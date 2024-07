Paesi Bassi - Turchia, anteprima quarti di finale EURO 2024: dove vederla, orario, probabili formazioni

Paesi Bassi e Turchia si affronteranno sabato 6 giugno nei quarti di finale di UEFA EURO 2024.

Paesi Bassi - Turchia in breve Quando: sabato 6 luglio (21:00 CET)

Dove: Olympiastadion, Berlino

Cosa: quarti di finale UEFA EURO 2024

Come seguirla: clicca qui per la copertura della partita

Dove guardare Paesi Bassi - Turchia in TV

Scopri dove guardare le partite di UEFA EURO 2024 in TV e streaming.

Guida alla partita

Qualificati alla fase a eliminazione diretta come una delle migliori terze, nonostante la sconfitta per 3-2 contro l'Austria, i Paesi Bassi hanno dato una prova di forza agli ottavi travolgendo la Romania per 3-0. I tifosi Orange adesso sognano di ripetere la trionfale cavalcata del 1988. "Abbiamo imparato la lezione dalla partita contro l'Austria", ha detto il difensore Denzel Dumfries. "Abbiamo discusso molto la scorsa settimana. Penso che abbiamo fatto molto bene, soprattutto nel pressing e nel possesso palla. Siamo molto orgogliosi perché ci siamo ripresi dalla partita con l'Austria".

La Turchia, dopo aver perso per 3-0 contro il Portogallo alla seconda giornata, ha vinto da due gare consecutive, prima ha battuto la Cechia per 2-1 nell'ultima giornata e poi vinto una gara dalle mille emozioni contro l'Austria con lo stesso risultato agli ottavi. "Sono molto emozionato all'idea di giocare a Berlino davanti ai nostri tifosi", ha dichiarato il centrocampista Arda Güler parlando di questa partita. "I Paesi Bassi, ovviamente, sono un avversario temibile, ma noi crediamo in noi stessi e vogliamo andare al turno successivo".

Probabili formazioni

Paesi Bassi: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Malen, Depay, Gakpo

In diffida: Dumfries, Malen, Schouten, Veerman

Turchia: Mert Günok; Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; Okay Yokuşlu, Kaan Ayhan; Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz; Arda Güler

Squalificati: Merih Demiral, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek

In diffida: Kaan Ayhan, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Arda Güler, Mert Günok, Mert Müldür, Salih Özcan, Kenan Yıldız

Quando vengono azzerati i gialli? Le ammonizioni che non hanno portato a una squalifica scadono al termine dei quarti di finale. Non vengono riportate alle semifinali. Per maggiori informazioni consulta il regolamento ufficiale.

Il cammino verso i quarti di finale

Paesi Bassi

Gruppo D

2-1 contro Polonia (Gakpo 29', Weghorst 83'; Buksa 16')

0-0 contro Francia

2-3 contro Austria (Gakpo 47', Depay 75'; Malen 6aut., Schmid 59', Sabitzer 80')

Ottavi di finale

3-0 contro Romania (Gakpo 20', Malen 83' 90'+3')

Turchia

Gruppo F

3-1 contro Georgia (Mert Müldür 25', Arda Güler 65', Kerem Aktürkoğlu 90'+7'; Mikautadze 32')

0-3 contro Portogallo (Bernardo Silva 21', Samet Akaydin 28aut., Bruno Fernandes 56')

2-1 contro Cechia (Hakan Çalhanoğlu 51', Cenk Tosun 90'+4'; Souček 66')

Ottavi di finale

2-1 contro Austria (Merih Demiral 1' 59'; Gregoritsch 66')

Arda Güler felice della qualificazione della Turchia

Le parole dal campo

Ronald Koeman, ct Paesi Bassi: "A volte è difficile spiegare perché si gioca male in una partita e perché si raggiunge un livello elevato in un'altra. [Contro la Romania] l'inizio è stato difficile, ma alla fine abbiamo giocato come sappiamo e li abbiamo messi in difficoltà. Forse un punto critico è stato quello di averci messo troppo tempo a segnare il secondo gol. Il risultato finale è sempre la cosa più importante. Però noi siamo i Paesi Bassi e dobbiamo giocare sempre bene. Complessivamente contro la Romania abbiamo fatto una grande partita".

Gol storici ai quarti di EURO

Vincenzo Montella, ct Turchia: "I Paesi Bassi sono una squadra di grande talento come noi, quindi sarà una partita difficile. Siamo una delle squadre con meno esperienza nei tornei, quindi siamo molto contenti di essere arrivati fin qui. Non credo nelle formazioni standard, ma credo nelle tattiche. Cerchiamo di cambiare di partita in partita in base ai nostri avversari".