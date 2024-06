Germania - Danimarca, anteprima ottavi di finale EURO 2024: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Germania e Danimarca si affronteranno sabato 29 giugno negli ottavi di finale di UEFA EURO 2024.

Germania - Danimarca in breve Quando: sabato 29 giugno (21:00 CET)

Dove: BVB Stadion, Dortmund

Cosa: ottavi di finale UEFA EURO 2024

Guida alla partita

I padroni di casa della Germania hanno superato senza troppe difficoltà il Gruppo A, battendo Scozia e Ungheria prima del pareggio di Niclas Füllkrug a tempo scaduto contro la Svizzera che è valso il primo posto nel girone. Jamal Musiala, Toni Kroos e Florian Wirtz sono apparsi in gran forma e, in un BVB Stadion Dortmund in festa, la squadra di Julian Nagelsmann proverà a raggiungere i quarti di finale di EURO per la quarta volta nelle ultime cinque edizioni.

Nonostante parta chiaramente sfavorita, la Danimarca ha tutte le carte in regola per ribaltare le gerarchie, essendo uscita imbattuta dal Gruppo C con tre pareggi in tre partite. Christian Eriksen è la mente della squadra, mentre Jonas Wind e Rasmus Højlund sono in grado di creare problemi a qualsiasi difesa. Le due squadre hanno pareggiato tre degli ultimi quattro precedenti, il che potrebbe far pensare a una partita serrata.

Probabili formazioni

Germania: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz

Squalificato: Tah

In diffida: da confermare

Danimarca: Schmeichel; Andersen, Vestergaard Christensen; Kristiansen, Nørgaard, Eriksen, Højbjerg, Bah; Højlund, Poulsen

Squalificato: Hjulmand

In diffida: da confermare

Eriksen: 'È un grande sollievo'

Stato di forma

Germania:

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): PVVVPV

Danimarca:

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): PPPVVV

Le parole dal campo

Julian Nagelsmann, ct Germania: "Abbiamo corso molti rischi [nei minuti finali contro la Svizzera]. Tuttavia è stato un ottimo test per la fase a eliminazione diretta e un buon segno per capire che possiamo tornare. C'è uno spirito speciale in questa squadra. Dobbiamo mantenerlo, perché può avere un grande impatto. In qualsiasi torneo, più si va avanti, più le squadre migliorano".

Kasper Hjulmand, ct Danimarca: "Dobbiamo fidarci della nostra tattica. Dobbiamo tenere la palla lontano da loro e provare a impensierirli. Dobbiamo dimostrare chi siamo e giocare con coraggio. Siamo gli sfavoriti, ma useremo questa psicologia a nostro vantaggio per mettere pressione alla Germania. Come ho detto fin dall'inizio, possiamo affrontare questa partita senza troppa pressione e dare il massimo".