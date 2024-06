Lamine Yamal e Nico Williams: gli esterni della Spagna protagonisti assoluti di EURO 2024

Con tre Europei, una Coppa del Mondo e una Nations League, la Spagna è entrata di diritto nell'Olimpo del calcio mondiale, ma sono passati esattamente 60 anni da quando gli spagnoli vinsero gli Europei con un undici iniziale impreziosito da due ali vecchio stampo.

Le ultime: Spagna-Georgia

Nel 1964, infatti, le Furie Rosse vinsero gli Europei grazie soprattutto alle giocate di due talenti indiscussi come Amancio e Carlos Lapetra.

Nelle generazioni successive, quando i trofei hanno cominciato a fioccare, sono stati i centrocampisti a svolgere un lavoro diverso nelle corsie esterne basato sul possesso e sugli scambi veloci. Così a dominare dalla mediana sono stati fenomeni come David Silva, Andrés Iniesta, Marco Asensio, Cesc Fàbregas, con occasionali camei di alcuni esterni di grande talento come Pedro o Yeremy Pino.

In questi giorni, le corsie esterne della Spagna sono tornate a fare la differenza, grazie alle giocate entusiasmanti di Lamine Yamal e Nico Williams, due dei giocatori di punta di EURO 2024.

Skills Showcase: lo stop al volo di Lamine Yamal

Yamal è diventato il più giovane a partire titolare nella storia dei Campionati Europei – poi ha fatto un assist per Dani Carvajal contro la Croazia diventando anche il più giovane assist-man.

Williams è stato votato Player of the Match nell'1-0 contro i campioni in carica dell'Italia dove ha anche colpito la traversa con un tiro a giro.

È difficile dire chi sia migliore dell'altro. L'età di Lamine (che ha ancora 16 anni), gli dà un vantaggio, ma Williams non è da meno.

Player of The Match di Spagna - Italia: Nico Williams

Yamal e Williams sono separati da circa 70 metri di campo, da quattro anni di età e dai rispettivi club, Barcellona e Athletic Club. Tuttavia, sono uniti dall'amicizia, dall'innato coraggio nelle giocate e da un obiettivo comune: vincere EURO 2024.

"Ci prendiamo continuamente in giro. È un'amicizia nata in Georgia l'anno scorso: ci siamo cercati molto [nella vittoria della Spagna per 7-1] e lui ha segnato il suo primo gol in nazionale a soli 16 anni!", ha detto Williams.

"Per quanto mi riguarda, l'arte di essere un'ala è soprattutto psicologica: puoi vedere la paura negli occhi del difensore se lo superi e lui si abbassa. Ho avuto una serata spettacolare contro l'Italia, ma non mi considero uno dei migliori di questo torneo".

Buffon sull'Italia, gli ottavi e su EURO 2024

Yamal ha detto a EURO2024.com: "Penso che fare un assist ti dia più gioia, perché hai aiutato i tuoi compagni di squadra. Ma quando si segna è più soddisfacente: è una grande liberazione. Non saprei nemmeno spiegarlo a parole".

E a proposito della sua capacità innata di trovare la giocata giusta ha aggiunto: "Ci sono alcuni momenti in cui pensi, ma la maggior parte delle volte agisci senza pensare. Credo che sia un dono".