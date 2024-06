Spagna: tutti i record e le statistiche a EURO

GENERALE: LA SPAGNA HA MAI VINTO EURO?

Dopo aver vinto l'edizione del 1964, la Spagna si è imposta a EURO 2008 ed EURO 2012 vincendo in mezzo a queste edizioni il Mondiale del 2010.

Miglior piazzamento: campione 1964, 2008, 2012

Presenze a EURO: 12

Edizioni di EURO da nazione ospitante: 1964 (V)

Bilancio complessivo: G50 V25 P15 S10 GF77 GS43

Bilancio fase a gironi: G33 V17 P9 S7 GF50 GS28

Bilancio fase a eliminazione diretta: G17 V8 D6 L3 GF27 GS15

Statistiche EURO per EURO

1960 non qualificata

1964 campione

1968 non qualificata

1972 non qualificata

1976 non qualificata

1980 fase a gironi

1984 vicecampione

1988 fase a gironi

1992 non qualificata

1996 quarti di finale

2000 quarti di finale

2004 fase a gironi

2008 campione

2012 campione

2016 ottavi di finale

2020 semifinale

RECORD DI SQUADRA

La Spagna ha vinto EURO 1964 da padrona di casa della fase finale, poi si è aggiudicata l'edizione del 2008 in Austria e Svizzera, riconfermandosi campione d'Europa nel 2012 in Polonia e Ucraina.

Vittorie più ampie

5-0: Spagna - Slovacchia, 23/06/2021 (fase a gironi)

Sconfitte più pesanti

2-0 tre volte, la più recente contro Italia, 27/06/2016 (ottavi di finale)



Pareggi con più gol1-1 dieci volte, la più recente contro l'Italia, 06/07/2021 (semifinale)

Partite con più gol

8 gol: 5-3 contro Croazia, 28/06/2021 (ottavi di finale)

Maggior numero di gol segnati a EURO

13 gol in 6 partite nel 2020 (media 2,17)



Minor numero di gol segnati a EURO

2 gol in 3 partite nel 1980 e nel 2004 (media 0,67)

Maggior numero di marcatori diversi a EURO

7: 2008, 2012, 2024



Minor numero di marcatori diversi a EURO

2: 1980, 2004

STATISTICHE FASE A GIRONI

Presenze: 11 (1980, 1984, 1988, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024)

Gironi superati: 8 (1984, 1996, 2000, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024)

Primi posti nel girone: 5 (1984, 2008, 2012, 2016, 2024)

Secondi posti nel girone: 3 (1996, 2016, 2020)

Fasi a gironi senza sconfitte: 5 (1984, 1996, 2008, 2012, 2020)

Fasi a gironi senza vittorie: 1 (1980)

Miglior bilancio nel girone: G3 V3 P0 S0 GF5 GS0 (2024)

Peggior bilancio nel girone: G3 V0 P1 S2 GF2 GS4 (1980)

Qualificazione con il minor numero di punti: 4 (1984)*

Maggior numero di punti senza qualificazione: 4 (2004)

*Due punti a vittoria

Vittoria più ampia

5-0: Slovacchia - Spagna, 23/06/2021



Sconfitta più pesante

2-0: Germania Ovest - Spagna, 17/06/1988

Pareggi con più gol1-1 sette volte, la più recente contro Polonia, 19/06/2021

Partite con più gol

7 gol: 4-3 contro Jugoslavia, 21/06/2000

Maggior numero di gol segnati nel girone

8: 2008

Maggior numero di gol subiti nel girone

5: 1988, 2000



Minor numero di gol segnati nel girone

2: 1980, 2004

Minor numero di gol subiti nel girone

0: 2024

STATISTICHE FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Ottavi di finale

G3 V2 S1

Quarti di finale

GP5 V3* S2*

*Comprese le vittorie ai rigori contro Italia (2008), Svizzera (2020) e la sconfitta ai rigori contro l'Inghilterra (1996)

Semifinali

G5 V4* S1*

*Comprese le vittorie ai rigori contro la Danimarca (1984) e il Portogallo (2012), e la sconfitta ai rigori contro l'Italia (2020)



Finali

G4 V3 S1



Vittoria più ampia

4-0: Spagna - Italia, 01/07/2012 (finale)

Sconfitte più pesanti

2-0: Francia - Spagna, 27/06/1984 (finale)

2-0: Italia - Spagna, 27/06/2016 (ottavi di finale)



