Women's EURO 2029: tutto quello che c'è da sapere

La Svizzera ha ospitato un UEFA Women’s EURO da record nel 2025, con ben 657.291 tifosi che hanno riempito gli stadi durante tutto il torneo, e con oltre 500 milioni di spettatori che hanno seguito in TV e streaming la competizione poi vinta per la seconda edizione consecutiva dall'Inghilterra grazie al successo sulla Spagna in finale ai calci di rigore.

La Germania ospiterà la 15ª edizione nel 2029, ed ecco tutto quello che c'è da sapere sul torneo.

Dove si giocherà Women’s EURO 2029?

Il 3 dicembre 2025, il Comitato Esecutivo UEFA ha scelto la Federcalcio tedesca (DFB) per ospitare UEFA Women’s EURO 2029.

La Germania è stata scelta al termine di un processo che ha visto anche la partecipazione della Federcalcio polacca e, congiuntamente, delle federazioni di Danimarca e Svezia.

Otto stadi ospiteranno le partite delle 16 squadre partecipanti, tra cui la Munich Football Arena, il BVB Stadion Dortmund, la Düsseldorf Arena e la Frankfurt Arena.

Gli stadi di Women’s EURO 2029 Cologne Stadium (Colonia)

BVB Stadion Dortmund (Dortmund)

Düsseldorf Arena (Düsseldorf)

Frankfurt Arena (Francoforte)

Niedersachsenstadion (Hanover)

Leipzig Stadium (Lipsia)

Munich Football Arena (Monaco di Baviera)

Wolfsburg Arena (Wolfsburg)

Questa sarà la terza edizione del torneo che si disputerà in Germania. L'ultima volta è stata nel 2001.

Sei stadi hanno ospitato partite di UEFA EURO 2024. Tutti e otto gli impianti possono ospitare un pubblico più numeroso rispetto alle 18.000 persone che hanno assistito alla finale di Women's EURO del 2001, vinto proprio dalla Germania in casa.

Il BVB Stadion Dortmund è uno degli otto stadi di Women's EURO 2029 UEFA via Getty Images

Quando si giocherà Women’s EURO 2029?

Il torneo si svolgerà nell'estate del 2029. Il calendario completo delle qualificazioni e della fase finale verrà confermato in seguito.

Che format seguirà Women’s EURO 2029?

Le 16 squadre saranno suddivise tramite sorteggio in quattro gironi da quattro, con le prime due classificate di ogni girone che accederanno alla fase a eliminazione diretta.

Da quel momento in poi, il torneo seguirà il classico format a eliminazione diretta, col tabellone verso la finale già potenzialmente delineato in base ai piazzamenti nei gironi.