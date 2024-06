EURO 2024: i pronostici dei nostri reporter

Piotr Koźmiński, reporter Polonia



Vincitore: Francia

Giocatore del Torneo: Kylian Mbappé (Francia)

Capocannoniere: Kylian Mbappé (Francia)

Miglior giovane: Lamine Yamal (Spagna)

Squadra rivelazione: Albania

Momento più atteso: osservare in azione le stelle del futuro, tra cui Lamine Yamal, Xavi Simons e Jude Bellingham.

Sensazione nascosta: sarà un EURO ricco di gol. Questo torneo stabilirà un nuovo record, superando i 142 segnati a EURO 2020.

Derek Brookman, reporter Paesi Bassi

Vincitore: Inghilterra

Giocatore del Torneo: Florian Wirtz (Germania)

Capocannoniere: Romelu Lukaku (Belgio)

Miglior giovane: Jude Bellingham (Inghilterra)

Squadra rivelazione: Scozia

Momento più atteso: viaggiare in treni comodi e veloci per assistere alle partite in tre magnifiche città del nord: Amburgo, Lipsia e Berlino.

Sensazione nascosta: gli astri si allineano: gli infortuni si risolvono, i giocatori sono al top della forma e i Paesi Bassi arrivano sino in fondo.

James Thorogood, reporter Austria

Vincitore: Inghilterra

Giocatore del Torneo: Jude Bellingham (Inghilterra)

Capocannoniere: Harry Kane (Inghilterra)

Miglior giovane: Florian Wirtz (Germania)

Squadra rivelazione: Austria

Momento più atteso: lavorare per la prima volta come reporter in un grande torneo nella mia patria d'adozione: la Germania. Speriamo di rivivere le emozioni di quell'indimenticabile estate del 2006, quando la Germania ospitò con successo il Mondiale.

Sensazione nascosta: l'EURO sarà dominato da giovani talenti come Bellingham, Musiala e Wirtz.

Alex Clementson, reporter Francia

Vincitore: Inghilterra

Giocatore del Torneo: Antoine Griezmann (Francia)

Capocannoniere: Kylian Mbappé (Francia)

Miglior giovane: Jude Bellingham (Inghilterra)

Squadra rivelazione: Romania

Momento più atteso: la prima volta che ordino un drink in tedesco e mi rispondono in inglese.

Sensazione nascosta: una finale entusiasmante tra due colossi europei. Pensate a una ripetizione della finale del Mondiale del 2018. Sognare non costa niente.