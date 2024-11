Calendario della fase a leghe della UEFA Women's Nations League 2025

Venerdì 21 febbraio inizia la fase a leghe della seconda edizione della UEFA Women's Nations League. Scopri tutte le partite che metteranno in palio un posto alle Finals, oltre alle promozioni e alle retrocessioni tra le varie leghe.

La classifica dei gironi determina anche le squadre che disputeranno le partite di promozione e retrocessione per stabilire la posizione iniziale nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo femminile FIFA 2027, che dureranno fino al 2026.

Gironi Lega A Gruppo A1: Germania, Paesi Bassi, Austria, Scozia Gruppo A2: Francia, Islanda, Norvegia, Svizzera Gruppo A3: Spagna (campione in carica), Inghilterra, Belgio, Portogallo Gruppo A4: Italia, Danimarca, Svezia, Galles

Gironi Lega B Gruppo B1: Polonia, Irlanda del Nord, Bosnia ed Erzegovina, Romania Gruppo B2: Repubblica d'Irlanda, Turchia, Slovenia, Grecia Gruppo B3: Finlandia, Serbia, Ungheria, Bielorussia Gruppo B4: Cechia, Ucraina, Croazia, Albania

Gironi Lega C Gruppo C1: Slovacchia, Isole Faroe, Moldavia, Gibilterra Gruppo C2: Malta, Georgia, Cipro, Andorra Gruppo C3: Lussemburgo, Armenia, Kazakistan, Liechtenstein Gruppo C4: Azerbaigian, Montenegro, Lituania Gruppo C5: Israele, Bulgaria, Estonia Gruppo C6: Kosovo, Lettonia, Macedonia del Nord

