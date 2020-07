Dove guardare EURO WU17 in TV o online

EURO WU17 2018/19 verrà distribuito per la trasmissione in televisione e online per gentile concessione delle emittenti partner della UEFA. Il torneo verrà inoltre trasmesso sul nostro canale YouTube - UEFA.tv - in determinati territori.

Le partite trasmesse in TV



Fase a gironi: Bulgaria - Portogallo, Germania - Olanda, Germania - Austria, Portogallo - Spagna

Entrambe le semifinali

Finale

In streaming su UEFA.tv

Tutte le partite verranno trasmesse in streaming sul nostro canale YouTube - UEFA.tv - in tutti i territori tranne Bulgaria, Germania, Israele, Medio Oriente/Nord Africa e USA. Gli highlights di tutte le partite saranno disponibili su UEFA.com e su UEFA.tv in tutto il mondo a partire dalla mezzanotte CET.

Titolari dei diritti

Non vi è alcuna garanzia che i titolari dei diritti di seguito mostreranno tutte le partite. Si prega di controllare i programmi delle singole emittenti per sapere quali partite saranno trasmesse in TV o in streaming. Tutto soggetto al raggiungimento degli accordi.

Europa





Albania: RTSH

Andorra: vedi Spagna

Austria: ORF

Bielorussia: BTRC

Belgio: RTBF, VRT

Bosnia-Erzegovina: Sportklub

Bulgaria: BNT

Croazia: Sportklub

Repubblica Ceca: CT

Danimarca, DR

Estonia: EER

Isole Faroe: vedi Danimarca

Finlandia: YLE

Germania: Sport1

Ungheria: MTVA

Islanda: RUV

Israele: Charlton

Italia: RAI

Kosovo: RTK

Lettonia: LTV

Liechtenstein: vedi Svizzera

Lituania: LRT

Lussemburgo: vedi Belgio

Malta: PBS

Montenegro: Sportklub

Olanda: NOS

Nord Macedonia: Sportklub

Norvegia: NRK

Polonia: TVP

Portogallo: RTP

Repubblica d'Irlanda: RTE

Romania: TVR

Russia: Match TV

San Marino: see Italy

Serbia: Sportklub Slovacchia: RTVS

Slovenia: Sportklub

Spagna: TVE

Svezia: SVT, SR

Svizzera: SRG

Regno Unito: BBC

Ucraina: PBC

Città del Vaticano: vedi Italia

Paesi extraeuropei