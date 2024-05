Anteprima semifinali Women's EURO Under 17: Francia - Spagna, Inghilterra - Polonia

Mercoledì si disputano le semifinali dei Campionati Europei UEFA Under 17 Femminili: la Francia campione in carica sfida la Spagna, mentre l'Inghilterra se la vedrà con la Polonia. In palio, un posto nella finale di sabato. Passiamo in rassegna le sfide di Lund e Malmö.

Incontriamo le semifinaliste

Francia - Spagna

La Spagna, quattro volte vincitrice, è alla decima semifinale consecutiva e ha superato la fase a gironi in tutte e nove le precedenti edizioni disputate con il format attuale.

Complessivamente la Roja è alla 13esima semifinale in 15 edizioni e ha superato il Gruppo B a punteggio pieno.

Le campionesse del mondo sono a caccia di rivincite dopo la sconfitta nella finale dello scorso anno, quando la Francia si è imposta 3-2.

Final highlights: Spain 2-3 France

Il Ct delle Bleues Cécile Locatelli, che ha guidato la squadra al successo lo scorso anno, ha chiesto alla squadra di innalzare il livello dopo la vittoria 3-2 all'esordio contro la Svezia, arrivata grazie a un gol di Rachael Adedini all'89'.

La squadra ha risposto battendo 8-0 la Norvegia nella seconda sfida del girone, pur subendo una sconfitta contro l'Inghilterra nell'ultima partita.

Dove guardare il torneo: TV, streaming

Inghilterra - Polonia

L'Inghilterra, cinque volte semifinalista, punta a fare un ulteriore passo avanti per la prima volta: il suo miglior risultato in passato è stato il terzo posto del 2015/16.

La squadra di Natalie Henderson ha segnato 28 gol e subito una sola rete in una sessione di qualificazione impeccabile e la sua forma smagliante è proseguita nella fase a gironi grazie alla vittoria per 5-1 sulla Svezia, compresa tra il 3-0 sulla Norvegia e l'1-0 sulla Francia.

Solo la Spagna ha eguagliato l'impressionante bottino di 30 gol della Polonia nelle qualificazioni, anche se le giocatrici di Marcin Kasprowicz hanno dovuto soffrire fino alla fine nell'ultima sfida contro il Portogallo, pareggiata 1-1, per ottenere il punto necessario per l'approdo in semifinale.

Highlights fase a gironi Women's EURO U17: Inghilterra - Polonia 2-1

Si tratta della prima apparizione della Polonia in semifinale dopo il trionfo nell'ultima edizione a quattro squadre di Nyon nel 2012/13, quando la futura miglior marcatrice della UEFA Women's Champions League e della Bundesliga Ewa Pajor fu nominata Giocatrice del Torneo.