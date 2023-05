La Francia vince EURO WU17

La Francia è diventata la quarta nazione a trionfare il Campionato Europeo UEFA Under 17 femminile.

La partita in breve:

La Francia scende in campo in formazione invariata rispetto alla vittoria per 10-2 contro la Svizzera in semifinale. Le campionesse del mondo della Spagna vanno vicine al gol poco prima della mezz'ora con un colpo di testa dalla corta distanza di Pau Comendador, ma la palla finisce dritta tra le braccia di Alyssa Fernandes.

La Spagna continua ad attaccare e solo un tempestivo intervento di Lou Autin nega il gol a Vicky López Nonostante le occasioni migliori per tutta la prima parte di gara, la Spagna subisce l'1-0 per mano di Joseph, brava a trovare anche il raddoppio dieci minuti più tardi. C'è spazio anche per il terzo gol che arriva subito dopo: Vicky commette fallo in area su Maeline Mendy ed è la stessa capitana della Francia a trasformare il rigore, raggiungendo così Joseph a quota cinque gol nelle fase finali.

Il 3-0 non abbatte la Spagna, che nel finale trova il gol in due occasioni con Vicky López e sfiora addirittura la rimonta. Ma alla fine è la Francia a sorridere e salire sul tetto d'Europa.

Spagna - Francia: la finale minuto per minuto

Statistiche

(La Spagna ha vinto il suo quinto titolo ed è seconda dietro solo alla Germania con otto. L'unica altra squadra campione è la Polonia nel 2012/13.)

(La Francia è diventata appena la quarta nazione a vincere il titolo dopo Germania (8 volte), Spagna (4) e Polonia (1).)

La Spagna ha raggiunto la decima finale (record), una in più della Germania.

(La Spagna ha vinto tutte e cinque le partite della fase finale e 11 incontri, qualificazioni comprese, stabilendo due nuovi record dall'introduzione della fase a gironi nel 2013/14. La Germania aveva vinto tutte le otto partite, qualificazioni comprese, con il vecchio format delle edizioni inaugurali 2007/08 e 2008/09).

(La Spagna è imbattuta da 21 partite di EURO U17 femminile ai tempi regolamentari (qualificazioni comprese) dopo la sconfitta per 3-1 contro i Paesi Bassi nella semifinale del 2019. È una lunghezza di distanza dal record stabilito dalla Germania nelle prime 22 partite di EURO U17 femminile fino alla sconfitta per 1-0 in semifinale contro la Repubblica d'Irlanda nel 2010).

Joseph, Maeline Mendy e Vicky hanno concluso come migliori marcatrici della fase finale con cinque gol.

Formazioni

Spagna: Estensoro; Noemi Bejarano, Aïcha, Daniela Martínez, Martina González (Marisa 76'); Librán, Daniela Arques, Ainhoa Alguacil (Ortega 69'); Pau (Segura 46'), Cris Librán, Vicky López

Francia: Fernandes; Delcroix, Sangare, Autin, Job; Effa Effa (Rambaud 73'), Ben Khalid, Mélinda Mendy (Lushimba Bilombi 82'), Joseph (Swierot 90'); Traore, Maeline Mendy