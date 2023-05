Semifinali EURO Under 17 femminile 2023: Francia-Svizzera 10-2, Spagna-Inghilterra 3-1

La Spagna affronterà la Francia nella finale del Campionato Europeo UEFA Femminile Under 17 di venerdì a Tallinn dopo i successi nelle ultime quattro gare. La Francia ha travolto la Svizzera per 10-2, mentre la Spagna ha avuto bisogno di due gol in extremis per sconfiggere l'Inghilterra 3-1.

Knockout fixtures Semifinali: martedì Francia - Svizzera 10-2 (16:00, Kadriorg Stadium, Tallinn)

Spagna - Inghilterra 3-1 (18:00, Lilleküla Stadium, Tallinn) Finale: venerdì Spagna-Francia (18:00, Lilleküla Stadium, Tallinn) Orari CET, l'orario locale è un'ora indietro

Statistica: La Francia punta al primo titolo nella sua quarta finale, dopo essersi classificata seconda nel 2008/09, nel 2010/11 e nel 2011/12 (quando ha vinto la Coppa del Mondo FIFA U-17 2012).

Peggy Provost, Ct Francia: "È stata ovviamente un'ottima prestazione. Arriviamo in finale nel migliore dei modi, con dieci gol. Abbiamo avuto 15 opportunità di segnare e ne abbiamo finalizzate dieci, quindi è molto positivo. Questo è un messaggio importante che mandiamo ai nostri prossimi avversari".