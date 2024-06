UEFA EURO 2024: le squadre degli ottavi di finale

La fase a gironi è terminata e le 24 squadre che hanno iniziato UEFA EURO 2024 si sono ridotte a 16.

Ecco il profilo delle nazionali ancora in lizza per alzare la Coppa Henri Delaunay a Berlino il 14 luglio.

Primo posto Gruppo D

0-1 - Francia (Düsseldorf, 17 giugno)

3-1 - Polonia (Berlino, 21 giugno)

3-2 - Paesi Bassi (Berlino, 25 giugno)

Passate edizioni

Miglior piazzamento a EURO: ottavi di finale (2020)

EURO 2020: ottavi di finale, S2-1 dts contro Italia

Il cammino finora

Non molti pensavano che l'Austria vincesse un difficile Gruppo A, soprattutto dopo la prima sconfitta contro la Francia. La giovane squadra di Ralf Rangnick, però, ha segnato sei gol nelle due partite successive a Berlino, battendo Polonia e Paesi Bassi. L'Austria non è mai andata oltre gli ottavi di finale a EURO, ma in Germania ha tutte le possibilità di scrivere una pagina di storia.

Ct: Ralf Rangnick

Noto come uno dei padrini del 'gegenpressing', Rangnick ha lasciato un segno indelebile nel calcio moderno e nell'attuale rosa dell'Austria. Non più inibita da una mentalità difensiva, la squadra di Rangnick ha disputato grandi partite da un punto di vista offensivo.

Lo sapevi?

A marzo, Christoph Baumgartner ha segnato il gol più veloce di tutti i tempi in nazionale dopo soli SEI secondi contro la Slovacchia.

Secondo posto Gruppo E 

0-1 - Slovacchia (Francoforte, 17 giugno)

2-0 - Romania (Colonia, 22 giugno)

0-0 - Ucraina (Stoccarda, 26 giugno)

Passate edizioni

Miglior piazzamento a EURO: finale (1980)

EURO 2020: quarti di finale, S2-1 contro Italia

Il cammino finora

Il Belgio è partito a singhiozzo ma è comunque riuscito ad accedere alla fase a eliminazione diretta di EURO per la terza edizione consecutiva. Kevin De Bruyne ha ribadito la sua genialità in diverse occasioni, ma ad attendere i diavoli rossi agli ottavi di finale c'è niente meno che la Francia.

Ct: Domenico Tedesco

Nato nel sud Italia, Tedesco ha giocato nelle serie inferiori tedesche prima di diventare allenatore. Nel 2017, all'età di 31 anni, ha assunto la guida dell'Erzgebirge Aue (club tedesco di terza divisione), aiutandolo a evitare la retrocessione. Successivamente ha allenato Schalke e Spartak Mosca prima di vincere la Coppa di Germania. Ora, il tecnico è pronto per la sua sfida più grande.

Lo sapevi?

Dopo aver sostituito Roberto Martínez a febbraio 2023, Tedesco è rimasto imbattuto per più di un anno alla guida della nazionale.

Secondo posto Gruppo C

1-1 - Slovenia (Stoccarda, 16 giugno)

1-1 - Inghilterra (Francoforte, 20 giugno)

0-0 - Serbia (Monaco, 25 giugno)

Passate edizioni

Miglior piazzamento a EURO: campione (1992)

EURO 2020: semifinali, S2-1 dts contro Inghilterra

Il cammino finora

Con tre pareggi nel Gruppo C, la Danimarca ha raggiunto la sua seconda fase a eliminazione diretta di EURO consecutiva per la prima volta. Christian Eriksen si è messo in luce con il suo estro creativo e ha anche segnato nella gara d'esordio contro la Slovenia. Dopo aver raggiunto le semifinali a EURO 2020, i danesi non temono nessuno.

