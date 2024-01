Accadde oggi a EURO: 15 giugno

Scozia - Inghilterra 0-2

(Shearer 53', Gascoigne 79')

Fase a gironi 1996, Londra

L'imprevedibilità di Paul Gascoigne a volte è stata controproducente ma con la palla al piede l'inglese è sempre stato un vero leader, come dimostra il suo memorabile gol alla Scozia che ha illuminato l'EURO del 1996.

I padroni di casa sono in vantaggio per 1-0 quando David Seaman para il rigore di Gary McAllister e fa partire l'azione che porta 'Gazza' a segnare un gol capolavoro. Gascoigne raccoglie il lancio di Darren Anderton al limite dell'area, con un pallonetto di sinistro salta il difensore scozzese Colin Hendry e mentre il pallone scende calcia al volo di destro trafiggendo il portiere Andy Goram. "Mr Paul Gascoigne, ci scusiamo", ha poi titolato l'editoriale del Daily Mirror.

Highlights EURO '96: Inghilterra - Scozia 2-0

Turchia - Cechia 3-2

(Arda Turan 75', Nihat Kahveci 87' 89'; Koller 34', Plašil 62')

Fase a gironi 2008, Ginevra



Le squadre iniziano a pari punti e, in caso di pareggio, devono contendersi il secondo posto dietro al Portogallo ai rigori. Questa possibilità viene però evitata grazie a una sorprendente rimonta nel finale della squadra di Fatih Terim.

La Cechia segna per prima con un colpo di testa di Jan Koller e raddoppia con Jaroslav Plašil su cross di Libor Sionko. La Tuchia rientra in partita con una gol di Arda Turan, ma il rischio di arrivare ai rigori sembra minimo.

Entra però Nihat Kahveci. L'attaccante approfitta di un errore di Petr Čech e riporta la sua squadra in parità, poi non sbaglia a tu per tu con il portiere e corona una rimonta che rimarrà negli annali.

Highlights EURO 2008: Turchia - Cechia 3-2

Altre partite EURO del 15 giugno

1980, fase a gironi: Belgio - Spagna 2-1

1980, fase a gironi: Inghilterra - Italia 0-1

1988, fase a gironi: Inghilterra - Olanda 1-3

1988, fase a gironi: Repubblica d'Irlanda - URSS 1-1

1992, fase a gironi: Scozia - Germania 0-2

1992, fase a gironi: Olanda - CSI 0-0

1996, fase a gironi: Francia - Spagna 1-1

2000, fase a gironi: Svezia - Turchia 0-0

2004, fase a gironi: Repubblica Ceca - Lettonia 2-1

2004, fase a gironi: Germania - Olanda 1-1

2008, fase a gironi: Svizzera - Portogallo 2-0

2008, fase a gironi: Turchia - Cechia 3-2

2012, fase a gironi: Svezia - Inghilterra 2-3

2012, fase a gironi: Ucraina - Francia 0-2

2016, fase a gironi: Russia - Slovacchia 1-2

2016, fase a gironi: Romania - Svizzera 1-1

2016, fase a gironi: Francia - Albania 2-0

2020 fase a gironi: Ungheria - Portogallo 0-3

2020 fase a gironi: Francia - Germania 1-0

Scarica l'app di EURO