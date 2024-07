Sei quarti di finale memorabili nella storia di EURO

Gol nel finale, rigori, vincitori inattesi: i migliori momenti dei quarti di finale di UEFA EURO nel corso degli anni.

Riviviamo sei grandi sfide di questa fase del torneo dal 1996 ad oggi, ovvero da quando EURO è stato allargato ad almeno 16 squadre e sono stati introdotti i quarti di finale.

La tensione è palpabile a Wembley. L'Inghilterra, reduce da un convincente 4-1 sull'Olanda nell'ultima gara del girone, ha il suo daffare contro una promettente Spagna. La squadra di Javier Clemente si vede annullare due gol per fuorigioco ma ha una ghiotta occasione alla fine del primo tempo: Javier Manjarín vola solitario a rete, ma esita troppo e David Seaman si salva di piede.

Si va ai supplementari. Per la prima volta vale la regola del golden gol, che però non arriva. Quindi, l'Inghilterra conquista una rara vittoria ai tiri dal dischetto: memorabile è l'esultanza di Stuart Pearce, che scaccia i fantasmi del passato dopo un errore dagli 11 metri ai mondiali del 1990.

Guarda tutti i rigori di Inghilterra - Spagna a EURO '96

La Francia domina e vince il torneo del 2000 ma viene messa a dura prova dalla Spagna ai quarti. Zinédine Zidane porta in vantaggio i transalpini poco dopo la mezz'ora, ma Gaizka Mendieta ripristina la parità su rigore.

I francesi si riportano in vantaggio nella ripresa grazie a un'incursione di Patrick Vieira rifinita in gol da Youri Djorkaeff, mentre la Spagna manca la possibilità di andare ai supplementari sbagliando un rigore con Raúl González. La Francia ha poi vinto il torneo in modo rocambolesco.

Guarda il gol della vittoria della Francia contro la Spagna nel 2000

Michael Owen apre le marcature con un gol quasi a passo di danza, diventando il primo giocatore inglese a segnare in quattro tornei consecutivi. Tuttavia, l'Inghilterra perde l'astro nascente Wayne Rooney per infortunio e viene raggiunta da un gol di Hélder Postiga.

Dopo un controverso gol annullato a Sol Campbell al 90', Rui Costa porta in vantaggio il Portogallo ai supplementari, ma Frank Lampard firma il 2-2 e manda l'incontro ai rigori. David Beckham sbaglia e Ricardo neutralizza Darius Vassell, assicurando la vittoria ai portoghesi.

La vittoria del Portogallo ai rigori

Questa partita viene ricordata più per l'esito sorprendente che per il valore tecnico. La Grecia, infatti, batte la Francia per la prima volta nella sua storia e si incammina addirittura verso la conquista del torneo.

La Grecia ha l'illusione del gol su una punizione di Georgios Karagounis incornata a rete da Kostas Katsouranis, ma Fabien Barthez riesce a tenere il pallone al di qua della linea. Al 65', però, Angelos Charisteas firma il definitivo 1-0. Il resto è storia.

La Grecia sorprende la Francia nel 2004

La Turchia raggiunge per la prima volta la semifinale del Campionato Europeo UEFA in modo rocambolesco. Tutto sembra perduto quando Ivan Klasnić sigla l'1-0 su assist di Luka Modrić al 119'.

Per la terza partita consecutiva, però, la Turchia colpisce in extremis, pareggiando con Semih Şentürk. La squadra prevale ai rigori grazie a una parata di Rüştü Reçber su Mladen Petrić dopo i tiri a lato di Modrić e Ivan Rakitić.

EURO 2008 highlights: la Turchia batte la Croazia ai rigori

Il Galles era solo al suo secondo EURO nella storia, 58 anni dopo il primo. Il miglior piazzamento ad un torneo importante era stato un quarto di finale nella Coppa del Mondo del 1958 e nessuno immaginava che si potesse migliorare tale risultato. A maggior ragione dal momento in cui il Galles era stato abbinato al Belgio e dopo 13 minuti si trovava in svantaggio in virtù della rete di Nainggolan con un gran destro da fuori area.

Nessuno crede nel miracolo, ma al 31' Ashley Williams colpisce di testa su angolo di Aaron Ramsey e fa 1-1. Nella ripresa il Galles colpisce ancora due volte. Al 10' Robson-Kanu si gira brillantemente in area e porta il risultato sul 2-1, mentre a cinque minuti dal fischio finale ci pensa Sam Vokes a far volare i gallesi in semifinale contro i futuri campioni d'Europa del Portogallo. Il commento nel dopo partita del Ct Chris Coleman è eloquente: ''Sogni per tutta la vita notti come questa''.