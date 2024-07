Lo spagnolo Álvaro Morata sulla finale di UEFA EURO 2024, sulle sue emozioni e su Lamine Yamal

Nel 2008, quando la Spagna ha dato il via al suo attuale ciclo di successi, Álvaro Morata era vicino al trasferimento dal Getafe alle giovanili del Real Madrid.

A soli 15 anni, il giovane promettente attaccante spagnolo, ha guardato la Roja battere la Germania nella finale di Vienna di 16 anni fa. Qualcuno ha scattato una foto di lui e dei suoi amici che festeggiano con entusiasmo in una piazza vicino a casa sua quando Iker Casillas ha sollevato il trofeo di EURO 2008. EURO2024.com glielo ha ricordato quando abbiamo intervistato l'attuale capitano della Spagna che guiderà le Furie Rosse contro l'Inghilterra domenica a Berlino.

Le ultime su Spagna - Inghilterra

Ci pensi spesso a quella foto adesso che sei il capitano della Spagna e che potresti rivivere quelle emozioni da protagonista?

È utile pensarlo e immaginarlo: visualizzare le cose positive è positivo. Ma dobbiamo ancora giocare una finale contro una grande squadra come l'Inghilterra: sarà dura. Non potete immaginare e non saprei nemmeno descriverlo cosa significherebbe per me sollevare il trofeo da capitano.

Finale EURO 2008: Spagna - Germania 1-0

Il difensore della Spagna, Dani Vivian, ci ha detto: "Non potremmo amare Álvaro più di così!". Poi ha rivelato che finisci ogni partita quasi in lacrime per le emozioni. È difficile vivere così?

Non è per la responsabilità, non credo. È pura emozione. Sono le stesse emozioni di un tifoso sugli spalti. Quando gioco, sono concentrato al 100%. Sto lavorando. Quando mi sostituiscono, divento come uno dei genitori dei giocatori che guardano dalla tribuna. Sono sicuro che i genitori di Mikel Merino hanno pianto l'altro giorno quando ha segnato [contro la Germania nei quarti di finale]. Così come i genitori di Lamine [Yamal] quando ha segnato alla Francia [in semifinale]. Anch'io sono così. È il mio carattere. Non c'è da vergognarsi a piangere per le cose positive - e spero di avere ancora molto da piangere domenica!

Cosa hai fatto per aiutare il diciassettenne Lamine Yamal?

Con affetto, mostrando fiducia in lui. La maggior parte dei giocatori qui è stata insieme per mesi e gli abbiamo detto: "Vinceremo l'EURO!" Gli abbiamo consigliato di pensare a come aiutarci a raggiungere questo obiettivo. Cerchiamo di proteggerlo nei piccoli dettagli, perché è un calciatore diverso da quasi tutti gli altri. Ma credo che si possa dire lo stesso di Nico [Williams], di Dani Olmo: credo che siano tutti speciali. Potrei citare tutta la nostra squadra. E ora siamo a un passo dal fare di nuovo la storia, ma dovremo lottare duramente perché sarà dura.

Player of the Match di Spagna-Francia: Lamine Yamal

Siete riusciti a ritagliarvi degli spazi per divertirvi?

Onestamente, no. Non ancora. Probabilmente è così che dovrebbe essere. Bisogna prestare la massima attenzione a molte circostanze. Ci sarà tempo per divertirsi ed essere felici. Se andrà bene, festeggeremo. Se domenica non andrà bene, sarà diverso: si soffre per qualche giorno, poi si torna a sentirsi felici per il modo brillante in cui abbiamo affrontato un percorso molto difficile fino alla finale. La vita non è sempre fatta di trofei e coppe. Contano le esperienze che abbiamo condiviso tutti insieme durante la nostra permanenza qui. Sappiamo già che saremo tristi di finire questo periodo insieme, perché è stato fantastico.