Ct: Kasper Hjulmand

Hjulmand ha portato la Danimarca alla semifinale di EURO 2020, miglior piazzamento dopo la vittoria del 1992. Il Ct ha avuto un ruolo importante nel ricompattare la squadra dopo l'arresto cardiaco in campo di Christian Eriksen. Dopo la deludente Coppa del Mondo, l'ex allenatore di Lyngby, Nordsjælland e Mainz vuole regalare ai tifosi della Danimarca un'altra estate da ricordare.

Lo sapevi?

La Danimarca ha pareggiato tutte e tre le partite del girone per la prima volta a EURO o al Mondiale.

Danimarca - Serbia, Player of The Match: Christian Eriksen

Primo posto Gruppo C

1-0 - Serbia (Gelsenkirchen, 16 giugno)

1-1 - Danimarca (Francoforte, 20 giugno)

0-0 - Slovenia (Colonia, 25 giugno)

Passate edizioni

Miglior piazzamento a EURO: vicecampione (2020)

EURO 2020: vicecampione, S3-2 dcr contro Italia (1-1 dts)

Il cammino finora

L'Inghilterra non ha dato il meglio di sé nel Gruppo C, ma è arrivata comunque in testa al girone da imbattuta. In tutte e tre le partite si sono visti lampi di genio da parte di Jude Bellingham, Harry Kane e Phil Foden, ma il Ct Gareth Southgate sa che i suoi migliori giocatori dovranno essere più costanti perché le prossime gare saranno più impegnative.

Ct: Gareth Southgate

Dopo aver raggiunto una finale di EURO, i quarti di finale e la semifinale di Coppa del Mondo, Southgate spera che la quarta volta sia quella buona. L'ex difensore centrale dei Three Lions, molto amato dai suoi giocatori, cercherà di sfruttare al meglio i molti talenti a sua disposizione nella fase a eliminazione diretta.

Lo sapevi?

L'Inghilterra ha vinto il girone in entrambe le partecipazioni a EURO con Southgate: in precedenza era capitato solo due volte su otto.

Secondo posto Gruppo D

1-0 - Austria (Düsseldorf, 17 giugno)

0-0 - Paesi Bassi (Lipsia, 21 giugno)

1-1 - Polonia (Dortmund, 25 giugno)

Passate edizioni

Miglior piazzamento a EURO: campione (1984, 2000)

EURO 2020: ottavi di finale, S5-4 dcr contro Svizzera (3-3 dts)

Il cammino finora

La Francia non è riuscita a vincere il girone per la prima volta da EURO 2012 dopo una vittoria combatuta sull'Austria e i pareggi contro Paesi Bassi e Polonia. La squadra è però imbattuta e Kylian Mbappé si è sbloccato su rigore nell'ultima partita del Gruppo D. Didier Deschamps vuole assolutamente raggiungere la sua sesta finale con la nazionale: da giocatore ne ha disputate una in Coppa del Mondo e a una a EURO, da allenatore due in Coppa del Mondo e a una a EURO.

Ct: Didier Deschamps

Una delle personalità più decorate del calcio mondiale, Deschamps prova a vincere l'unico trofeo che gli è sfuggito da allenatore. Nel 2016 ha perso la finale in casa, delusione che darà probabilmente più motivazioni alla sua Francia. Personaggio carismatico e buon comunicatore, il Ct sembra avere buone possibilità di portare la squadra al titolo.

Lo sapevi?

Antoine Griezmann detiene il record di presenze consecutive nella storia del calcio a livello di nazionale, 84 partite tra agosto 2017 e novembre 2023.

Terzo posto Gruppo F

1-3 - Turchia (Dortmund, 18 giugno)

1-1 - Cechia (Amburgo, 22 giugno)

2-0 - Portogallo (Gelsenkirchen, 26 giugno)

Passate edizioni

Miglior piazzamento a EURO: esordio

Il cammino finora

Che rivelazione è stata la Georgia, che al suo primo torneo internazionale si è messa in luce con un calcio divertente e offensivo. Il momento clou è stato il successo contro il Portogallo, con Khvicha Kvaratskhelia che è tornato ai massimi livelli e ha aperto le marcature. Finora è stata una gioia assoluta guardare la squadra di Willy Sagnol.

