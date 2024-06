Anteprima giornaliera EURO 2024: cosa guardare martedì 25 giugno

Martedì si decidono altri due gironi: i Paesi Bassi affrontano l'Austria e la Francia sfida la Polonia nel Gruppo D, mentre il Gruppo C si conclude con Inghilterra-Slovenia e Danimarca-Serbia.

UEFA.com presenta in anteprima le partite a Berlino, Dortmund, Colonia e Monaco.

Le difese sono state protagoniste venerdì, quando i Paesi Bassi hanno pareggiato 0-0 contro la Francia, ma il Ct Ronald Koeman e i suoi giocatori non sono troppo insoddisfatti per il punto che li lascia a un passo dagli ottavi di finale. "Sono orgoglioso perché la squadra ha dato il massimo", ha detto al termine della gara il capitano Virgil van Dijk. "Sappiamo tutti che la gara contro l'Austria sarà difficile per diversi motivi. Dobbiamo analizzarla e vedere dove possiamo colpirla, è questo il nostro obiettivo".

Grazie alla prima vittoria ufficiale contro la Polonia, l'Austria rimane alla ricerca di un posto nella fase a eliminazione diretta. Il morale è comprensibilmente alto nella squadra di Ralf Rangnick, battuta solo da Francia e Belgio (le prime due europee nel ranking FIFA) da settembre 2022. "Vogliamo vincere", ha detto il centrocampista Marcel Sabitzer. "Stiamo affrontando avversari forti, lo sappiamo. A loro piace costruire dal basso, quindi abbiamo bisogno di un pressing alto e intenso. Se facciamo tutto come si deve, sono sicuro che possiamo vincere".

Polonia - Austria, Player of The Match: Christoph Baumgartner

Con quattro punti dopo il pari di venerdì a Lipsia, la Francia ha la possibilità di confermare il passaggio del turno affrontando una squadra contro cui non perde da quasi 42 anni. I Blues hanno creato diverse occasioni contro i Paesi Bassi, ma l'attaccante Olivier Giroud vuole che i transalpini tornino a essere spietati contro la Polonia. "Siamo stati un po' sfortunati, ma ci è mancata anche un po' di efficienza", ha detto. "D'altro canto siamo soddisfatti della nostra prestazione. Il destino è ancora nelle nostre mani".

La Polonia finirà sicuramente al quarto posto dopo le sconfitte contro Paesi Bassi e Austria. Il difensore Przemysław Frankowski prova a trovare il lato positivo dopo l'ultima gara persa a Lipsia: "Certo, da questi tornei puoi ancora trarre qualcosa di buono, come l'esperienza e così via. Abbiamo molti giovani. Ci siamo preparati bene sulla carta, ma a volte la carta e la realtà sono molto diverse".

La squadra di Gareth Southgate è in pole position per superare il girone, pur essendosi fatta sfuggire i tre punti contro la Danimarca alla seconda giornata. I Tre Leoni, a cui basta un punto per confermare un posto agli ottavi, sperano di consolidare le prestazioni viste nel secondo tempo contro la squadra di Kasper Hjulmand quando affronteranno la Slovenia, ancora imbattuta. "Siamo in testa al girone, quindi proviamo a cogliere gli spunti positivi", ha detto il difensore Kyle Walker. "A volte nei tornei devi gestire. Siamo primi, quindi andiamo avanti".

La Slovenia era a un passo dalla prima vittoria a EURO contro la Serbia a Monaco, ma un colpo di testa di Luka Jović l'ha fermata nel recupero. Tre punti a Colonia, però, suggelleranno per la prima volta l'accesso alla fase a eliminazione diretta di EURO. "Ci siamo andati vicinissimi [contro la Serbia]", ha detto il difensore Žan Karničnik, autore del primo gol. "È stato incredibile avere un sostegno del genere da parte dei tifosi. Ora affrontiamo l'Inghilterra, che è la favorita del girone, ma faremo del nostro meglio".

Il cammino della Danimarca verso EURO 2024: guarda tutti i gol

Lo straordinario gol del pareggio di Morten Hjulmand contro l'Inghilterra ha regalato alla Danimarca quello che potrebbe rivelarsi un punto dal valore inestimabile. Se i danesi, semifinalisti a EURO 2020, giocheranno con la stessa energia e tenacia nella capitale bavarese, Andreas Skov Olsen è convinto che arriverà la vittoria necessaria per andare agli ottavi. "Ci voleva una partita come quella contro l'Inghilterra, la cercavamo da tempo, ed è arrivata al momento perfetto".

Una sconfitta contro la Slovenia a Monaco avrebbe lasciato la Serbia sull'orlo dell'eliminazione, ma grazie al gol di Jović nel finale tutto è rimandato a martedì. "È fantastico segnare così", ha detto ai giornalisti un raggiante Jović. "Sono contento che abbiamo ottenuto il nostro primo punto e siamo rimasti in corsa. Ora dobbiamo tenere la testa alta e concentrarci completamente sulla Danimarca".