Partita con più gol

8 gol: 5-3 contro Croazia (ottavi di finale), 28/06/2021



Tempi supplementari

V contro Ungheria, semifinale 1964 (1-1 / 2-1)

V contro Danimarca, semifinale 1984 (1-1 / 1-1 / 5-4 dcr)

S contro Inghilterra, quarti di finale 1996 (0-0 / 0-0 / 2-4 dcr)

V contro Italia, quarti di finale 2008 (0-0 / 0-0 / 4-2 dcr)

V contro Portogallo, semifinale 2012 (0-0 / 0-0 / 4-2 dcr)

V contro Croazia, ottavi di finale 2020 (3-3 / 5-3)

V contro Svizzera, quarti di finale 2020 (1-1 /1-1 / 3-1 dcr)

S contro Italia, semifinale 2020 (1-1 /1-1 / 2-4 dcr)

RECORD INDIVIDUALI

La maggior parte dei record sono detenuti da giocatori presenti nelle vittorie di EURO 2008 ed EURO 2012.

Maggior numero di presenze

16: Jordi Alba, Cesc Fàbregas, Andrés Iniesta

15: Sergio Ramos, David Silva

Maggior numero di gol

7: Álvaro Morata

5: Fernando Torres

4: David Villa

Triplette

David Villa, 10/06/08 - Russia (fase a gironi)



Maggior numero di tornei con gol

3: Álvaro Morata (2016, 2020, 2024)

Più giovane a giocare in una fase finale EURO

16a 338g: Lamine Yamal (contro Croazia, EURO 2024)

18a 201g: Pedri (contro Svezia, EURO 2020)

19a 132g: Miguel Tendillo (contro Italia, EURO 1980)



Più giovane a segnare in una fase finale EURO

21a 37g: Cesc Fàbregas (contro Russia, EURO 2008)

21a 114g: Ferran Torres (contro Slovacchia, EURO 2020)

21a 354g: Nico Williams (contro Georgia, EURO 2024)

Più anziano a giocare in una fase finale EURO

38a 222g: Jesús Navas (contro Georgia, EURO 2024)

35a 137g: Aritz Aduriz (contro Italia, EURO 2016)

34a 243g: Andoni Zubizarreta (contro Inghilterra, EURO '96)



Più anziano a segnare in una fase finale EURO

32a 156g: Dani Carvajal (contro Croazia, EURO 2024)

31a 304g: César Azpilicueta (contro Croazia, EURO 2020)

31a 299g: Carlos Santillana (contro Portogallo, EURO 1984)



Gol più veloci a EURO

4 min - Raúl González (contro Slovenia, EURO 2000), Fernando Torres (contro Repubblica d'IRlanda, EURO 2012)

ALLENATORI

José Villalonga ha vinto gli Europei del 1964, mentre Luis Aragonés (2008) e Vicente del Bosque (2012) hanno guidato la Spagna nei due trionfi consecutivi a EURO.

Più fasi finali

2: Miguel Muñoz (1984, 1988), Vicente del Bosque (2012, 2016)

Più partite

10: Vicente del Bosque (2012, 2016)

Più vittorie

6: Vicente del Bosque (2012, 2016)

Allenatore più giovane

44a 188g: José Villalonga (contro Ungheria, EURO 1964)

Allenatore più anziano

69a 337g: Luis Aragonés (contro Germania, EURO 2008)

RIGORI

Rigori assegnati: 12

Segnati 5

Sbagliati 2

Parati 5

Rigori contro: 2

Segnati 1

Parati 1

Calci di rigore

V 5-4 contro Danimarca, semifinale (24/06/1984)

S 2-4 contro Inghilterra, quarti di finale (22/06/1996)

V 4-2 contro Italia, quarti di finale (22/06/2008)

V 4-2 contro Portogallo, semifinale (27/06/2012)

V 3-1 contro Svizzera, quarti di finale (02/07/2021)

S 4-2 contro Italia, semifinale (06/07/2021)

TUTTE LE PARTITE A EURO

1964

17/06/1964: Spagna - Ungheria 2-1 dts (semifinale, Madrid)

21/06/1964: Spagna - Unione Sovietica 2-1 (finale, Madrid)

1980

12/06/1980: Spagna - Italia 0-0 (fase a gironi, Milano)

15/06/1980: Belgio - Spagna 2-1 (fase a gironi, Milano)

