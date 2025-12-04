UEFA.com funziona meglio su altri browser
Belgio e Turchia ospiteranno Women's EURO Under 17

giovedì 4 dicembre 2025

Il Belgio ospiterà la fase finale del 2028, mentre la Turchia quella del 2029.

UEFA via Getty Images

Durante la riunione del 3 dicembre 2025 a Nyon, il Comitato Esecutivo ha deciso che il Belgio ospiterà la fase finale di UEFA Women's EURO Under 17 UEFA del 2028, mentre la Turchia la fase finale dello stesso torneo nel 2029.

Le due nazioni hanno ospitato in passato Women's EURO U19: la Federcalcio belga l'edizione 2023, mentre la Federcalcio turca quella del 2012.

Prossime nazioni ospitanti di Women's EURO U17  

2026: Irlanda del Nord
2027: Finlandia
2028: Belgio
2029: Turchia

