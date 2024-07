Lo spagnolo Marc Cucurella su Nico Williams, sulla sfida contro Kylian Mbappé e sul paragone con Carles Puyol

Marc Cucurella è stato secondo molti il giocatore "rivelazione" della Spagna a UEFA EURO 2024.

Non Lamine Yamal, il fenomeno spagnolo di appena 16 anni il cui esordio in nazionale e il primo gol sono arrivati l'anno scorso a un'età inferiore a quella di Pelé, Diego Maradona, Johan Cruyff, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, ma lui: Marc Cucurella.

Eppure il 25enne terzino sinistro catalano con l'acconciatura alla Carles Puyol e l'atteggiamento da veterano non aveva mai giocato in gare ufficiali per la Roja prima dell'esordio nel Gruppo B contro la Croazia.

Le ultime di Spagna-Francia

Se José Gayà del Valencia non si fosse infortunato a fine maggio, Cucurella avrebbe potuto guardare questo torneo da casa, davanti alla televisione. Invece per tutta una serie di fattori, è diventato lui il terzino sinistro di prima scelta di Luis de la Fuente.

Il prossimo impegno del difensore del Chelsea sarà quello di martedì a Monaco contro la Francia.

A EURO2024.com, Cucurella ha raccontato le emozioni del successo all'ultimo respiro contro la Germania nei quarti e la tensione in vista della sfida contro il temibile attacco della Francia.

Emozioni all'ultimo respiro: il gol della vittoria di Merino contro la Germania

Quanto tempo ci è voluto per recuperare dalla vittoria ai supplementari contro la Germania?

Eravamo stanchi! Ma è stata pura gioia per la qualificazione in semifinale e per essere a due partite dalla vittoria del trofeo.

La sinergia con Nico Williams sulla fascia sinistra si è rivelata molto positiva. Come fa una coppia così nuova a funzionare così bene?

Abbiamo avuto una sintonia immediata. Praticamente non parliamo mai di calcio fuori dal campo. Nico è un ragazzo allegro come me, quindi le nostre personalità sono entrate in sintonia: è successo senza che ci provassimo. Durante le partite, gli dico di fare quello che vuole perché giocatori come lui hanno talmente tanto talento che è importante che si sentano a loro agio.

Hai già affrontato Kylian Mbappé una volta, battendo la sua Francia Under 19 con la Spagna U19 nel 2016. Ci parli di lui?

È una vera coincidenza che non ci siamo affrontati per otto anni, ma adesso è giunta l'ora. È uno di quei giocatori che ti danno l'impressione a volte di essere fuori dal gioco, ma poi gli basta un attimo per fare la differenza. Sarà difficile, ma siamo una squadra forte e solida. Se lavoriamo insieme, possiamo sconfiggere la Francia.

Ti fanno piacere i paragoni con Carles Puyol, non solo per l'acconciatura, ma anche per lo stile di gioco?

Carles è una leggenda, ma la cosa che abbiamo in comune è che entrambi abbiamo sempre dato tutto per la squadra. Lui conosceva molto bene i suoi punti di forza e le sue debolezze, e la squadra era sempre la cosa più importante per lui. Questa è anche una delle mie caratteristiche. Sono contento di questo paragone: è stato un grande giocatore che ha fatto la storia. Posso solo augurarmi di avere una carriera simile.

Quando iniziano le tue vacanze estive? Mercoledì 10 luglio o lunedì 15 luglio?

Il 15! È stata una stagione difficile, perché con questo torneo siamo stati a lungo lontani dalle nostre famiglie. Ma una vittoria a EURO cancellerebbe ogni sacrificio e renderebbe felici molte persone.

