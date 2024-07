Anteprima semifinale EURO 2024 Spagna - Francia: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Martedì 9 luglio Spagna e Francia si affronteranno nelle semifinali di UEFA EURO 2024.

Spagna - Francia in breve Quando: martedì 9 luglio (21:00 CET)

Dove: Munich Football Arena, Monaco

Cosa: semifinale UEFA EURO 2024

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare Spagna - Francia in TV

Clicca qui per sapere dove guardare UEFA EURO 2024 in TV e in streaming nel tuo paese.

Guida alla partita

A Monaco ci sarà un incontro entusiasmante tra due giganti del calcio europeo. Finora, la Spagna ha illuminato il torneo ed è l'unica squadra ad aver vinto tutte e cinque le partite. Sono anche primi a pari merito per numero di gol (11), per tiri totali (102) e palloni recuperati (230), a dimostrazione dell'elevata qualità del loro gioco. "I miei giocatori sono insaziabili", ha affermato orgoglioso il Ct Luis de la Fuente, dopo la vittoria nei quarti di finale contro la Germania. "C'è sempre il modo per migliorare, ovviamente, ma non possiamo mettere in discussione il loro orgoglio, la loro qualità e il loro impegno."

I precedenti di Spagna - Francia a EURO

La Roja, però, si trova di fronte una solida Francia che, finora, ha mantenuto la porta inviolata per quattro volte nelle cinque partite disputate. I Bleus puntano alla quarta finale di un torneo importante negli ultimi otto anni (dopo aver raggiunto la finale di EURO 2016 e le finali della Coppa del Mondo 2018 e 2022) – un record incredibile che testimonia la loro esperienza nelle partite decisive. "Siamo in semifinale e non dobbiamo darlo per scontato, anche se ultimamente forse ci siamo abituati", ha detto il tecnico Didier Deschamps, dopo la vittoria nei quarti di finale contro il Portogallo. "Ora andiamo a vincerlo."

Probabili formazioni

Spagna: Unai Simón: Navas, Nacho, Laporte, Cucurella; Olmo, Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Morata, Williams

Squalificati: Carvajal, Le Normand

Francia: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández; Kanté, Tchouaméni, Camavinga, Griezmann; Kolo Muani, Mbappé

Il cammino verso la semifinale

Player of the Match Spagna - Germania: Dani Olmo

Spagna

Gruppo B

3-0 contro Croazia (Morata 29', Fabián Ruiz 32', Carvajal 45+2')

1-0 contro Italia (Calafiori ag 55')

1-0 contro Albania (Ferran Torres 13')

Ottavi di finale

4-1 contro Georgia (Rodri 39', Fabián Ruiz 51', Williams 75', Olmo 83'; Le Normand ag18')

Quarti di finale

2-1 contro Germania dts (Dani Olmo 51', Merino 119'; Wirtz 89')

Francia

Gruppo D

1-0 contro Austria (Wöber ag 38')

0-0 contro Paesi Bassi

1-1 contro Polonia (Mbappé 56' rig.; Lewandowski 79' rig.)

Ottavi di finale

1-0 contro Belgio (Vertonghen ag 85)

Quarti di finale

0-0 , 5-3 rig. contro Portogallo

Le parole degli allenatori

Luis de la Fuente, Ct Spagna: "Per me, questi successi sono il risultato di tanto lavoro e dedizione, ma il successo riguarda anche il percorso che abbiamo affrontato. Lavoro, dedizione, fatica, sacrificio: se dai tutto, non fallisci mai."

Didier Deschamps, Ct Francia: "Abbiamo raggiunto le semifinali e questo è un risultato incredibile, anche se tutti lo danno per scontato. Sono orgoglioso dei miei giocatori, anche se non tutto è stato fatto alla perfezione. Vorrei cogliere questo momento e sfruttarlo al massimo."