Ct: Willy Sagnol

Giocatore pluridecorato a livello di club e di nazionale, Sagnol compie un importante passo avanti come allenatore in questo torneo. Sfruttando la sua enorme esperienza nelle grandi partite, ha trovato le parole giuste per motivare la sua squadra per gli spareggi di qualificazione. Il 47enne è autorevole e sta dando alla Georgia la fiducia necessaria per non accontentarsi di una semplice partecipazione.

Lo sapevi?

La Georgia si è qualificata per la prima volta come nazione indipendente, anche se tre suoi rappresentanti hanno vinto l'edizione inaugurale del torneo nel 1960 con l'URSS.

Primo posto Gruppo A

5-1 - Scozia (Monaco, 14 giugno)

2-0 - Ungheria (Stoccarda, 19 giugno)

1-1 - Svizzera (Francoforte, 23 giugno)

Passate edizioni

Miglior piazzamento a EURO: campione 1972, 1980 (come Germania Ovest), 1996

EURO 2020: ottavi di finale, S2-0 contro Inghilterra

Il cammino finora

I padroni di casa hanno iniziato entusiasmando il pubblico di Monaco con un 5-1 sulla Scozia. A Stoccarda è arrivata una vittoria più sofferta contro l'Ungheria e, nonostante lo svantaggio contro la Svizzera nell'ultima partita del Gruppo A a Francoforte, Niclas Füllkrug ha pareggiato nel recupero e ha assicurato agli uomini di Julian Nagelsmann il primo posto nel girone da imbatutti. In evidenza Jamal Musiala, autore di due gol in presenze.

Ct: Julian Nagelsmann

Nagelsmann ha ottenuto risultati altalenanti da quando è subentrato ad Hansi Flick nel settembre 2023, ma la solidità dimostrata nella fase a gironi ha suscitato ottimismo e fiducia tra giocatori e rifosu. Il 36enne allenatore ha scelto i giocatori in base allo stato di forma; inoltre, aver convinto Toni Kroos a tornare in nazionale potrebbe rivelarsi la sua mossa migliore.

Lo sapevi?

La Germania partecipa ad EURO per la quattordicesima volta, un record. Non si è qualificata per le prime tre edizioni (1960, 1964 e 1968), ma da allora non ha più mancato una fase finale.

Secondo posto Gruppo B 

2-1 - Albania (Dortmund, 15 giugno)

0-1 - Spagna (Gelsenkirchen, 20 giugno)

1-1 - Croazia (Lipsia, 24 giugno)

Passate edizioni

Miglior piazzamento a EURO: campione (1968, 2020)

EURO 2020: campione

Il cammino finora

Gli Azzurri hanno tardato ad aggiudicarsi la qualificazione, confermando il secondo posto nel Gruppo B grazie al gol al 98' di Mattia Zaccagni contro la Croazia. In precedenza, la squadra di Luciano Spalletti aveva vinto in rimonta contro l'Albania dopo aver subito il gol più veloce nella storia di EURO (23 secondi), mentre la sconfitta per 1-0 contro la Spagna è stata pesante soprattutto sul piano del gioco. I campioni in carica puntano a diventare la seconda squadra a vincere due Europei consecutivi dopo le furie rosse nel 2008 e 2012.

Ct: Luciano Spalletti

Spalletti è subentrato a Roberto Mancini ad agosto 2023, subito dopo aver portato il Napoli alla vittoria di uno storico scudetto. Ha perso poco tempo nel trasmettere la sua filosofia di gioco alla squadra azzurra, aiutandola a raggiungere la fase finale in Germania e ricostruendo la nazionale con i veterani di EURO 2020 e le nuove generazioni.

Lo sapevi?

Considerando anche i calci di rigore dopo i tempi supplementari, Gianluigi Donnarumma è stato battuto solo due volte dal dischetto nelle ultime sette alla fase finale di EURO.

