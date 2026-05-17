Germania - Francia 1-0: il gol di Kleemann decide la finale di Women's EURO Under 17 EURO
domenica 17 maggio 2026
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La rete nel primo tempo di Marie Kleemann ha deciso la sfida e ha regalato alla Germania il nono titolo nella competizione.
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La Germania ha conquistato UEFA Women's EURO Under 17 per la nona volta nella sua storia, confermandosi la nazionale più vincente della competizione. Nella finale di Belfast, le tedesche hanno superato la Francia per 1-0 grazie al gol decisivo di Marie Kleemann al 29'.
Momenti chiave
9' Zidi non trova la porta
12' La n. 19 conclude di poco a lato
21' Ducreux respinge il tentativo di Säring
29' Kleemann apre le marcature
33' Kropp neutralizza la conclusione di Bento
43' La n. 1 della Germania salva su Adedini
La partita in breve: Germania campione per la nona volta
La Francia, miglior attacco del torneo con tre reti in più rispetto a qualsiasi altra squadra nelle prime quattro partite, parte forte e sfiora subito il vantaggio. Méhisane Zidi, già decisiva contro la Spagna nella fase a gironi, conclude due volte fuori misura dopo le ottime iniziative di Léa Motyka e Rachael Adedini.
La Germania resiste alla pressione iniziale e cresce con il passare dei minuti, rendendosi pericolosa quando Victoria Säring costringe Clélia Ducreux a un intervento decisivo.
Il vantaggio tedesco nasce poco dopo da un cross di Mia Giesen. Clara Choisy approfitta di un’incertezza della difesa francese e calcia a colpo sicuro, ma Ducreux compie un grande intervento con una mano. Sulla respinta arriva però Marie Kleemann, che insacca con decisione firmando il suo secondo gol nel torneo.
Prima dell’intervallo la Francia va vicinissima al pareggio, ma trova una straordinaria Mirja Kropp. Il portiere tedesco salva prima su Mayra Bento e poi sulla pericolosissima Rachael Adedini; sull’azione successiva Motyka manda alto sopra la traversa il pallone del possibile 1-1.
Nella ripresa entrambe le nazionali cambiano assetto offensivo: la Francia inserisce Margot Collin, autrice di quattro reti dalle qualificazioni in avanti, mentre la Germania si affida a Johanna Putzer.
Säring sfiora il raddoppio con una conclusione potente da posizione defilata, mentre Collin e Laura Ernst vanno vicine al gol di testa in un secondo tempo più equilibrato e combattuto. Il punteggio però non cambia più: la Germania conquista così il suo nono titolo europeo Under 17 femminile, il primo dal 2022, confermandosi la nazionale più vincente nella storia della competizione.
Formazioni
Germania: Kropp; Hell, Ernst, Dafinger, Dürr; Säring (Feiertag 78'), Hebben (Kessler 78'), Itgenshorst, Giesen (Martens 66'); Kleemann (Kuhn 90+3'), Choisy (Putzer 46')
Francia: Ducreux; Yerro, E. Motyka, Olando, Girardot (Prezelin 90'); L. Motyka, Dhalluin (Niakate 59'), Tae (Thomas 78'), Bento (Ane 59'); Zidi (Collin 46'), Adedini
Women's EURO Under 17: albo d'oro
Fase finale a otto squadre (paese ospitante)
2025/26: Germania (Irlanda del Nord)
2024/25: Paesi Bassi (Isole Faroe)
2023/24: Spagna (Svezia)
2022/23: Francia (Estonia)
2021/22: Germania (Bosnia ed Erzegovina)
2019/20 & 2020/21: torneo annullato
2018/19: Germania (Bulgaria)
2017/18: Spagna (Lituania)
2016/17: Germania (Cechia)
2015/16: Germania (Bielorussia)
2014/15: Spagna (Islanda)
2013/14: Germania (Inghilterra)
Fase finale a quattro squadre a Nyon
2012/13: Polonia
2011/12: Germania
2010/11: Spagna
2009/10: Spagna
2008/09: Germania
2007/08: Germania