Spareggi promozione e retrocessione Women's Nations League: Repubblica d'Irlanda, Austria, Islanda e Danimarca in Lega A
martedì 28 ottobre 2025
Intro articolo
La Repubblica d'Irlanda è stata promossa in Lega A, Austria, Islanda e Danimarca mantengono la categoria, mentre Albania e Turchia restano in Lega B.
Contenuti top media
Corpo articolo
La Repubblica d'Irlanda ha superato il Belgio guadagnandosi la qualificazione in Lega A, mentre Austria, Islanda e Danimarca hanno mantenuto la categoria, dopo gli spareggi di UEFA Women's Nations League.
Dopo la fase a leghe, quattro squadre sono retrocesse direttamente dalla Lega A (Portogallo, Scozia, Svizzera, Galles), quattro sono state promosse direttamente dalla Lega B (Polonia, Serbia, Slovenia, Ucraina), sei sono retrocesse direttamente dalla Lega B (Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Ungheria, Romania) e sei sono state promosse direttamente dalla Lega C (Israele, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Montenegro, Slovacchia).
Gli ultimi posti promozione/retrocessione sono stati decisi dagli spareggi (con gare d'andata e ritorno). Le quattro terze dei gironi della Lega A hanno sfidato le quattro seconde classificate dei gironi della Lega B (che hanno giocato in casa all'andata). Le vincitrici giocano in Lega A le qualificazioni alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2027, mentre le squadre sconfitte giocano in Lega B.
Allo stesso modo, le due migliori terze dei gironi della Lega B hanno sfidato le due migliori seconde dei gironi della Lega C (che hanno giocato in casa all'andata) in due gare. Le vincitrici giocheranno le qualificazioni mondiali in Lega B, mentre le squadre sconfitte giocheranno in Lega C.
Spareggi Lega A/B
Ritorno
Mercoledì 29 ottobre
Islanda - Irlanda del Nord 3-0
Martedì 28 ottobre
Danimarca - Finlandia (18:00)
Austria - Cechia (18:00)
Islanda - Irlanda del Nord (19:00)
Belgio - Repubblica d'Irlanda (20:30)
Andata: venerdì 24 ottobre
Cechia - Austria 1-0
Finlandia - Danimarca 1-6
Repubblica d'Irlanda - Belgio 4-2
Irlanda del Nord - Islanda 0-2
Spareggi Lega B/C
Ritorno
Martedì 28 ottobre
Albania - Cipro 3-0
Turchia - Kosovo 3-0
Andata
Venerdì 24 ottobre
Kosovo - Turchia 0-4
Cipro - Albania 3-2