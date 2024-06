Il Ct dell'Ucraina, Serhiy Rebrov, sul carattere e le speranze della nazionale – l'intervista

Serhiy Rebrov sa più di chiunque altro in Ucraina cosa serva per arrivare nelle ultime fasi di una competizione. L'ex attaccante ha collezionato 75 presenze ed è stato un pilastro della nazionale per 14 anni, giocando ad altissimi livelli fino all'ultimo, quando ha contribuito a guidare la squadra fino ai quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2006.

Allenatore dalla comprovata esperienza, ha guidato la Dynamo Kyiv - di cui è stato protagonista in UEFA Champions League per diverse stagioni - e il Ferencváros, ma adesso spera di trasmettere le sue conoscenze alla prossima generazione di giocatori ucraini.

Sulla nazionale ucraina del presente e del passato

Per me è difficile fare paragoni. Vedo la nostra rosa attuale e penso che si tratti di giocatori altamente motivati e di qualità. Guardando le amichevoli che abbiamo giocato, il 90% dei giocatori delle squadre che abbiamo affrontato gioca in club stranieri. Nel nostro caso invece, quasi il 50% del nostro undici titolare ha giocato per club ucraini durante la guerra.

Credo che questo sia un grande vantaggio per la nostra nazionale, perché è rappresentata non solo da calciatori che giocano all'estero, ma anche da giocatori del campionato nazionale. Quindi questa nazionale ha un grande potenziale. Ma a volte non significa nulla se non si mostra il massimo in un torneo come EURO. Se vogliamo raggiungere determinati obiettivi, è fondamentale per noi fare buone prestazioni e dare il nostro meglio in ogni partita".

Sulle motivazioni della sua squadra

Con una guerra in corso nel nostro Paese, i ragazzi sanno che giocare per la nazionale è una responsabilità; è una motivazione davvero enorme. A volte glielo ricordiamo, ma vedo nei loro volti e nel loro approccio agli allenamenti e alle partite che sono molto motivati.

Tutti i giocatori arrivati al ritiro della Nazionale, per quanto posso vedere, sono estremamente motivati. Vedo l'atteggiamento giusto. Vogliono dare tutto per rendere l'Ucraina orgogliosa.

Sul numero di giovani in rosa

Non c'è alcun problema. È importante avere equilibrio in ogni squadra. È importante avere giocatori esperti ma anche avere giocatori giovani che aggiungono più energia e velocità in campo. Non credo che siamo solo una squadra giovane. Siamo una squadra equilibrata, con alcuni giocatori esperti e alcuni giovani per i quali questo è il primo EURO.

Sulle possibili modifiche tattiche durante la fase finale

Agli Europei ci sono i migliori giocatori di ogni nazione, per cui a volte dovremo adattarci in base all'avversario che affrontiamo. Ci potranno anche essere degli infortuni per cui è molto importante per la nazionale capire come giocare con uno stile diverso e lo abbiamo dimostrato durante la campagna di qualificazione. Sono sicuro che anche a EURO ci saranno momenti in cui dovremo adattare il nostro stile di gioco.