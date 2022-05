Germania - Spagna 2-2 (3-2 dcr): la finale di EURO U17 Femminile si decide dal dischetto

La Germania trionfa per l'ottava volta ai Campionati Europei UEFA Under 17 Femminili superando la Spagna ai rigori a Sarajevo.

La partita in breve

L'avvio della Spagna è brillante, ma nei primi dieci minuti è la Germania ad andare due volte vicina al gol, con Alara Sehitler e Mara Alber.

Il vantaggio tedesco arriva al quarto d'ora: Svea Stoldt sfrutta un errato disimpegno spagnolo e va a bersaglio di prima intenzione dallo spigolo dell'area di rigore. La Spagna reagisce e trova il pareggio al 28' con capitan Marina Artero, che incorna di testa una punizione calciata da Vicky López.

La stessa López sfiora il vantaggio in avvio di ripresa, ma Eve Boettcher le dice di no. Sehitler calcia a fil di palo sul fronte opposto, quindi, poco dopo l'ora di gioco, arriva il vantaggio spagnolo: colpo di testa vincente della subentrata Carla Camacho su lancio lungo di Artero.

Eve Boettcher neutralizza il rigore decisivo UEFA via Sportsfile

Un'altra subentrata, Lucía Corrales, sfiora due volte il tris per la Spagna, che sembra in controllo. Nel finale, tuttavia, Alber trova il pareggio per la Germania con una bella conclusione a giro e si arriva così ai calci di rigore.

A quel punto è Boettcher a salire in cattedra. Il Portiere tedesco para ben tre rigori, a Nina Pou, Raquel Íñigo e López, propiziando il successo della Germania.

Statistiche

Comincia la festa per la Germania UEFA via Sportsfile

Le due squadre disputavano entrambe la loro nona finale in 13 edizioni, un record, la sesta con entrambe protagoniste.

Quattro delle sei finali tra Germania e Spagna si sono concluse ai rigori. A trionfare dal dischetto è sempre stata la formazione tedesca, mentre le due finali terminate nei tempi regolamentari hanno prodotto un successo per parte.

Nessuna delle due squadre aveva subito gol nella fase finale del torneo prima di oggi.

Camacho e Alber hanno chiuso le fasi finali come migliori marcatrici a quota tre reti, insieme alla danese fAlma Aagaard e all'olandese Fieke Kroese .

Formazioni

Germania: Boettcher; Gloning, Böhler, Veit, Reimöller (Krüger 83'); Janzen (Bartz 43'), Platner, Sehitler; Stoldt, Steiner (Bender 62'), Alber

Spain: Fuente; Ortega, Artero, Villafañe, Pujols; Enrique, Pou, Rivas (Íñigo 46'); Partido (Corrales 60'), Amezaga (Camacho 46'), López

In precedenza, a Zenica, la Francia ha battuto 2-0 l'Olanda nello spareggio per determinare la terza partecipante europea alla Coppa del Mondo FIFA Under 17 Femminile in programma in India dall'11 al 30 ottobre. La Francia prenderà parte al torneo insieme a Germania e Spagna (campione in carica).