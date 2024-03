Ucraina: record e statistiche a EURO

STATISTICHE GENERALI: L'UCRAINA HA MAI VINTO EURO?

Miglior piazzamento: quarti di finale 2020

Partecipazioni a EURO: 3

EURO ospitati: 2012 nazione co-organizzatrice (GS)

Bilancio complessivo: G11 V3 P0 S8 GF8 GS19

Bilancio fase a gironi: G9 V2 P0 S7 GF6 GS14

Bilancio fase a eliminazione diretta: G2 V1 P0 S1 GF2 GS5

Bilancio EURO per edizione

1996 non qualificata

2000 non qualificata

2004 non qualificata

2008 non qualificata

2012 fase a gironi

2016 fase a gironi

2020 quarti di finale

RECORD PER SQUADRA

Vittoria più larga

2-1 tre volte, l'ultima contro la Svezia, 29/06/2021 (ottavi di finale)



Sconfitta più larga

4-0: Ucraina - Inghilterra, 03/07/2021 (quarti di finale)



Pareggio con più gol

N/A

Partita con più gol

5 gol: 2-3 contro Paesi Bassi, 13/06/2021 (fase a gironi)

Più gol segnati in un EURO

6 in 5 partite nel 2020 (media 1,20)

Meno gol segnati in un EURO

0 in 3 partite nel 2016 (media 0,00)



Più marcatori diversi in un EURO

4: 2020



Meno marcatori diversi in un EURO

0: 2016

STATISTICHE FASE A GIRONI

Partecipazioni: 3 (2012, 2016, 2020)

Qualificazioni dalla fase a gironi: 1 (2020)

Vittorie gironi: 0

Secondi posti nei gironi: 0

Fase a gironi da imbattuti: 0

Fase a gironi senza vittorie: 1 (2016)

Migliore fase a gironi: G3 V1 P0 S2 GF4 GS5 Punti 3 (2020)

Peggiore fase a gironi: G3 V0 P0 S3 GF0 GS5 Punti 0 (2016)

Qualificazione con meno punti: 3 punti (2020)

Mancata qualificazione con più punti: 3 punti (2012)

Vittoria più larga

2-1 due volte, l'ultima contro Macedonia del Nord, 17/06/2021



Sconfitta più larga

2-0 tre volte, l'ultima contro Irlanda del Nord, 16/06/2016

Pareggio con più gol

N/A

Partita con più gol

5 gol: 2-3 contro Paesi Bassi, 13/06/2021

Più gol segnati nella fase a gironi

4: 2020

Più gol subiti nella fase a gironi

5: 2016, 2020

Meno gol segnati nella fase a gironi

0: 2016

4: 2012

BILANCIO FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Ottavi di finale

G1 V1 S0

Quarti di finale

G1 V0 S1

Semifinale

N/A



Finale

N/A



Vittorie più larga

2-1: Svezia - Ucraina, 29/06/2021 (ottavi di finale)

Sconfitta più larga

4-0: Ucraina - Inghilterra, 03/07/2021 (quarti di finale)

Highest scoring game

4 gol: 0-4 contro Inghilterra, 03/07/2021 (quarti di finale)



Supplementari

V - Svezia, ottavi di finale 2020 (1-1 / 2-1)

CALCI DI RIGORE

Calci di rigore

N/A

RECORD CALCIATORI UCRAINA

Andriy Yarmolenko è il miglior giocatore ucraino ad aver partecipato agli Europei, mentre Andriy Shevchenko è l'unico ucraino ad aver partecipato ad un Europeo sia come giocatore che come allenatore.

