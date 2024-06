Spagna - Georgia, anteprima ottavi di finale EURO 2024: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Spagna e Georgia si affrontano domenica 30 giugno agli ottavi di finale di UEFA EURO 2024.

Spagna - Georgia in breve Quando: domenica 30 giugno (21:00 CET)

Dove: Cologne Stadium, Colonia

Cosa: ottavi di finale UEFA EURO 2024

Guida alla partita

Sulla carta, questa potrebbe sembrare una sfida a senso unico. La Spagna è sicuramente una tra le favorite, l'unica squadra ad aver vinto tutte e tre le partite del girone – compresa quella contro l'Italia – senza subire un solo gol. Inoltre, vanno ricordati i convincenti trionfi contro la Georgia nelle qualificazioni: la squadra di Luis de la Fuente ha vinto 7-1 a Tbilisi, dove Álvaro Morata ha realizzato una tripletta e Lamine Yamal ha segnato al suo debutto con la Nazionale, prima del successo in casa per 3-1.

"Non ci sono avversari facili a EURO, ma faremo di tutto per giocare al meglio. Siamo qui per lottare e vincere", ha detto Khvicha Kvaratskhelia. I tre volte campioni d'Europa farebbero bene a prendere in considerazione le sue parole. La squadra guidata da Willy Sagnol ha già lasciato tutti a bocca aperta in Germania, grazie alla vittoria contro il Portogallo per 2-0 che è valsa la qualificazione. Tra le fila della Georgia c'è anche il capocannoniere della fase a gironi Georges Mikautadze. Accompagnata dal fervore dei tifosi, la squadra dei piccoli miracoli non vuole che la sua avventura finisca.

Probabili formazioni

Spagna: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Morata, Williams

Squalificati: nessuno

Diffidati: Carvajal, Le Normand, Vivian

Georgia: Mamardashvili; Tsitaishvili, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Kakabadze; Kochorashvili, Kiteishvili, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze

Squalificati: Mekvabishvili

Diffidati: Gvelesiani, Kashia, Kochorashvili, Kverkvelia

Migliori marcatori: i tre gol di Georges Mikautadze

Stato di forma

Spagna:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVVVVP

Georgia:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VPSVPV

Le parole degli allenatori

Luis de la Fuente, Ct Spagna: "Abbiamo un enorme rispetto per i nostri avversari, per come hanno giocato nel torneo finora e per come si sono comportati contro il Portogallo. Il livello di prestazione della Georgia continua a salire. Dobbiamo semplicemente fare ciò che cerchiamo sempre di fare: mettere in campo la migliore versione di noi stessi."

Willy Sagnol, Ct Georgia: "La qualificazione agli ottavi è stata un sogno. Avevamo l'obiettivo di raggiungerli, ma non credevamo che sarebbe stato possibile. La partita contro la Spagna si sta avvicinando; probabilmente è stata la squadra migliore nella fase a gironi, quindi sarà un'altra grande sfida. Se sarà troppo grande non lo so, ma combatteremo dal primo minuto come abbiamo fatto per tutta la competizione".