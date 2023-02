Gironi e partite Coppa del Mondo femminile: Italia contro Argentina, Svezia e Sudafrica

L'Italia sfiderà Argentina, Svezia e Sudafrica nella fase a gironi della Coppa del Mondo femminile FIFA 2023. Questo il verdetto del sorteggio per la fase finale del 2023 in Australia e Nuova Zelanda.

La fase a gironi termina il 3 agosto e le prime due classificate di ciascun gruppo passano agli ottavi di finale, in programma due giorni dopo. La finale si terrà il 20 agosto allo Stadium Australia di Sydney.

I gironi della Coppa del Mondo femminile Gruppo A: Nuova Zelanda (padroni di casa), Norvegia, Filippine, Svizzera Gruppo B: Australia (padroni di casa), Repubblica d'Irlanda, Nigeria, Canada Gruppo C: Spagna, Costa Rica, Zambia, Giappone Gruppo D: Inghilterra, Vincitrice spareggio Gruppo B*, Danimarca, Cina PR Gruppo E: Stati Uniti (padroni di casa), Vietnam, Paesi Bassi, Vincitrice spareggio Gruppo A* Gruppo F: Francia, Giamaica, Brasile, Vincitrice spareggio Gruppo C* Gruppo G: Svezia, Sudafrica, Italia, Argentina Gruppo H: Germania, Marocco, Colombia, Coreal del Sud *Spareggi interconfederali: dal 18 al 23 febbraio, Nuova Zelanda Gruppo A: Portogallo - Camerun (mercoledì)

Gruppo B: Cile - Haiti (mercoledì)

Gruppo C: Paraguay - Panama (giovedì) Nazioni UEFA in grassetto

Le contendenti europee

Gli Stati Uniti puntano al terzo titolo consecutivo e al quinto complessivo

L'Inghilterra ha vinto il suo primo titolo europeo nel 2022

Il Canada si è laureato campione olimpico nel 2021

Women's EURO 2022: La storia del torneo

Orari in CET

Calendario

Giovedì 20 luglio

Gruppo A: Nuova Zelanda - Norvegia (Auckland, 09:00)

Gruppo B: Australia - Repubblica d'Irlanda (Sydney, Stadium Australia, 12:00)

Venerdì 21 luglio

Gruppo B: Nigeria - Canada (Melbourne, 04:30)

Gruppo A: Filippine - Svizzera (Dunedin, 07:00)

Gruppo C: Spagna - Costa Rica (Wellington, 09:30)



Sabato 22 luglio

Gruppo E: Stati Uniti - Vietnam (Auckland, 03:00)

Gruppo C: Zambia - Giappone (Hamilton, 09:00)

Gruppo D: Inghilterra - Cile/Haiti (Brisbane, 11:30)

Gruppo D: Danimarca - China PR (Perth, 14:00)



Domenica 23 luglio

Gruppo G: Svezia - Sud Africa (Wellington, 07:00)

Gruppo E: Paesi Bassi - Portogallo/Camerun (Dunedin, 09:30)

Gruppo F: Francia - Giamaica (Sydney, Football Stadium, 12:00)



Lunedì 24 luglio

Gruppo G: Italia - Argentina (Auckland, 08:00)

Gruppo H: Germania - Marocco (Melbourne, 10:30)

Gruppo F: Brasile - Paraguay/Panama (Adelaide, 13:00)



Martedì 25 luglio

Gruppo H: Colombia - Corea del Sud (Sydney, Football Stadium, 04:00)

Gruppo A: Nuova Zelanda - Filippine (Wellington, 07:30)

Gruppo A: Svizzera - Norvegia (Hamilton, 10:00)



Women's EURO 2022: Watch every goal

Mercoledì 26 luglio

Gruppo C: Giappone - Costa Rica (Dunedin, 07:00)

Gruppo C: Spagna - Zambia (Wellington, 09:30)

Gruppo B: Canada - Repubblica d'Irlanda (Perth, 14:00)



Giovedì 27 luglio

Gruppo E: Stati Uniti - Paesi Bassi (Wellington, 03:00)

Gruppo E: Portogallo/Camerun - Vietnam (Hamilton, 09:30)

Gruppo B: Australia - Nigeria (Brisbane, 12:00)



Venerdì 28 luglio

Gruppo G: Argentina - Sud Africa (02:00, Dunedin)

Gruppo D: Inghilterra - Danimarca (Sydney, Football Stadium, 10:30)

Gruppo D: China PR - Cile/Haiti (Adelaide, 13:00)



Sabato 29 luglio

Gruppo G: Svezia - Italia (Wellington, 09:30)

Gruppo F: Francia - Brasile (Brisbane, 12:00)

Gruppo F: Paraguay/Panama - Giamaica (Perth, 14:30)



Domenica 30 luglio

Gruppo H: Corea del Sud - Marocco (Adelaide, 06:30)

Gruppo A: Svizzera - Nuova Zelanda (Dunedin, 09:00)

Gruppo A: Norvegia - Filippine (Auckland, 09:00)

Gruppo H: Germania - Colombia (Sydney, Football Stadium, 11:30)

Lunedì 31 luglio

Gruppo C: Giappone - Spagna (Wellington, 09:00)

Gruppo C: Costa Rica - Zambia (Hamilton, 09:00)

Gruppo B: Canada - Australia (Melbourne, 12:00)

Gruppo B: Repubblica d'Irlanda - Nigeria (Brisbane, 12:00)



