Finlandia, Slovenia e Malta per l'Italia

L'Italia pesca Finlandia, Slovenia e Malta dal sorteggio per il girone di qualificazione agli Europei Femminili Under 17 UEFA del 2017/18 effettuato da Giulia Gwinn, vincitrice del trofeo nel 2016 con la Germania, che era a Nyon per ricevere il premio Respect Fair Play a nome della sua squadra.

Gruppo 1: (10-16 ottobre) Svizzera, Polonia*, Ucraina, Isole Faroe

Gruppo 2: (14-20 ottobre) Inghilterra, Scozia, Slovacchia, Lituania*

Gruppo 3: (date da confermare) Spagna, Islanda, Azerbaijan*, Montenegro

Gruppo 4: (24-30 settembre) Irlanda, Grecia, Romania, Bosnia ed Erzegovina*

Gruppo 5: (24-30 settembre) Francia, Danimarca*, Galles, Kazakistan

Gruppo 6: (19-22 ottobre) Svezia*, Russia, Croazia, Israele

Gruppo 7: (1-7 ottobre) Repubblica ceca, Olanda, Turchia, Estonia*

Gruppo 8: (22-28 settembre) Norvegia, Ungheria*, Bulgaria, Moldova

Gruppo 9: (23-29 settembre) Belgio, Serbia*, Bielorussia, FYR Macedonia

Gruppo 10: (25 settembre-1 ottobre) Austria, Portogallo*, Irlanda del Nord, Georgia

Gruppo 11: (23-29 ottobre) Italia, Finlandia, Slovenia*, Malta

Qualificata di diritto all'elite round: Germania (coefficiente)

Alla fase finale Lituania (padrona di casa)

Info

• Prime due in ogni girone e migliore terza (considerando i risultati contro le prime due) insieme alla Germania all'elite round a 24 squadre. Sette squadre passano alla fase finale.