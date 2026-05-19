Mirja Kropp è la miglior giocatrice di Women's EURO Under 17 2026

Mirja Kropp è stata nominata miglior giocatrice del Campionato Europeo Under 17 UEFA femminile del 2026 per aver contribuito alla conquista del nono titolo da parte della Germania (record assoluto).

Il portiere del Lipsia ha subito un solo gol in quattro partite e ha mantenuto la porta inviolata nella finale vinta 1-0 contro la Francia.

Kropp ha anche parato un rigore alla spagnola Carlota Chacón in semifinale, vinta ai tiri dal dischetto dalla Germania per 4-3 dopo uno 0-0.

L'estremo difensore, 16 anni, ha poi effettuato diverse parate decisive in finale, come quelle su Mayra Bento e Rachael Adedini dopo il gol del vantaggio di Marie Kleeman.

Mirja Kropp durante la vittoria per 1-0 della Germania contro la Francia in finale UEFA via Getty Images

Gli osservatori tecnici UEFA hanno dichiarato: "Mirja Kropp è stata fondamentale per il successo della Germania, subendo un solo gol in tutto il torneo, vincendo ogni partita e parando un rigore in semifinale".

"È stata una leader forte e ha dimostrato grande maturità nei momenti cruciali del torneo".