Martedì 1 agosto

Gruppo E: Portogallo/Camerun - Stati Uniti (Auckland, 09:00)

Gruppo E: Vietnam - Paesi Bassi (Dunedin, 09:00)

Gruppo D: China PR - Inghilterra (Adelaide, 13:00)

Gruppo D: Cile/Haiti - Danimarca (Perth, 13:00)



Mercoledì 2 agosto

Gruppo G: Argentina - Svezia (Hamlton, 09:00)

Gruppo G: Sud Africa - Italia (Wellington, 09:00)

Gruppo F: Paraguay/Panama - Francia (Sydney, Football Stadium, 12:00)

Gruppo F: Giamaica - Brasile (Melbourne, 12:00)



Giovedì 3 agosto

Gruppo H: Corea del Sud - Germania (Brisbane, 12:00)

Gruppo H: Marocco - Colombia (Perth, 12:00)

Women's EURO 2022 final highlights: Inghilterra 2-1 Germania

Calendario fase a eliminazione diretta

Ottavi di finale

Sabato 5 agosto

49: Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo C (Auckland, 07:00)

50: Vincente Gruppo C - Seconda Gruppo A (Wellington, 10:00)

Domenica 6 agosto

51: Vincente Gruppo E - Seconda Gruppo G (Sydney, Football Stadium, 04:00)

52: Vincente Gruppo G - Seconda Gruppo E (Melbourne, 11:00)

Lunedì 7 agosto

54: Vincente Gruppo D - Seconda Gruppo B (Brisbane, 09:30)

53: Vincente Gruppo B - Seconda Gruppo D (Sydney, Stadium Australia, 12:30)



Martedì 8 agosto

56: Vincente Gruppo H - Seconda Gruppo F (Melbourne, 10:00)

55: Vincente Gruppo F - Seconda Gruppo H (Adelaide, 13:00)



Quarti di finale

Venerdì 11 agosto

57: Vincente 49 - Vincente 51 (Wellington, 03:00)

58: Vincente 50 - Vincente 52 (Auckland, 09:30)

Sabato 12 agosto

59: Vincente 53 - Vincente 55 (Brisbane, 11:00)

60: Vincente 54 - Vincente 56 (Sydney, Stadium Australia, 12:30)

Semifinali

Martedì 15 agosto

61: Vincente 57 - Vincente 58 (Auckland, 10:00)

Mercoledì 16 agosto

62: Vincente 59 - Vincente 60 (Sydney, Stadium Australia, 12:00)

Finale terzo posto

Sabato 19 agosto

Perdente 61 - Perdente 62 (Brisbane, 10:00)

Finale primo posto

Domenica 20 agosto

Vincente 61 - Vincente 62 (Sydney, Stadium Australia, 12:00)

Stadi

Australia

Adelaide (Hindmarsh Stadium)

Brisbane (Brisbane Stadium)

Melbourne (Melbourne Rectangular Stadium)

Perth (Perth Rectangular Stadium)

Sydney (Sydney Football Stadium/Stadium Australia)

Nuova Zelanda

Auckland (Eden Park)

Dunedin (Dunedin Stadium)

Hamilton (Waikato Stadium)

Wellington (Wellington Regional Stadium)

Un torneo a dieci squadre è in corso in Nuova Zelanda per decidere le ultime tre partecipanti alle fasi finali.

Gruppo A

Sabato 18 febbraio

Semifinale:

Camerun - Thailandia 2-0 (Hamilton)

Mercoledì 22 febbraio

Finale:

Portogallo - Camerun (Hamilton)

Gruppo B

Semifinale: Sabato 18 febbraio

Senegal - Haiti 0-4 (Auckland)

Finale: Mercoledì 22 febbraio

Cile - Haiti (Auckland)

Gruppo C

Semifinale: Domenica 19 febbraio

Taipei cinese - Paraguay 2-2, 2-4 rig. (Hamilton)

Papua Nuova Guinea - Panama 0-2 (Auckland)

Finale: Giovedì 23 febbraio

Paraguay - Panama (Hamilton)

Finali passate della Coppa del Mondo (squadre europee)

2019: Stati Uniti 2-0 Paesi Bassi; Lione, Francia

2015: Stati Uniti 5-2 Giappone; Vancouver, Canada

2011: Giappone 2-2 Stati Uniti (dts, 3-1 ai rig.); Francoforte, Germania

2007: Germania 2-0 Brasile; Shanghai, Cina

2003: Germania 1-0 Svezia (dts, golden goal); Carson, Stati Uniti

1999: Stati Uniti 0-0 Cina (dts, 5-4 rig.); Pasadena, Stati Uniti

1995: Norvegia 2-0 Germania; Stoccolma, Svezia

Vincitori medaglie delle passate Olimpiadi

2021: Canada (oro), Svezia (argento), Stati Uniti (bronzo); Yokohama, Giappone (rinviata 2020, finale spostata da Tokyo)

2016: Germania (oro), Svezia (argento), Canada (bronzo); Rio de Janeiro, Brasile

2012: Stati Uniti (oro), Giappone (argento), Canada (bronzo); Londra, Regno Unito

2008: Stati Uniti (oro), Brasile (argento), Germania (bronzo); Pechino, Cina

2004: Stati Uniti (oro), Brasile (argento), Germania (bronzo); Atene, Grecia

2000: Norvegia (oro), Stati Uniti (argento), Germania (bronzo); Sydney, Australia

1996: Stati Uniti (oro), Cina (argento), Norvegia (bronzo);