Spagna - Inghilterra, anteprima finale EURO 2024: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Spagna e Inghilterra si affronteranno domenica 14 luglio nella finale di UEFA EURO 2024.

Spagna - Inghilterra in breve Quando: domenica 14 luglio (21:00 CET)

Dove: Olympiastadion, Berlino

Cosa: finale UEFA EURO 2024

Dove guardare Spagna - Inghilterra in TV

Guida alla partita

Dopo quattro settimane di gol e spettacolo offerto dalle 24 squadre, siamo arrivati all'atto conclusivo del torneo che si preannuncia già come un grande classico della storia di EURO. Per molti, la Spagna è stata la squadra migliore di tutto il torneo, avendo dominato col suo gioco offensivo entusiasmante che mescola l'esperienza di veterani come Rodri e Álvaro Morata con l'imprevedibilità e il talento di giovani emergenti come Lamine Yamal e Nico Williams. I campioni d'Europa in carica dell'Italia, ma anche i padroni di casa della Germania e una sempre temibile Francia sono caduti sotto i colpi delle Furie Rosse che adesso attendono domenica per concludere nel migliore dei modi l'Europeo diventando la prima nazione a vincere quattro volte il trofeo.

Southgate: 'Siamo venuti qui per fare la storia'

A ostacolare i sogni di gloria della Spagna, però, c'è un'Inghilterra, che dopo un inizio lento è cresciuta molto nel torneo. La vittoria all'ultimo respiro col gol di Ollie Watkins (entrato dalla panchina) nella semifinale contro i Paesi Bassi, dimostra la forza e la profondità della rosa a disposizione di Gareth Southgate. La sensazione è che le cose stiano iniziando a funzionare al momento giusto. Dopo aver perso la finale di EURO 2020 in casa contro l'Italia, i Tre Leoni saranno mentalmente preparati per ciò che li attende a Berlino; inoltre gli inglesi non dovrebbero essere spaventati dalla Spagna dopo averli battuti 3-2 in Nations League a Siviglia nell'ultimo incontro tra le due squadre. Preparatevi: potrebbe essere un incontro epico.

Probabili formazioni

Spagna: Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Ruiz, Rodri, Olmo; Yamal, Morata, Williams

Inghilterra: Pickford; Walker, Stones, Guéhi; Saka, Mainoo, Rice, Shaw; Bellingham, Foden; Kane

Il cammino verso la finale

Spagna

Gruppo B

3-0 contro Croazia (Morata 29', Fabián Ruiz 32', Carvajal 45'+2')

1-0 contro Italia (Calafiori aut. 55')

1-0 contro Albania (Ferran Torres 13')

Ottavi di finale

4-1 - Georgia (Rodri 39', Fabián Ruiz 51', Williams 75', Olmo 83'; Le Normand aut. 18')

Quarti di finale

2-1 contro Germania dts (Olmo 51', Merino 119'; Wirtz 89')

Semifinale

2-1 contro Francia (Yamal 21', Olmo 25'; Kolo Muani 9')

Yamal diventa il più giovane marcatore a EURO

Inghilterra

Gruppo C

1-0 contro Serbia (Bellingham 13')

1-1 contro Danimarca (Kane 18'; Hjulmand 34')

0-0 contro Slovenia

Ottavi di finale

2-1 dts contro Slovacchia (Bellingham 90'+5', Kane 91'; Schranz 25')

Quarti di finale

1-1 dts 5-3dcr contro Svizzera (Saka 80'; Embolo 75')

Semifinale

2-1 Paesi Bassi (Kane 18'rig., Watkins 90'+1'; Simons 7')

I calci di rigore in versione integrale di Inghilterra - Spagna a EURO '96

Le parole dal campo

Luis de la Fuente, ct Spagna: "So che i ragazzi possono dare molto di più e fare ancora meglio, e sono sicuro che ci riusciranno. La nostra idea di calcio si basa sulla fiducia in noi stessi. Vogliamo giocare secondo i nostri punti di forza. Sono sicuro che la finale sarà totalmente diversa [dalla semifinale], contro avversari che tireranno fuori il meglio anche da noi. Sebbene possa sembrare difficile, abbiamo ancora margini di miglioramento".

Gareth Southgate, ct Inghilterra: "Sono immensamente orgoglioso di essere riuscito a portare l'Inghilterra alla prima finale fuori dall'Inghilterra. Ora vogliamo vincere contro una Spagna che è stata la migliore squadra del torneo. Sarà difficile. Loro pressano molto bene, quindi dovremo essere eccezionali con la palla e senza. Ma è una finale, quindi è normale dovere dare il massimo".