Terzo posto Gruppo D

2-1 - Polonia (Amburgo, 16 giugno)

0-0 - Francia (Lipsia, 21 giugno)

2-3 - Austria (Berlino, 25 giugno)

Passate edizioni

Miglior piazzamento a EURO: campione (1988)

EURO 2020: ottavi di finale, S2-0 contro Cechia

Il cammino finora

I Paesi Bassi sono stati una delle squadre più incostanti. Dopo una bella vittoria in rimonta contro la Polonia, sono riusciti a tenere la porta inviolata nello 0-0 contro la Francia ma poi si sono arresi per 3-2 all'Austria, scivolando al terzo posto. Incoraggianti le prove di Cody Gakpo, che finora ha segnato due gol.

Ct: Ronald Koeman

Koeman ha avuto un inizio balbettante nel suo secondo mandato alla guida degli Oranje, perdendo tre delle prime quattro partite contro Francia, Croazia e Italia. Poi, però, ha stabilizzato la squadra, che ha vinto tutte le partite del girone di qualificazione tranne quelle contro la Francia. Vincitore di EURO da giocatore nel 1988, il 61enne ex Barcellona diventerebbe immortale in patria se dovesse ripetere l'impresa da allenatore.

Lo sapevi?

Cody Gakpo ha segnato cinque degli ultimi otto gol dei Paesi Bassi nella fase a gironi di EURO e di Coppa del Mondo. Nessun altro giocatore del suo paese aveva segnato più di una volta.

Primo posto Gruppo F 

2-1 - Cechia (Lipsia, 18 giugno)

3-0 - Turchia (Dortmund, 22 giugno)

0-2 - Georgia (Gelsenkirchen, 26 giugno)

Passate edizioni

Miglior piazzamento a EURO: campione (2016)

EURO 2020: ottavi di finale, S1-0 contro Belgio

Il cammino finora

Dopo la vittoria in extremis sulla Cechia, i lusitani hanno centrato un successo perentorio contro la Turchia, suggellando la qualificazione al primo posto. Quindi, Roberto Martínez ha avuto il lusso di fare turnover contro la Georgia, subendo una sconfitta ininfluente. Cristiano Ronaldo deve ancora sbloccarsi ma cerca ancora di segnare in sei edizioni consecutive.

Ct: Roberto Martínez

Subentrato a Fernando Santos, Martìnez ha chiuso le qualificazioni a punteggio pieno e ha superato in scioltezza il Gruppo F in Germania. Lo spagnolo ha conquistato tifosi e giocatori anche imparando a comunicare in un ottimo portoghese, mentre le sue nuove idee tattiche sembrano tirare fuori il meglio dai tanti talenti a sua disposizione.

Lo sapevi?

La Seleção ha raggiunto la fase a eliminazione diretta di EURO nove volte su nove.

Primo posto Gruppo E

3-0 - Ucraina (Monaco, 17 giugno)

0-2 - Belgio (Colonia, 22 giugno)

1-1 - Slovacchia (Francoforte, 26 giugno)

Passate edizioni

Miglior piazzamento a EURO: quarti di finale (2000)

EURO 2020: non qualificata

Il cammino finora

La Romania ha raggiunto la fase a eliminazione diretta di EURO per la prima volta dopo 24 anni, ma lo ha fatto in grande stile vincendo il Gruppo E. Il 3-0 sull'Ucraina è stato il momento clou, con l'undici di Edward Iordănescu splendido a livello offensivo. Ora, il compito è emulare o addirittura superare la famosa squadra di EURO 2000, arrivata ai quarti di finale e battuta dall'Italia.

Ct: Edward Iordănescu

La Romania di Edward Iordănescu (figlio di Anghel) ha superato da imbattuta le qualificazioni e si è guadagnata un posto a EURO dopo otto anni di assenza. Allenatore con un approccio moderno e meticoloso alla preparazione delle partite, Iordănescu ha l'obiettivo di costruire una nazionale di nuova generazione. In Germania si sta sforzando di ottenere il massimo dai suoi giocatori per dare qualche gioia ai tifosi rumeni in trasferta.

