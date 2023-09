Bosnia-Erzegovina e Ungheria ospiteranno Women's EURO U19 nel 2026 e 2027

Durante la riunione del Comitato Esecutivo a Limassol, è stata scelta la Bosnia-Erzegovina per ospitare la fase finale dei Campionati Europei Femminili UEFA Under 19 nel 2026, mentre l'Ungheria per quella del 2027.

La Bosnia-Erzegovina ha già ospitato Women's EURO U17 nel 2022, in quella che è stata la prima fase finale UEFA organizzata nella nazione. L'Ungheria ha ospitato EURO WU19 nel 2005, oltre che svariate fasi finali a tutti i livelli.

La Lituania ospiterà la fase finale del 2024, mentre la Polonia quella del 2025.