Più presenze

11: Andriy Yarmolenko

8: Olexandr Zinchenko

Più gol

2: Andriy Shevchenko, Roman Yaremchuk, Andriy Yarmolenko

Più fasi finali con gol

1: Andriy Shevchenko (2012)

1: Artem Dovbyk (2020)

1: Andriy Yarmolenko (2020)

1: Roman Yaremchuk (2020)

1: Oleksandr Zinchenko (2020)

Più giovane a giocare nella fase finale EURO

18a 285g: Illia Zabarnyi (contro Paesi Bassi, EURO 2020)

19a 180g: Oleksandr Zinchenko (contro Germania, EURO 2016)

20a 119g: Viktor Kovalenko (contro Germania, EURO 2016)

Marcatore più giovane nella fase finale EURO

24a 8g: Artem Dovbyk (contro Svezia, EURO 2020)

24a 196g: Oleksandr Zinchenko (contro Svezia, EURO 2020)

25a 198g: Roman Yaremchuk (contro Paesi Bassi, EURO 2020)

Più anziano a giocare nella fase finale EURO

37a 83g: Anatoliy Tymoshchuk (contro Polonia, EURO 2016)

37a 34g: Vyacheslav Shevchuk (contro Irlanda del Nord, EURO 2016)

35a 264g: Andriy Shevchenko (contro Inghilterra, EURO 2012)

Marcatori più anziani nella fase finale EURO

35a 256g: Andriy Shevchenko (contro Svezia, EURO 2012)

31a 237g: Andriy Yarmolenko (contro Macedonia del Nord, EURO 2020)

25a 202g: Roman Yaremchuk (contro Macedonia del Nord, EURO 2020)

Gol più veloce

27 min: Oleksandr Zinchenko (contro Svezia, EURO 2020)

ALLENATORI

Tutti gli allenatori dell'Ucraina a EURO finora hanno partecipato a una sola fase finale.

Più fasi finali

1: Oleg Blokhin (2012)

1: Mykhaylo Fomenko (2016)

1: Andriy Shevchenko (2020)

Più partite

5: Andriy Shevchenko (2020)

Più vittorie

2: Andriy Shevchenko (2020)

Più giovane

44a 257g: Andriy Shevchenko (contro Paesi Bassi, EURO 2020)

Oldest coach

67y 276g: Mykhaylo Fomenko (contro Polonia, EURO 2016)

RIGORI

Calci di rigore

N/A

RECORD PER GIOCATORI

Più presenze

11: Andriy Yarmolenko (3-2012, 3-2016, 5-2020)

8: Oleksandr Zinchenko (3-2016, 5-2020)

Più gol

2: Andriy Shevchenko (2-2012)

2: Roman Yaremchuk (2-2020)

2: Andriy Yarmolenko (2-2020)

Triplette

N/A



Più fasi finali con gol

1: Andriy Shevchenko (2012)

1: Artem Dovbyk (2020)

1: Andriy Yarmolenko (2020)

1: Roman Yaremchuk (2020)

1: Oleksandr Zinchenko (2020)

TUTTE LE PARTITE A EURO

2012

11/06/2012: Ucraina-Svezia 2-1 (gironi, Kiev)

15/06/2012: Ucraina-Francia 0-2 (gironi, Donetsk)

19/06/2012: Inghilterra-Ucraina 1-0 (gironi, Donetsk)

2016

12/06/2016: Germania - Ucraina 2-0 (gironi, Lille Métropole)

16/06/2016: Ucraina - Irlanda del Nord 0-2 (gironi, Lione)

21/06/2016: Ucraina - Polonia 0-1 (gironi, Marsiglia)

2020

13/06/2021: Paesi Bassi - Ucraina 3-2 (gironi, Amsterdam)

17/06/2021: Ucraina - Macedonia del Nord 2-1 (gironi, Bucarest)

21/06/2021: Ucraina - Austria 0-1 (gironi, Bucarest)

29/06/2021: Svezia - Ucraina 1-2 dts (ottavi di finale, Glasgow)

03/07/2021: Ucraina - Inghilterra 0-4 (quarti di finale, Roma)

2024

17/06/2024: Romania - Ucraina (fase a gironi, Monaco)

21/06/2024: Slovacchia - Ucraina (fase a gironi, Düsseldorf)

26/06/2024: Ucraina - Belgio (fase a gironi, Stoccarda)