Lo sapevi?

Il padre di Edward Iordănescu, Anghel, ha portato la squadra ai quarti di finale della Coppa del Mondo nel 1994, la sua migliore prestazione in un grande torneo internazionale

Terzo posto Gruppo E

1-0 - Belgio (Francoforte, 17 giugno)

1-2 - Ucraina (Düsseldorf, 21 giugno)

1-1 - Romania (Francoforte, 26 giugno)

Passate edizioni

Miglior piazzamento a EURO: campione (come Cecoslovacchia, 1976), ottavi di finale (come Slovacchia, 2016)

EURO 2020: fase a gironi

Il cammino finora

La Slovacchia è partita alla grande, ribaltando i pronostici e superando il Belgio nella prima partita con un gol di Ivan Schranz. Battuta dall'Ucraina alla seconda giornata, ha tenuto i nervi saldi e ha guadagnato un punto contro la Romania, nonché un posto alla fase a eliminazione tra le migliori terze. Gli uomini di Francesco Calzona saranno un duro banco di prova per chiunque.

Ct: Francesco Calzona

Calzona ha preso le redini della squadra nell'agosto 2022 al posto di Pavel Hapal. Ha iniziato le qualificazioni a EURO con un pareggio casalingo contro il Lussemburgo, ma da allora la squadra non si è più voltata indietro e ha vinto tutte le altre partite tranne quelle contro il Portogallo. Da febbraio a fine stagione ha affiancato l'incarico di Ct a quello di allenatore del Napoli.

Lo sapevi?

Dopo la separazione della Cecoslovacchia (1993), la Slovacchia è approdata alla fase finale per la prima volta a EURO 2016. La squadra di Ján Kozák ha raggiunto gli ottavi di finale ed è stata eliminata dalla Germania.

Terzo posto Gruppo C

1-1 - Danimarca (Stoccarda, 16 giugno)

1-1 - Serbia (Monaco, 20 giugno)

0-0 - Inghilterra (Colonia, 25 giugno)

Passate edizioni

Miglior piazzamento a EURO: fase a gironi (2000)

EURO 2020: non qualificata

Il cammino finora

La Slovenia si è qualificata per la prima volta alla fase a eliminazione diretta di EURO e i festeggiamenti sfrenati dopo il pareggio contro l'Inghilterra hanno dimostrato cosa significasse per il paese. Con l'esperto Jan Oblak in porta e l'entusiasmante Benjamin Šeško a mettere in difficoltà le difese, la Reprezentanca non è da sottovalutare.

Ct: Matjaž Kek

Sulla panchina della Slovenia per la seconda volta dopo aver guidato la squadra alla Coppa del Mondo del 2010, l'ex difensore centrale ha ripreso l'incarico a novembre 2018, portando il suo paese alla promozione dalla Lega C di Nations League prima del successo nelle qualificazioni a EURO. Dopo aver dato filo da torcere nel Gruppo C, il 62enne allenatore sa che i suoi uomini possono fare altrettanto nella fase a eliminazione diretta.

Lo sapevi?

La Slovenia ha pareggiato cinque partite su sei alla fase finale di EURO: la sua percentuale di pareggi, 83%, è superiore a ogni altra squadra.

Primo posto Gruppo B

3-0 - Croazia (Berlino, 15 giugno)

1-0 - Italia (Gelsenkirchen, 20 giugno)

1-0 - Albania (Düsseldorf, 24 giugno)

Passate edizioni

Miglior piazzamento a EURO: campione (1964, 2008, 2012)

EURO 2020: semifinale, S4-2 dcr contro Italia (1-1 dts)

Il cammino finora

La Roja ha iniziato EURO in gran forma, vincendo tutte e tre le partite e segnando cinque gol; inoltre, è l'unica squadra che ha ancora la porta inviolata. Lamine Yamal è entrato nella storia diventando il giocatore più giovane di sempre a EURO, mentre Álvaro Morata è salito al terzo posto nella classifica marcatori assoluta del torneo mettendo a segno il suo settimo gol. Se trionferà in Germania, la Spagna diventerà la prima squadra a vincere EURO quattro volte.

