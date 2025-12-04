Belgio e Turchia ospiteranno Women's EURO Under 17
giovedì 4 dicembre 2025
Intro articolo
Il Belgio ospiterà la fase finale del 2028, mentre la Turchia quella del 2029.
Contenuti top media
Corpo articolo
Durante la riunione del 3 dicembre 2025 a Nyon, il Comitato Esecutivo ha deciso che il Belgio ospiterà la fase finale di UEFA Women's EURO Under 17 UEFA del 2028, mentre la Turchia la fase finale dello stesso torneo nel 2029.
Le due nazioni hanno ospitato in passato Women's EURO U19: la Federcalcio belga l'edizione 2023, mentre la Federcalcio turca quella del 2012.
Prossime nazioni ospitanti di Women's EURO U17
2026: Irlanda del Nord
2027: Finlandia
2028: Belgio
2029: Turchia