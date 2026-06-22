Il primo turno di Women's EURO Under 17 2026/27 inizia il 28 settembre

Il primo turno di qualificazione al Campionato Europeo Under 17 UEFA femminile 2026/27 inizia il 28 settembre.

Questo è il primo dei due turni di qualificazione che porteranno alla fase finale del 2027 in Finlandia. I gironi sono stati definiti al termine del secondo turno di qualificazione 2025/26.

Nella Lega A, in programma dal 7 ottobre al 4 dicembre, le 28 squadre si sfidano in sette gironi da quattro sotto forma di mini-tornei. Partecipa anche la Finlandia, pur essendo qualificata di diritto in quanto nazione ospitante. Le sette squadre che si classificano al quarto posto retrocederanno in Lega B per il secondo turno in primavera.

Nella Lega B, in programma tra il 28 settembre e l'11 novembre, le 22 squadre si sfidano in quattro gironi da quattro e due da tre. Le sei vincitrici dei gironi e la migliore seconda saranno promosse in Lega A per il secondo turno.

Al secondo turno, la Lega A deciderà le sette squadre che raggiungeranno la Finlandia alla fase finale, che fungerà anche da qualificazioni UEFA per la Coppa del Mondo FIFA Under 17 del 2027 in Marocco.

Women's EURO U17, primo turno, Lega A

Le sette squadre che si classificano al quarto posto retrocederanno in Lega B per il secondo turno in primavera.

Gruppo A1 (7–13 ottobre): Norvegia*, Austria, Italia, Irlanda del Nord

Gruppo A2 (2–8 novembre): Polonia, Croazia*, Slovacchia, Bulgaria

Gruppo A3 (9–15 ottobre): Germania* (campione in carica), Cechia, Islanda, Kazakistan

Gruppo A4 (13–19 novembre): Spagna, Portogallo, Svizzera, Belgio*

Gruppo A5 (21–27 ottobre): Francia, Paesi Bassi, Svezia*, Israele

Gruppo A6 (7–13 ottobre): Finlandia (nazione ospitante fase finale), Scozia*, Romania, Ucraina

Gruppo A7 (28 novembre–4 dicembre): Inghilterra, Danimarca*, Ungheria, Bielorussia

*Nazione ospitante mini-torneo

La Germania ha vinto l'edizione 2025/26 in Irlanda del Nord battendo la Francia in finale e conquistando il suo nono titolo, un record. Norvegia e Spagna hanno raggiunto le semifinali insieme a Inghilterra, Finlandia e Polonia, oltre alla squadra ospitante.

Bielorussia, Belgio, Bulgaria, Israele, Kazakistan, Irlanda del Nord e Ucraina sono state promosse dalla Lega B al secondo turno della stagione 2025/26. Israele e Kazakistan sono in Lega A per la prima volta da quando il format è stato introdotto nella stagione 2021/22.

Highlights finale 2026: Germania - Francia 1-0

Women's EURO U17, primo turno, Lega B

Le sei vincitrici dei gironi e la migliore seconda (esclusi i risultati contro le quarte classificate) saranno promosse in Lega A per il secondo turno.

Gruppo B1 (28 settembre–4 ottobre): Repubblica d'Irlanda, Kosovo, Albania*, Azerbaigian

Gruppo B2 (26 ottobre–1 novembre): Turchia*, Andorra, Montenegro, Armenia

Gruppo B3 (7–13 ottobre): Lettonia*, Isole Faroe, Estonia, Lituania

Gruppo B4 (25–31 ottobre): Galles, Macedonia del Nord, Georgia*, Lussemburgo

Gruppo B5 (5–11 novembre): Grecia, Moldavia, Slovenia*

Gruppo B6 (29 ottobre–4 novembre): Serbia, Malta*, Bosnia ed Erzegovina

*Nazione ospitante mini-torneo

Grecia, Kosovo, Lettonia, Repubblica d'Irlanda, Serbia, Turchia e Galles sono retrocesse dalla Lega A al secondo turno 2025/26.