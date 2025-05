Migliore marcatrice di Women's EURO U17 2025: la norvegese Marie Preus

La norvegese Marie Preus è stata la migliore marcatrice della fase finale del Campionato Europeo Under 17 femminile UEFA del 2025 con cinque gol.

Marie Preus ha inaugurato la fase finale con una tripletta contro le padrone di casa delle Isole Faroe, ha firmato la rete del definitivo 3‑1 in semifinale contro l’Italia e, in finale, ha riaperto i giochi portando la Norvegia sul 2‑1 contro i Paesi Bassi. Chiude il torneo con un gol in più di Ranneke Derks, autrice del 2‑0 olandese in entrambe le sfide contro la Norvegia (anche nella gara del girone finita 2‑0).

Nell’intera stagione, qualificazioni comprese, la miglior marcatrice è però la spagnola Rosalía Domínguez: dieci reti, due delle quali alle Isole Faroe (una alla Polonia nel girone e una all’Austria nello spareggio per la Coppa del Mondo FIFA Under 17 femminile). Seguono, a quota nove, la stessa Preus e la svedese Filippa Sjöström, migliore marcatrice delle qualificazioni ma assente alla fase finale.

Migliori marcatrici nella fase finale di Women's EURO U17 2025



5 Marie Preus (Norvegia)

4 Ranneke Derks (Paesi Bassi)

3 Giulia Galli (Italia)

3 Christina Herseth ( (Norvegia)

3 Ella Rauscha (Austria)

Migliori marcatrici (qualificazioni incluse)



10 Rosalía Domínguez (Spagna)

9 Marie Preus (Norvegia)

9 Filippa Sjöström (Svezia)

7 Filippa Andersson (Svezia)

7 Otylia El Belati (Paesi Bassi)

7 Giulia Galli (Itali)

Migliori marcatrici nelle precedenti fasi finali di Women's EURO U17



2024/25: Marie Preus (Norvegia) 5

2023/24: Alba Cerrato (Spagna) 7

2022/23: Liana Joseph (Francia), Maeline Mendy (Francia), Vicky López (Spagna) 5

2021/22: Alma Aagaard (Danimarca), Mara Alber (Germania), Carla Camacho (Spagna), Fieke Kroese (Paesi Bassi) 3

2018/19: Nikita Tromp (Paesi Bassi) 6

2017/18: Shekiera Martinez (Germania) 9

2016/17: Melissa Kössler (Germania) 3

2015/16: Lorena Navarro (Spagna), Alessia Russo (Inghilterra) 5

2014/15: Stefanie Sanders (Germania) 6

2013/14: Andrea Sánchez (Spagna), Jasmin Sehan (Germania) 4

2012/13: Nahikari García (Spagna) 2

2011/12: Pauline Bremer (Germania), Kadidiatou Diani (Francia) 2

2010/11: Annabel Jäger (Germania), Lina Magull (Germania) 4

2009/10: Paloma Lázaro, Raquel Pinel, Amanda Sampedro (Spagna), Megan Campbell (Repubblica d'Irlanda), Silvana Chojnowski, Melanie Leupolz, Lena Petermann (Germania) 1

2008/09: Kyra Malinowski (Germania) 8

2007/08: Dzsenifer Marozsán (Germania) 2

Dzsenifer Marozsán ha aiutato la Germania nella vittoria della competizione inaugurale SPORTSFILE

Migliori marcatrici di Women's EURO U17 (incluse qualificazioni)



2024/25: Rosalía Domínguez (Spagna) 10

2023/24: Alba Cerrato (Spagna) 17

2022/23: Ava Baker (England), Liana Joseph (Francia), Estrella Merino Gonzalez (Germania), Maeline Mendy (Francia) 10

2021/22: Hanna Huizenga (Paesi Bassi) 10

2018/19: Nikita Tromp (Paesi Bassi) 18

2017/18: Claudia Pina (Spagna) 15

2016/17: Melvine Malard (Francia) 11

2015/16: Lorena Navarro (Spagna), Alessia Russo (Inghilterra) 14

2014/15: Signe Bruun (Danimarca), Stefanie Sanders (Germania) 10

2013/14: Karolína Křivská (Cechia) 9

2012/13: Vivianne Miedema (Paesi Bassi) 18

2011/12: Marija Banušić (Svezia) 11

2010/11: Aldís Kara Lúdvíksdóttir (Islanda) 12

2009/10: Elin Rubensson (Svezia) 9

2008/09: Kyra Malinowski (Germania), Anaïs Ribeyra (Francia) 12

2007/08: Alex Popp (Germania) 11

Alessia Russo in azione a Women's EURO U17 2016 SPORTSFILE

Il turno élite e il torneo finale 2019/20 e l'intera stagione 2020/21 sono stati annullati a causa della pandemia di COVID-19.

Migliori marcatrici all-time a Women's EURO U17 (fase finale)



9 Shekiera Martinez (Germania)

8 Alba Cerrato (Spagna)

8 Kyra Malinowski (Germania)

7 Eva Navarro (Spagna)

7 Lorena Navarro (Spagna)

7 Nikita Tromp (Paesi Bassi)

6 Rachael Adedini (France)

6 Stefanie Sanders (Germania)

6 Vicky López (Spagna)

6 Sophie Weidauer (Germania)

Shekiera Martinez ha segnato 9 gol nelle fasi finali SPORTSFILE

Migliori marcatrici all-time a Women's EURO U17 (incluse qualificazioni)



27 Nikita Tromp (Paesi Bassi)

20 Vivianne Miedema (Paesi Bassi)

20 Claudia Pina (Spagna)

18 Alba Cerrato (Spagna)

18 Romée Leuchter (Paesi Bassi)

18 Georgia Stanway (Inghilterra)

16 Laura Berry (Scozia)

16 Nicole Billa (Austria)

16 Signe Bruun (Danimarca)

16 Lorena Navarro (Spagna)