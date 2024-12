Riepilogo primo turno del Campionato Europeo Under 19 Femminile UEFA

Il Campionato Europeo Under 19 Femminile UEFA 2024/25 è iniziato con il primo turno, che si è concluso il 3 dicembre.

La Lega A era composta da 28 squadre, tra cui la Spagna campione in carica e le sette squadre promosse dalla Lega B dopo il turno 2 dell'edizione 2023/24. La Polonia ha preso parte alla competizione anche se il suo posto nella fase finale era già assicurato in quanto nazione ospitante.

Le squadre si sono sfidate in sette gironi, organizzati come mini-tornei in un'unica sede; le quarte classificate retrocedono in Lega B per il secondo turno, mentre le altre posizioni determinano le teste di serie della Lega A per lo stesso turno.

Le 23 squadre della Lega B includono le squadre retrocesse dalla Lega A nel turno 2 del 2023/24. Nella Lega B, organizzata in sei gironi, cinque da quattro squadre e l'altro da tre, le squadre cercheranno la promozione in Lega A. Le vincitrici del girone e le seconde classificate con il miglior punteggio contro le prima e la terza della loro lega conquistano la promozione (elenco delle promosse da confermare).

Le sette squadre che si uniranno alla Polonia per la fase finale del 2025, in programma dal 15 al 27 giugno, verranno stabilite in seguito al secondo turno, che verrà sorteggiato alle 10.30 CET venerdì 6 dicembre e che si giocherà tra il 17 e il 26 febbraio oppure tra il 31 marzo e l'8 aprile.

Highlights finale: Spagna - Paesi Bassi 2-1 (dts)

Risultati

Le quarte classificate retrocedono in Lega B per il turno 2.

Gruppo A1

Restano in Lega A per il secondo turno: Germania*, Danimarca, Grecia

Trasferimento in Lega B: Kosovo

Gruppo A2

Restano in Lega A per il secondo turno: Francia, Portogallo*, Slovacchia

Trasferimento in Lega B: Macedonia del Nord

Gruppo A3

Restano in Lega A per il secondo turno: Norvegia, Repubblica d'Irlanda, Finlandia

Trasferimento in Lega B: Bulgaria*

Gruppo A4

Restano in Lega A per il secondo turno: Italia, Polonia* (nazione ospitante fase finale), Inghilterra

Trasferimento in Lega B: Turchia

Gruppo A5

Restano in Lega A per il secondo turno: Austria, Cechia, Serbia*

Trasferimento in Lega B: Isole Faroe

Gruppo A6

Restano in Lega A per il secondo turno: Spagna* (campione in carica), Belgio, Islanda

Trasferimento in Lega B: Irlanda del Nord

Gruppo A7

Restano in Lega A per il secondo turno:

Paesi Bassi, Svezia, Scozia

Trasferimento in Lega B: Ungheria*

Le vincitrici dei gironi e le seconde classificate con i migliori risultati contro le squadre che finiscono prima e terza nel proprio girone vengono promosse in Lega A per il secondo turno. Elenco completo da confermare.

Gruppo B1

Promossa in Lega A per il secondo turno: Bielorussia

Seconda classificata: Albania*

Nel girone anche: Montenegro, Moldavia

Gruppo B2

Promossa in Lega A per il secondo turno: Romania*

Seconda classificata: Lettonia

Nel girone anche: Kazakistan, Liechtenstein

Gruppo B3

Promosso in Lega A per il secondo turno: Galles

Seconda classificata: Georgia

Nel girone anche: Bosnia ed Erzegovina*, Lituania

Gruppo B4

Promossa in Lega A per il secondo turno: Slovenia

Seconda classificata: Croazia*

Nel girone anche: Lussemburgo, Malta

Gruppo B5

Promossa in Lega A per il secondo turno: Svizzera

Seconda classificata: Estonia

Nel girone anche: Cipro*, Azerbaigian

Gruppo B6

Prime due classificate, ordine da definire: Ucraina, Israele

Nel girone anche: Armenia*