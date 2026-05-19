La Squadra del Torneo di Women's EURO Under 17 2026

Gli osservatori tecnici UEFA hanno selezionato la sua Squadra del Torneo del Campionato Europeo femminile Under 17 UEFA 2026 in Irlanda del Nord. Oltre alle quattro giocatrici della Germania campione e della Francia vicecampione, sono presenti tre rappresentanti delle semifinaliste Spagna (due giocatrici) e Norvegia (una).

Portiere

Mirja Kropp (Germania)

Decisiva per il successo della Germania, ha subito un solo gol in tutto il torneo e ha anche parato un rigore in semifinale. Leader sicura e matura, ha dato tranquillità alla squadra e ha aiutato molto nelle costruzioni dal basso.

Difensori

Laura Ernst (Germania)

Difensore centrale molto tecnica e affidabile, si è distinta per l’ottima lettura del gioco e per il senso dell’anticipo e della posizione.

Rosie Olando (Francia)

Difensore forte fisicamente e dominante nei contrasti. Molto efficace sia in difesa sia nell’impostazione grazie ai suoi lanci precisi e alla capacità di uscire palla al piede. Rapida, aggressiva e forte anche nel gioco aereo.

Muriel Dürr (Germania)

Terzino sinistro veloce e agile, bravissima nell’uno contro uno in difesa. Oltre a difendere, è stata spesso utile in attacco con sovrapposizioni e cross.

Iraia Fernández (Spagna)

Importante per le manovre offensive della Spagna sulla fascia sinistra, è stata sempre pericolosa con le sue accelerazioni palla al piede, come si è visto in occasione del gol contro la Finlandia.

Centrocampiste

Odélia Tae (Francia)

La più giovane giocatrice della Francia è stata fondamentale per dare equilibrio a centrocampo. Tecnica e sempre calma anche sotto pressione, è stata molto utile sia in fase offensiva che difensiva.

Stine Ariell Solemdal (Norvegia)

Centrocampista dinamica e dalla grande tenuta fisica, ha contribuito in entrambe le fasi e si è spesso inserita in attacco come seconda punta. Anche per questo è stata capocannoniere del torneo a pari merito.

Johanna Hebben (Germania)

Il capitano della Germania è stata una vera leader in campo. Instancabile, solida in difesa e molto lucida in fase di possesso, ha anche segnato il rigore decisivo contro l’Inghilterra.

Attaccanti

Léa Motyka (Francia)

L'esterno destro ha ribadito la sua bravura nell’uno contro uno saltando spesso le avversarie grazie alla sua velocità e alla sua tecnica. Alla fase finale ha segnato due gol.

Rachael Adedini (Francia)

Tra le migliori del torneo, Adedini è stata capocannoniere con tre reti. Attaccante potente e fisica, è stata intelligente nei movimenti e molto pericolosa sotto porta grazie alla sua velocità ed esplosività.

Ángela Gálvez (Spagna)

Esterno destro creativo e tecnico, ha dimostrato un ottimo controllo di palla e qualità nei passaggi. Molto intelligente negli spazi stretti, ha creato tantissime occasioni per la Spagna.

Le analisi e le considerazioni degli osservatori saranno alla base della relazione tecnica del torneo, prossimamente disponibile su uefatechnicalreports.com.

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