Ct: Luis de la Fuente

Ex terzino dell'Athletic Club, con cui ha vinto la Liga, De la Fuente ha battuto Italia e Croazia da Ct della Spagna, vincendo la UEFA Nations League la scorsa estate. In precedenza vinto EURO con l'Under 19 (2015) e l'Under 21 (2019). Quanto riuscirà a tirare fuori dai suoi ottimi giocatori detterà il cammino della Spagna nella fase a eliminazione diretta.

Lo sapevi?

La Spagna è l'unica nazionale ad aver vinto tre titoli consecutivi tra Europei e Mondiali: EURO 2008, la Coppa del Mondo 2010 ed EURO 2012.

Secondo posto Gruppo A

3-1 - Ungheria (Colonia, 15 giugno)

1-1 - Scozia (Colonia, 19 giugno)

1-1 - Germania (Francoforte, 23 giugno)

Passate edizioni

Miglior piazzamento a EURO: quarti di finale (2020)

EURO 2020: quarti di finale, S3-1 dcr contro Spagna (1-1 dts)

Il cammino finora

Imbattuta nelle tre partite del girone, la Svizzera sembra andare forte con Murat Yakin in panchina. La convincente vittoria sull'Ungheria ha preceduto un pareggio combattuto contro la Scozia, da ricordare per uno splendido gol di Xherdan Shaqiri. Contro la Germania, i Nati sono arrivati a un passo da uno dei risultati più sorpredenti del torneo, ma il pareggio nel finale del Füllkrug non li ha demoralizzati troppo perché hanno superato comodamente il Gruppo A.

Ct: Murat Yakin

Il 49enne allenatore è in pachina dall'estate 2021 e ha portato la Svizzera agli ottavi di Coppa del Mondo FIFA 2022, quinta qualificazione consecutiva a una fase a eliminazione diretta. Dopo una qualificazione a EURO 2024 non troppo esaltante, la sua squadra ha riacquistato costanza e tenterà di allungare la sua striscia nella fase a eliminazione diretta.

Lo sapevi?

La Svizzera ha raggiunto la fase finale del Campionato Europeo per la prima volta a EURO '96. Questa è la sua sesta apparizione nelle ultime otto edizioni.

Secondo posto Gruppo F

3-1 - Georgia (Dortmund, 18 giugno)

0-3 - Portogallo (Dortmund, 22 giugno)

2-1 - Cechia (Amburgo, 26 giugno)

Passate edizioni

Miglior piazzamento a EURO: semifinali (2008)

EURO 2020: fase a gironi

Il cammino finora:

La Turchia ha iniziato vincendo una delle partite più divertenti del torneo, quella contro la Georgia a Dortmund. Dopo la sconfitta contro il Portogallo nello stesso stadio, la squadra di Vincenzo Montella è riuscita a superare indenne la terza gara contro la Cechia vincendo nel finale con un gol di Cenk Tosun.



Ct: Vincenzo Montella

Dopo due stagioni di successo alla guida dell'Adana Demirspor nella Super League turca, Montella è stato nominato allenatore della Nazionale con tre partite di qualificazione a EURO 2024 ancora da giocare, portando la Turchia alla fase finale con le vittorie su Croazia e Lettonia e un pareggio contro il Galles. Finalista a EURO 2000 da giocatore, Montella è alla sua prima partecipazione al Campionato Europeo da allenatore.

Lo sapevi?

La Turchia era nel girone con Portogallo e Cechia anche a EURO 2008. Ha battuto i cechi all'ultima giornata delle fasi finali del 2008 (3-2) e 2016 (2-0).