18/06/1980: Spagna - Inghilterra 1-2 (fase a gironi, Napoli)

1984

14/06/1984: Romania - Spagna 1-1 (fase a gironi, Saint-Etienne)

17/06/1984: Portogallo - Spagna 1-1 (fase a gironi, Marsiglia)

20/06/1984: Germania - Spagna 0-1 (fase a gironi, Parigi)

24/06/1984: Danimarca - Spagna 1-1 dts, 4-5 dcr (semifinale, Lione)

27/06/1984: Francia - Spagna 2-0 (finale, Parigi)

1988

11/06/1988: Danimarca - Spagna 2-3 (fase a gironi, Hannover)

14/06/1988: Italia - Spagna 1-0 (fase a gironi, Francoforte)

17/06/1988: Germania Ovest - Spagna 2-0 (fase a gironi, Monaco di Baviera)

1996

09/06/1996: Spagna - Bulgaria 1-1 (fase a gironi, Leeds)

15/06/1996: Francia - Spagna 1-1 (fase a gironi, Leeds)

18/06/1996: Romania - Spagna 1-2 (fase a gironi, Leeds)

22/06/1996: Spagna - Inghilterra 0-0 dts, 4-2 dcr (quarti di finale, Londra)

2000

13/06/2000: Spagna - Norvegia 0-1 (fase a gironi, Rotterdam)

18/06/2000: Slovenia - Spagna 1-2 (fase a gironi, Amsterdam)

21/06/2000: Jugoslavia - Spagna 3-4 (fase a gironi, Bruges)

25/06/2000: Spagna - Francia 1-2 (quarti di finale, Bruges)

2004

12/06/2004: Spagna - Russia 1-0 (fase a gironi, Faro-loulé)

16/06/2004: Grecia - Spagna 1-1 (fase a gironi, Oporto)

20/06/2004: Spagna - Portogallo 0-1 (fase a gironi, Lisbona)

2008

10/06/2008: Spagna - Russia 4-1 (fase a gironi, Innsbruck)

14/06/2008: Svezia - Spagna 1-2 (fase a gironi, Innsbruck)

18/06/2008: Grecia - Spagna 1-2 (fase a gironi, Salisburgo)

22/06/2008: Spagna - Italia 0-0 dts, 4-2 dcr (quarti di finale, Vienna)

26/06/2008: Russia - Spagna 0-3 (semifinale, Vienna)

29/06/2008: Germania - Spagna 0-1 (finale, Vienna)

2012

10/06/2012: Spagna - Italia 1-1 (fase a gironi, Danzica)

14/06/2012: Spagna - Repubblica d'Irlanda 4-0 (fase a gironi, Danzica)

18/06/2012: Croazia - Spagna 0-1 (fase a gironi, Danzica)

23/06/2012: Spagna - Francia 2-0 (quarti di finale, Donetsk)

27/06/2012: Portogallo - Spagna 0-0 dts, 2-4 dcr (semifinale, Donetsk)

01/07/2012: Spagna - Italia 4-0 (finale, Kiev)

2016

13/06/2016: Spagna - Repubblica Ceca 1-0 (fase a gironi, Tolosa)

17/06/2016: Spagna - Turchia 3-0 (fase a gironi, Nizza)

21/06/2016: Croazia - Spagna 3-1 (fase a gironi, Bordeaux)

27/06/2016: Italia - Spagna 2-0 (ottavi di finale, Saint-Denis)

2020

14/06/2021: Spagna - Svezia 0-0 (fase a gironi, Siviglia)

19/06/2021: Spagna - Polonia 1-1 (fase a gironi, Siviglia)

23/06/2021: Slovacchia - Spagna 0-5 (fase a gironi, Siviglia)

28/06/2021: Croazia - Spagna 3-5 dts (ottavi di finale, Copenhagen)

02/07/2021: Svizzera - Spagna 1-1 dts, 1-3 dcr (quarti di finale, San Pietroburgo)

06/07/2021: Italia - Spagna 1-1 dts, 4-2 dcr (semifinale, Londra)

2024

15/06/2024: Spagna - Croazia 3-0 (fase a gironi, Berlino)

20/06/2024: Spagna - Italia 1-0 (fase a gironi, Gelsenkirchen)

24/06/2024: Albania - Spagna 0-1 (fase a gironi, Düsseldorf)

30/06/2024: Spagna - Georgia 4-1 (ottavi di finale, Colonia)

