Londra)*, Scozia (Hampden Park, Glasgow)

Gruppo E: Spagna (Estadio San Mamés, Bilbao)*, Repubblica d’Irlanda (Dublin Arena)

Gruppo F: Germania (Fußball Arena München, Monaco)*, Ungheria (Ferenc Puskás Stadium, Budapest)

*Sicure di giocare tutte e tre le partite della fase a gironi in casa, essendosi qualificate tramite le Qualificazioni Europee. Poiché sia Russia che Danimarca hanno raggiunto UEFA EURO 2020 attraverso le Qualificazioni Europee, un sorteggio addizionale si terrà il 22 novembre per stabilire quale delle due squadre giocherà in casa ognuna delle proprie partite del girone; l'altra ne giocherà invece due in casa e una fuori.



Calendario qualificazioni europee e UEFA EURO 2020

21–26 marzo, 7–8 e 10–11 giugno, 5–10 settembre, 10–15 ottobre e 14–19 novembre 2019: fase a gironi qualificazioni europee (dieci giornate)

22 novembre 2019: sorteggio spareggi qualificazioni europee

30 novembre 2019: sorteggio fase finale di UEFA EURO 2020, Bucarest

26–31 marzo 2020: spareggi qualificazioni europee

12 giugno –12 luglio 2020 (date provvisorie): fase finale di UEFA EURO 2020