Annunciate la data e la città ospitante del Pallone d'Oro 2026

Il Pallone d'Oro®, il premio più prestigioso e ambito nel mondo del calcio, festeggerà il suo 70° compleanno a Londra il 26 ottobre. È la prima volta che la capitale inglese ospita la cerimonia di consegna del trofeo creato da France Football nel 1956.

Il premio, assegnato annualmente da France Football (di proprietà del Gruppo L'Équipe), è organizzato in collaborazione con la UEFA dal 2024. La scelta della sede è simbolica perché rende omaggio al calciatore inglese Stanley Matthews, vincitore della prima edizione 70 anni fa.

Organizzando la sua 70ª edizione nella capitale del Regno Unito, il Ballon d'Or® prosegue la sua espansione e rafforza ulteriormente il suo status di brand di prestigio a livello internazionale.

Con le competizioni europee prossime al termine e la Coppa del Mondo FIFA 2026 all'orizzonte, la domanda che tutti si pongono è: chi succederà ad Aitana Bonmatí e Ousmane Dembélé, vincitori nel 2025?

Ulteriori dettagli sulla procedura di accreditamento per i media e la lista dei candidati saranno comunicati a tempo debito.

Tutti gli annunci ufficiali e le informazioni sull'edizione 2026 sono disponibili all'indirizzo ballondor.com.