Calendario della fase a leghe

Orari d'inizio da confermare

Prima giornata

Venerdì 21 febbraio 2025

Gruppo A1

Austria - Scozia

Paesi Bassi - Germania

Gruppo A2

Francia - Norvegia

Svizzera - Islanda

Gruppo A3

Portogallo - Inghilterra

Spagna - Belgio

Gruppo A4

Danimarca - Svezia

Italia - Galles

Gruppo B1

Bosnia ed Erzegovina - Romania

Polonia - Irlanda del Nord

Gruppo B2

Grecia - Slovenia

Repubblica d'Irlanda - Turchia

Gruppo B3

Bielorussia - Ungheria

Serbia - Finlandia

Gruppo B4

Albania - Ucraina

Croazia - Cechia

Gruppo C1

Moldavia - Gibilterra

Slovacchia - Isole Faroe

Gruppo C2

Cipro - Malta

Georgia - Andorra

Gruppo C3

Armenia - Liechtenstein

Lussemburgo - Kazakistan

Gruppo C4

Azerbaigian - Montenegro



Gruppo C5

Bulgaria - Israele

Gruppo C6

Macedonia del Nord - Kosovo

Highlights finale terzo posto Nations League 2023/24: Paesi Bassi - Germania 0-2

Seconda giornata

Martedì 25 febbraio 2025

Gruppo A1

Germania - Austria

Scozia - Paesi Bassi

Gruppo A2

Francia - Islanda

Norvegia - Svizzera

Gruppo A4

Italia - Danimarca

Galles - Svezia

Gruppo B1

Irlanda del Nord - Bosnia ed Erzegovina

Romania - Polonia



Gruppo B2

Slovenia - Repubblica d'Irlanda

Turchia - Grecia

Gruppo B3

Ungheria - Finlandia

Serbia - Bielorussia



Gruppo B4

Cechia - Albania

Ucraina - Croazia



Gruppo C1

Gibilterra - Isole Faroe

Slovacchia - Moldavia



Gruppo C2

Cipro - Georgia

Malta - Andorra



Gruppo C3

Armenia - Kazakistan

Lussemburgo - Liechtenstein

Gruppo C4

Montenegro - Lituania



Gruppo C5

Israele - Estonia



Gruppo C6

Kosovo - Lettonia

Mercoledì 26 febbraio

Gruppo A3

Belgio - Portogallo

Inghilterra - Spagna

Highlights finale 2023/24: Spagna - Francia 2-0

Terza giornata

Venerdì 4 aprile 2025

Gruppo A1

Paesi Bassi - Austria

Scozia - Germania



Gruppo A2

Islanda - Norvegia

Svizzera - Francia



Gruppo A3

Inghilterra - Belgio

Portogallo - Spagna



Gruppo A4

Svezia - Italia

Galles - Danimarca



Gruppo B1

Polonia - Bosnia ed Erzegovina

Romania - Irlanda del Nord



Gruppo B2

Grecia - Repubblica d'Irlanda

Slovenia - Turchia



Gruppo B3

Finlandia - Bielorussia

Ungheria - Serbia



Gruppo B4

Albania - Croazia

Ucraina - Cechia



Gruppo C1

Isole Faroe - Moldavia

Gibilterra - Slovacchia



Gruppo C2

Cipro - Andorra

Georgia - Malta



Gruppo C3

Armenia - Lussemburgo

Liechtenstein - Kazakistan



Gruppo C4

Lituania - Azerbaigian



Gruppo C5

Estonia - Bulgaria



Gruppo C6

Macedonia del Nord - Lettonia

Highlights semifinale 2023/24: Francia - Germania 2-1

Quarta giornata

Martedì 8 aprile 2025

Gruppo A1

Austria - Paesi Bassi

Germania - Scozia



Gruppo A2

Islanda - Svizzera

Norvegia - Francia



Gruppo A3

Belgio - Inghilterra

Spagna - Portogallo



Gruppo A4

Danimarca - Italia

Svezia - Galles



Gruppo B1

Bosnia ed Erzegovina - Polonia

Irlanda del Nord - Romania



Gruppo B2

Repubblica d'Irlanda - Grecia

Turchia - Slovenia

Gruppo B3

Bielorussia - Serbia

Finlandia - Ungheria



Gruppo B4

Croazia - Albania

Cechia - Ucraina



Gruppo C1

Isole Faroe - Gibilterra

Moldavia - Slovacchia



Gruppo C2

Andorra - Cipro

Malta - Georgia



Gruppo C3

Kazakistan - Armenia

Liechtenstein - Lussemburgo



Gruppo C4

Montenegro - Azerbaigian



Gruppo C5

Israele - Bulgaria



Gruppo C6

Kosovo - Macedonia del Nord



Highlights semifinale 2023/24: Spagna - Paesi Bassi 3-0

Quinta giornata

Venerdì 30 maggio 2025

Gruppo A1

Germania - Paesi Bassi

Scozia - Austria



Gruppo A2

Francia - Svizzera

Norvegia - Islanda



Gruppo A3

Belgio - Spagna

Inghilterra - Portogallo



Gruppo A4

Danimarca - Galles

Italia - Svezia



Gruppo B1

Irlanda del Nord - Polonia

Romania - Bosnia ed Erzegovina



Gruppo B2

Slovenia - Grecia

Turchia - Repubblica d'Irlanda

Gruppo B3

Bielorussia - Finlandia

Serbia - Ungheria



Gruppo B4

Cechia - Croazia

Ucraina - Albania



Gruppo C1

Moldavia - Isole Faroe

Slovacchia - Gibilterra



Gruppo C2

Andorra - Georgia

Malta - Cipro



Gruppo C3

Kazakistan - Liechtenstein

Lussemburgo - Armenia



Gruppo C4

Azerbaigian - Lituania



Gruppo C5

Estonia - Israele



Gruppo C6

Lettonia - Macedonia del Nord



Il cammino della Spagna verso le Finals 2023/24 

Sesta giornata

Martedì 3 giugno 2025

Gruppo A1

Austria - Germania

Paesi Bassi - Scozia



Gruppo A2

Islanda - Francia

Svizzera - Norvegia



Gruppo A3

Portogallo - Belgio

Spagna - Inghilterra



Gruppo A4

Svezia - Danimarca

Galles - Italia



Gruppo B1

Bosnia ed Erzegovina - Irlanda del Nord

Polonia - Romania



Gruppo B2

Grecia - Turchia

Repubblica d'Irlanda - Slovenia

Gruppo B3

Finlandia - Serbia

Ungheria - Bielorussia



Gruppo B4

Albania - Cechia

Croazia - Ucraina



Gruppo C1

Isole Faroe - Slovacchia

Gibilterra - Moldavia



Gruppo C2

Andorra - Malta

Georgia - Cipro



Gruppo C3

Kazakistan - Lussemburgo

Liechtenstein - Armenia

Gruppo C4

Lituania - Montenegro



Gruppo C5

Bulgaria - Estonia



Gruppo C6

Lettonia - Kosovo



Chi gioca le Finals di UEFA Women's Nations League?

Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A si qualificano per le Finals a eliminazione diretta.

Come funzionano le Finals di UEFA Women's Nations League?

A differenza della prima edizione, tutte le sfide si giocheranno su due gare. Come in precedenza ci saranno due semifinali, una finale per il terzo posto e una finale. Un sorteggio determinerà gli incontri e la squadra di casa all'andata.

La vincitrice della finale viene dichiarata vincitrice della UEFA Nations League.

Quali squadre sono promosse, retrocesse o vanno agli spareggi?

Lega A

Le prime due squadre di ogni girone rimangono in Lega A per le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA femminile 2027.

Le quattro terze si affrontano in due gare contro le seconde classificate dei gironi della Lega B. Le vincitrici di ogni confronto giocheranno in Lega A nelle qualificazioni mondiali, mentre le squadre sconfitte giocheranno in Lega B.

Le quarte classificate retrocedono in Lega B.

Lega B

Le vincitrici dei quattro gironi vengono promosse in Lega A.

Le quattro seconde classificate si affrontano in due gare contro le terze classificate della Lega A. Le vincitrici di ogni confronto giocheranno in Lega A; le squadre sconfitte giocheranno in Lega B.

Le due migliori terze si affronteranno in due gare contro le due migliori seconde della Lega C. Le vincitrici giocheranno in Lega B nelle qualificazioni mondiali, mentre le squadre sconfitte giocheranno in Lega C.

Retrocedono in Lega C le due peggiori terze e le quattro quarte classificate.

Lega C

Le sei vincitrici dei gironi vengono promosse in Lega B.

Le due migliori seconde si sfideranno in due gare contro le due migliori terze della Lega B. Le vincitrici giocheranno in Lega B nelle qualificazioni mondiali, mentre le squadre sconfitte giocheranno in Lega C.

Le altre squadre restano in Lega C.