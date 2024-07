Spagna - Germania, anteprima quarti di finale di EURO 2024: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Spagna e Germania si affrontano ai quarti di finale di UEFA EURO 2024 venerdì 5 luglio.

Spagna - Germania in breve Quando: venerdì 5 luglio (18:00 CET)

Dove: Stuttgart Arena, Stoccarda

Cosa: quarti di finale di UEFA EURO 2024 

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare Spagna - Germania in TV

Clicca qui per sapere dove guardare UEFA EURO 2024 in TV e in streaming nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

Secondo molti parametri, questo quarto di finale oppone le migliori squadre del torneo. A pari merito per numero di trionfi a EURO, Spagna e Germania sono le più prolifiche dell'edizione 2024, hanno effettuato il maggior numero di tiri in porta, sono prime per precisione nei passaggi e hanno subito solo tre gol, dando anche spettacolo e mescolando giovani e veterani.

"Sarà sicuramente una partita alla pari", ha commentato il capitano tedesco İlkay Gündoğan. "Le due squadre stanno probabilmente giocando il miglior calcio del torneo in questo momento. Dipenderà da chi si comporterà meglio in fase di non possesso e non si farà prendere dal panico". Il centrocampista del Barcellona si troverà faccia a faccia con compagni di club del passato (Rodri) e del presente (come Lamine Yamal), a ribadire l'importanza di questa sfida. Allacciate le cinture.

Probabili formazioni

Spagna: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Morata, Williams

Diffidati: Carvajal, Le Normand, Morata, Vivian

Germania: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz

Diffidati: Andrich, Mittelstädt, Rüdiger

Quando vengono azzerati i cartellini gialli? Le ammonizioni che non comportano una squalifica vengono azzerate al termine dei quarti di finale. Dunque, non vengono portate in semifinale. Per ulteriori informazioni, consultare il regolamento ufficiale.

Il cammino verso i quarti di finale

Spagna



Gruppo B

3-0 contro Croazia (Morata 29', Fabián Ruiz 32', Carvajal 45'+2)

1-0 contro Italia (Calafiori aut. 55')

1-0 contro Albania (Ferran Torres 13')

Ottavi di finale

4-1 contro Georgia (Rodri 39', Fabián Ruiz 51', Williams 75', Olmo 83'; Le Normand aut. 18')

Il gol di Nico Williams agli ottavi

Germania



Gruppo A

5-1 contro Scozia (Wirtz 10', Musiala 19', Havertz 45'+1 rig., Füllkrug 68', Can 90'+3; Rüdiger aut. 87')

2-0 contro Ungheria (Musiala 22', Gündoğan 67')

1-1 contro Svizzera (Füllkrug 90'+2; Ndoye 28')

Ottavi di finale

2-0 contro Danimarca (Havertz 53' rig., Musiala 68')

Analisi tattica: Germania - Danimarca

L'opinione dal campo

Luis de la Fuente, Ct Spagna: "La Germania è una squadra fantastica, ha alcuni dei migliori giocatori al mondo ed è molto organizzata e disciplinata. Però si scontrerà con una squadra molto simile: impegnata, ben organizzata, difficile da battere e affamata di successo. So che è un cliché, ma saranno i piccoli dettagli a decidere il risultato".

Il gol della vittoria di Torres contro la Germania in finale di EURO 2008

Julian Nagelsmann, Ct Germania: "C'è sempre spazio per crescere. Sono stato molto contento dei primi 20 minuti [contro la Danimarca], ma non dobbiamo forzare, dobbiamo rimanere pazienti e tenere la palla. Se giocheremo come in quei primi 20 minuti sarà difficile batterci".