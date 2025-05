Incontriamo le semifinaliste di EURO U17 Femminile 2025

Le semifinali dei Campionati Europei UEFA Under 17 Femminili si disputeranno mercoledì nelle Isole Faroe.

Passiamo in rassegna le quattro squadre ancora in corsa per approdare alla finale di sabato a Tórshavn.

Il programma della fase a eliminazione diretta di EURO U17 Femminile Semifinali: mercoledì 14 maggio Paesi Bassi - Francia (Klaksvík, 16:00)

Italia - Norvegia (Tórshavn, 19:00) Finale: sabato 17 maggio Paesi Bassi / Francia - Italia / Norvegia (Tórshavn, 19:00) Tutti gli orari CET, ora locale -1 CET.

Paesi Bassi - Francia

Turno 1: Terzo posto Gruppo A3 (giocato in Inghilterra)

S2-3 contro Cechia, V7-0 contro Isole Faroe, P2-2 contro Inghilterra

Turno 2: Vincitori Gruppo A5 (giocato in Finlandia)

V4-0 contro Finlandia, V4-1 contro Inghilterra, V5-3 contro Svezia

Fase a gironi: Vincitori Gruppo A

V4-1 contro Austria (Klaksvík), V2-0 contro Norvegia (Tórshavn), V9-0 contro Isole Faroe (Tórshavn)

Miglior marcatrice alle fasi finali: Ranneke Derks 3

Miglior marcatrice qualificazioni incluse: Otylia El Belati 7

Miglior piazzamento finora: finalista (2018/19)

Precedenti in semifinale: V1 S3

Semifinali precedenti

2021/22: S0-3 contro Spagna

2018/19: V3-1 contro Spagna

2016/17: S0-2 contro Spagna

2009/10: S0-3 contro Spagna

I Paesi Bassi sono approdati in semifinale per la quinta volta in sei partecipazioni complessive alle fasi finali.

Highlights EURO U17 Femminile: Paesi Bassi - Norvegia 2-0

Turno 1: Secondo posto Gruppo A5 (giocato in Croazia)

P0-0 contro Bulgaria, P1-1 contro Croazia, V2-0 contro Italia

Turno 2: Vincitrice Gruppo A2 (giocato in Francia)

V4-0 contro Galles, V2-0 contro Slovacchia, V2-1 contro Scozia

Fase a gironi: Secondo posto Gruppo B

P1-1 contro Spagna (Klaksvík), P1-1 contro Italia (Tórshavn), V3-1 contro Polonia (Klaksvík)

Miglior marcatrice alle fasi finali: Rachael Adedini 2

Miglior marcatrice qualificazioni incluse: Rachael Adedini 4

Miglior piazzamento finora: vincitrice x 1 (2022/23)

Precedenti in semifinale: V4 S4

Semifinali precedenti

2023/24: S1-6 contro Spagna

2022/23: V10-2 contro Svizzera

2021/22: S0-1 contro Germania

2014/15: P1-1 (S3-4 dcr) contro Spagna

2011/12: V5-1 contro Svizzera

2010/11: P2-2 (dts, V6-5 dcr) contro Germania

2008/09: S1-4 contro Germania

2007/08: V3-1 (dts) contro Inghilterra

La Francia è alla quarta semifinale di fila.

Highlights: Francia - Polonia 3-1

Italia - Norvegia

Turno 1: vincitrice Gruppo A5 (giocato in Croazia)

V2-0 contro Croazia, V2-0 contro Bulgaria, S0-2 contro Francia

Turno 2: vincitrice Gruppo A3 (giocato in Croazia)

V5-0 contro Georgia, P0-0 contro Croazia, V1-0 contro Cechia

Fase a gironi: vincitrice Gruppo B

V4-3 contro Polonia (Tórshavn), P1-1 contro Francia (Tórshavn), V2-1 contro Spagna (Tórshavn)

Miglior marcatrice alle fasi finali: Giulia Galli 3

Miglior marcatrice qualificazioni incluse : Giulia Galli 7

Miglior piazzamento finora: Semifinali (2013/14)*

*terzo posto

Precedenti in semifinale: V0 S1

Semifinali precedenti

2013/14: S0-1 contro Germania

L'Italia è stata appena la seconda squadra a battere la Spagna in 30 gare della fase a gironi dall'introduzione del format attuale nel 2013/14 e la prima ad eliminarla in un turno precedente alle semifinali dal 2011/12.

Highlights: Italia - Spagna 2-1

Turno 1: vincitrice Gruppo A7 (giocato in Norvegia)

V7-0 contro Bielorussia, V3-0 contro Grecia, V4-0 contro Finlandia

Turno 2: vincitrice Gruppo A6 (giocato in Norvegia)

V4-0 contro Serbia, V2-1 contro Grecia, V1-0 contro Portogallo

Fase a gironi: secondo posto Gruppo A

V10-0 contro Isole Faroe (Tórshavn), S0-2 contro Paesi Bassi (Tórshavn), P0-0 contro Austria (Klaksvík)

Miglior marcatrice alle fasi finali: Marie Preus 3

Miglior marcatrice qualificazioni incluse: Marie Preus 7

Miglior piazzamento finora: semifinali (2008/09*, 2015/16*, 2016/17)

*quarto posto

Precedenti in semifinale: V0 S3

Semifinali precedenti

2016/17: D1-1 (S2-3 dcr) contro Germania

2015/16: S0-4 contro Spagna

2008/09: S0-2 contro Spagna

La Norvegia è stata l'unica squadra ad approdare balle fasi finali vincendo tutte le partite dei due turni di qualificazione.

Highlights: Isole Faroe - Norvegia 0-10

