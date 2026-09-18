UEFA EURO 2028: pubblicata la lista delle strutture che ospiteranno le squadre
venerdì 18 settembre 2026
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Nel catalogo delle strutture che ospiteranno le squadre qualificate a UEFA EURO 2028, ci sono un’ampia gamma di opzioni nelle vicinanze delle città ospitanti, al fine di ridurre al minimo i tempi di viaggio e garantire una logistica efficiente per le partite.
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A meno di due anni dall’inizio di UEFA EURO 2028 nel Regno Unito e in Irlanda, la UEFA ha presentato il catalogo ufficiale delle strutture che ospiteranno le squadre, invitando i potenziali partecipanti a iniziare a pianificare la propria organizzazione per il torneo. Il catalogo comprende un'ampia gamma di opzioni all'interno delle città ospitanti e nelle loro immediate vicinanze, al fine di ridurre al minimo i tempi degli spostamenti e garantire una logistica efficiente per le partite.
A seguito dell’annuncio dei paesi ospitanti nell’autunno del 2023, gli esperti della UEFA e di UK & Ireland 2028 Limited hanno condotto un ampio programma di ispezioni, valutando hotel e centri di allenamento nei Paesi ospitanti. Il processo si è concentrato su hotel con una solida esperienza nell’accoglienza delle squadre e su strutture sportive d’élite, portando a una selezione di campi base di alta qualità.
Affiancare le squadre nel loro percorso verso UEFA EURO 2028
Ogni campo base combina un hotel dedicato con una struttura di allenamento nelle vicinanze, pensata su misura per soddisfare le esigenze delle nazionali. Il catalogo presenta un’ampia gamma di opzioni, distribuite geograficamente tra il Regno Unito e l’Irlanda, con la maggior parte delle località situate in prossimità delle città ospitanti per ridurre al minimo i tempi di viaggio e favorire una logistica efficiente delle partite.
Il catalogo online funge da strumento centrale di pianificazione per le federazioni nazionali, offrendo una panoramica strutturata di tutte le opzioni disponibili per i campi base delle squadre. Per ogni campo base sono disponibili contenuti video, insieme a informazioni personalizzate su hotel, centri di allenamento e relative strutture e servizi, che aiutano le federazioni a valutare le località e facilitano la pianificazione del torneo.
Le federazioni nazionali sono invitate a visitare e valutare le strutture selezionate. Sebbene alcune squadre si qualificheranno già entro novembre 2027, la selezione definitiva dei campi base è prevista per gennaio 2028. Il catalogo definitivo comprende 36 campi base e funge da strumento centrale di pianificazione per le nazionali, offrendo un’esperienza di alta qualità in cui sentirsi “come a casa” per tutta la durata di EURO 2028.
L'elenco dei campi base preselezionati dalla UEFA, che le federazioni nazionali sono invitate a visitare e valutare prima di effettuare la loro scelta definitiva, è il seguente:
Ashby Springs: Champneys Springs Wellness Resort (campo sul posto)
Aston Villa: The Belfry Hotel e Resort e il centro sportivo Bodymoor Heath Training Ground dell'Aston Villa
Derby: Delta Hotels Breadsall Priory Country Club e Il centro sportivo di allenamento del Derby County
Leicester: Novotel Leicester e il centro sportivo di allenamento del Leicester City FC
Loughborough: Burleigh Court Hotel e Conference Centre e Loughborough University Stadium (campo sul posto)
Wolves: Park Hall Hotel e Spa e Sir Jack Hayward Training Ground, Wolverhampton Wanderers FC
Bristol: Aztec Hotel e Spa e The Quarters Training Ground, Bristol Rovers FC
Celtic Dragon I: The Celtic Manor Resort e National Football Development Centre, Dragon Park
Celtic Dragon II: Coldra Court Hotel e National Football Development Centre, Dragon Park
Dublin Carton: Carton House, A Fairmont Managed Hotel e Carton House Sports Facility (campo sul posto)
Oriam: Courtyard by Marriott Edinburgh West e Oriam, Scotland's Sports Performance Centre (campo sul posto)
St Mirren: Gleddoch Golf e Spa Resort e St Mirren Park Stadium
Troon: Marine Troon e Kilmarnock FC Stadium
Carden: Carden Park Hotel (campo sul posto)
Chester: DoubleTree by Hilton Hotel e Spa Chester e Colliers Park
Everton: Daresbury Park Hotel e Spa e Finch Farm, Everton FC
Liverpool Formby: Formby Hall Golf Resort e Spa e Southport FC
Bisham Burnham: Burnham Beeches Hotel e Spa e Bisham Abbey National Sports Centre
Cambridge: Graduate by Hilton Cambridge e Clare College Sports Ground, Cambridge United FC
Cobham: Hilton Cobham e Surrey Sports Park
East Herts: Hanbury Manor Marriott Hotel e Country Club e Bragbury End, Stevenage FC
Hampshire: Four Seasons Hampshire e Farnborough FC
London Teddington: The Lensbury Resort (campo sul posto)
Reading: DeVere Wokefield Estate (Mansion House) e Bearwood Park, Reading FC
Southampton: Harbour Hotel Southampton e Southampton FC Training Centre
Tottenham Hotspur: Myddelton Lodge e Tottenham Hotspur FC Training Centre (campo sul posto)
Windsor: De Vere Beaumont Estate e Eton College
Wycombe: Crowne Plaza Marlow e Marlow Road, Wycombe Wanderers FC
Blackburn Rovers: Mercure Blackburn Dunkenhalgh Hotel e Spa e Brockhall Village Training Ground, Blackburn Rovers FC
Burnley: Crow Wood Hotel e Spa Resort e Gawthorpe Hall Training Ground, Burnley FC
Manchester City: The Lowry Hotel e City Football Academy, Manchester City FC
Manchester Mottram: Champneys Mottram Hall (campo sul posto)
Manchester Worsley: Delta Hotels by Marriott Worsley Park Country Club e Bolton Wanderers FC
York: The Grand, York e York Community Stadium
Darlington: Blackwell Grange Hotel e Darlington Arena
Middlesbrough: Rockliffe e Middlesbrough FC Training Centre (campo sul posto)
Newcastle United: Hilton Newcastle Tyne Bridge e Whitley Park, Newcastle United FC
UEFA EURO 2028 sarà ospitato congiuntamente da Inghilterra, Irlanda, Scozia e Galles e si svolgerà dal 9 giugno al 9 luglio 2028 in otto città ospitanti e nove stadi.
Il catalogo ufficiale delle strutture delle squadre è accessibile esclusivamente alle federazioni nazionali affiliate alla UEFA.