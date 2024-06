Christian Eriksen: record, stato di forma e avversari agli ottavi di finale

Michael Laudrup, Peter Schmeichel, Morten Olsen, Daniel Agger, Preben Elkjær, Allan Simonsen: il calcio danese è ricco di giocatori che hanno raggiunto grandi successi a livello di squadra e internazionale. Eppure, almeno per un aspetto, Christian Eriksen è al di sopra di tutti.

Nell'ultima partita della fase a gironi contro la Serbia, Eriksen è sceso in campo per la 133esima volta, superando Simon Kjær e battendo il record del maggior numero di presenze con la nazionale. Nella stessa occasione, ha anche realizzato la sua seconda prestazione da Player of the Match della fase finale del torneo e i danesi si sono assicurati un posto agli ottavi di UEFA EURO 2024.

In questa intervista con EURO2024.com, il 32enne parla di questo suo traguardo con la sua tipica umiltà e guarda avanti, all'incontro di sabato con i padroni di casa della Germania.

Congratulazioni! Ora detieni in record del numero di presenze con la Danimarca: come ti senti?

Sono molto orgoglioso di aver raggiunto così tante presenze internazionali. È una sensazione un po' strana perché molti dei giocatori che sono in questa classifica sono dei grandi campioni del calcio danese. Essere accanto a loro è qualcosa che mi riempirà sempre di orgoglio.

Quante volte hai guardato la classifica e pensato: "Bene, ora ci sto arrivando"

Non è mai stato il mio principale obiettivo raggiungere questo record. Ero solo entusiasta all'idea di giocare. Ovviamente, se ne è parlato e in tanti mi hanno contattato dicendomi che erano sicuri che ce l'avrei fatta. Non avrei mai pensato che sarebbe stato possibile.

Supponiamo di avere una macchina del tempo e di poter tornare indietro all'inizio di marzo 2010, prima del tuo debutto con la Danimarca. Che consiglio daresti al Christian diciottenne?

Probabilmente mi direi di non essere così timido, di non trattenermi sempre fuori dal campo. In campo non c'era - e non c'è ancora - nulla che mi preoccupasse o mi facesse sentire a disagio, ma non avrei dovuto essere così silenzioso fuori dal campo.

I tuoi compagni di squadra hanno raccontato quanto sia stato importante per loro vederti tornare a giocare. Cosa significa per te?

Non credo che la mia forma sia mai scesa sotto questo livello, ma tenendo presente cosa è successo e il fatto che mi sono dovuto fermare completamente, sono stato fortunato. Ho lavorato duramente per tornare a giocare di nuovo. Sono felice che i miei compagni mi ritengano così importante per la squadra.

Sabato prossimo, a Dortmund, ci saranno i padroni di casa della Germania…

Non vedo l'ora. Una partita a eliminazione diretta contro la Germania, in Germania, non potrei essere più entusiasta. Molti ci danno già per battuti, quindi possiamo giocare con la mente sgombra e dare il massimo. Non vedo l'ora di dimostrare che possiamo competere con le migliori squadre in questo torneo. Credo che possiamo battere i tedeschi.

