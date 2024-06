Germania - Scozia, anteprima prima giornata Gruppo A EURO 2024: dove guardarla, orario, formazioni

Germania e Scozia si affronteranno venerdì 14 giugno nella prima giornata del Gruppo A di UEFA EURO 2024.

Germania - Scozia in breve Quando: venerdì 14 giugno (21:00 CET)

Dove: Munich Football Arena

Cosa: prima giornata Gruppo A UEFA EURO 2024

Come seguirla: clicca qui per la copertura della partita

Dove guardare Germania-Scozia in TV

Scopri dove guardare le partite di UEFA EURO 2024 in TV e streaming.

Guida alla partita

Dopo l'uscita alla fase a gironi in due delle ultime tre fasi finali, la Germania spera di evocare lo spirito della Coppa del Mondo 2006 - quando i padroni di casa di Jürgen Klinsmann raggiunsero la semifinale. Julian Nagelsmann non ha iniziato nel migliore dei modi dopo aver sostituito Hansi Flick in panchina l'anno scorso, ma le vittorie contro Francia e Paesi Bassi a marzo lasciano presagire un futuro più roseo per i padroni di casa che puntano a scrivere un nuovo record vincendo il quarto EURO.

Anche la Scozia sogna in grande dopo il grande cammino di qualificazione dove ha battuto i tre volte campioni d'Europa della Spagna oltre a Norvegia e Georgia. Primo allenatore ad aver qualificato gli scozzesi a due Europei consecutivi, Steve Clarke ha costruito una squadra e un sistema che esalta giocatori del calibro del capitano dell'Aston Villa, John McGinn, e il centrocampista del Manchester United, Scott McTominay, autore di sette gol in otto presenze nelle qualificazioni.

Nagelsmann sul test contro la Germania a EURO

Probabili formazioni

Germania: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz

Scozia: Gunn; Ralston, Porteous, Hendry, Tierney, Robertson; McTominay, Gilmour, McGregor, McGinn; Adams

Stato di forma

Germania

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): VPVVSS

Scozia

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): PVSSP

Il cammino della Scozia nel cammino di qualificazione in Germania: tutti i gol

Le parole degli allenatori

Julian Nagelsmann, Ct Germania: "È solo la seconda volta che la Germania ospita un Campionato Europeo. Per i giocatori e per me come allenatore, partecipare a un torneo in patria è un'opportunità unica. C'è pressione, ma soprattutto gioia. Se riusciremo a vedere questa gioia in campo, allora giocheremo un grande torneo".

Steve Clarke, Ct Scozia: "Meglio ci prepareremo, meglio giocheremo contro qualsiasi avversario. Se ci riusciremo, potremo lasciare il torneo a testa alta, sia in caso di uscita nella fase a gironi, che di arrivo nella fase a eliminazione diretta".