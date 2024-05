Alba Cerrato della Spagna nominata Giocatrice del Torneo di Women's EURO U17 2024

Alba Cerrato, miglior marcatrice della fase finale con sette gol, è stata nominata anche Giocatrice del Torneo grazie alle sue performance che hanno aiutato la Spagna a sollevare il trofeo per la quinta volta.

Cerrato ha segnato due gol in ognuna delle partite della Roja contro Portogallo, Belgio e Francia, più un altro nella vittoria in finale per 4-0 contro l'Inghilterra.

“Sono molto orgogliosa, non ci sarei riuscita senza le mie compagne di squadra”, ha dichiarato Cerrato dopo la finale. “Sono felicissima, non riusciamo a crederci”.

Comprese le qualificazioni, Cerrato ha segnato 17 gol, uno in meno del record di 18 reti detenuto dalle giocatrici dei Paesi Bassi Vivianne Miedema (2012/13) e Nikita Tromp (2018/19).