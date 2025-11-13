Calendario di EURO 2028 per città: quali partite si giocano e dove?
giovedì 13 novembre 2025
UEFA EURO 2028 si disputerà in nove stadi di otto città di Inghilterra, Repubblica d'Irlanda, Scozia e Galles. Scopri dove si giocherà ogni partita.
Partite di EURO 2028 a Birmingham (Villa Park)
11/06 Fase a gironi: C3 - C4
15/06 Fase a gironi: B2 - B4
20/06 Fase a gironi: D4 - D1
27/06 Ottavo di finale: Prima Gruppo D - Seconda Gruppo F
Partite di EURO 2028 a Cardiff (National Stadium of Wales)
09/06 Fase a gironi: A1 - A2 (partita di apertura)
14/06 Fase a gironi: A1 - A3
18/06 Fase a gironi: A4 - A1
21/06 Fase a gironi: F2 - F3
24/06 Ottavo di finale: Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo C
01/07 Quarto di finale: Vincente ottavo di finale Manchester - Vincente ottavo di finale Liverpool
Partite di EURO 2028 a Dublino (Dublin Arena)
10/06 Fase a gironi: B3 - B4
12/06 Fase a gironi: E1 - E2
16/06 Fase a gironi: E1 - E3
19/06 Fase a gironi: B2 - B3
21/06 Fase a gironi: E4 - E1
27/06 Ottavo di finale: Prima Gruppo E - Terza Gruppo A/B/C/D
30/06 Quarto di finale: Vincente ottavo di finale Glasgow - Vincente ottavo di finale Tottenham
Partite di EURO 2028 a Glasgow (Hampden Park)
10/06 Fase a gironi: A3 - A4
13/06 Fase a gironi: F1 - F2
17/06 Fase a gironi: F1 - F3
21/06 Fase a gironi: F4 - F1
26/06 Ottavo di finale: Prima Gruppo F - Terza Gruppo A/B/C
01/07 Quarto di finale: Vincente ottavo di finale Dublino - Vincente ottavo di finale Birmingham
Partite di EURO 2028 a Liverpool (Everton Stadium)
11/06 Fase a gironi: D3 - D4
14/06 Fase a gironi: A2 - A4
17/06 Fase a gironi: E2 - E4
20/06 Fase a gironi: C2 - C3
24/06 Ottavo di finale: Seconda Gruppo A - Seconda Gruppo B
Partite di EURO 2028 a Tottenham, Londra (Tottenham Hotspur Stadium)
12/06 Fase a gironi: D1 - D2
15/06 Fase a gironi: C1 - C3
18/06 Fase a gironi: A2 - A3
21/06 Fase a gironi: E2 - E3
26/06 Ottavo di finale: Seconda Gruppo D - Seconda Gruppo E
Partite di EURO 2028 a Wembley, Londra (Wembley Stadium)
11/06 Fase a gironi: C1 - C2
14/06 Fase a gironi: B1 - B3
16/06 Fase a gironi: D1 - D3
19/06 Fase a gironi: B4 - B1
30/06 Quarto di finale: Vincente ottavo di finale Newcastle - Vincente ottavo di finale Cardiff
04/07 Semifinale: Vincente quarto di finale Wembley - Vincente quarto di finale Dublino
05/07 Semifinale: Vincente quarto di finale Glasgow - Vincente quarto di finale Cardiff
09/07 Finale
Partite di EURO 2028 a Manchester (Manchester City Stadium)
10/06 Fase a gironi: B1 - B2
13/06 Fase a gironi: F3 - F4
16/06 Fase a gironi: D2 - D4
20/06 Fase a gironi: C4 - C1
25/06 Ottavo di finale: Prima Gruppo C - Terza Gruppo D/E/F
Partite di EURO 2028 a Newcastle (St. James' Park)
12/06 Fase a gironi: E3 - E4
15/06 Fase a gironi: C2 - C4
17/06 Fase a gironi: F2 - F4
20/06 Fase a gironi: D2 - D3
25/06 Ottavo di finale: Prima Gruppo B - Terza Gruppo A/D/E/F