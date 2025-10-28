Nations League & Women's EURO Risultati e statistiche live
Scarica
UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Spareggi promozione e retrocessione Women's Nations League: Repubblica d'Irlanda, Austria, Islanda e Danimarca in Lega A

martedì 28 ottobre 2025

La Repubblica d'Irlanda è stata promossa in Lega A, Austria, Islanda e Danimarca mantengono la categoria, mentre Albania e Turchia restano in Lega B.

 Katie McCabe (a sx) esulta con Abbie Larkin, il cui gol è valso la promozione alla Repubblica d'Irlanda
 Katie McCabe (a sx) esulta con Abbie Larkin, il cui gol è valso la promozione alla Repubblica d'Irlanda UEFA

La Repubblica d'Irlanda ha superato il Belgio guadagnandosi la qualificazione in Lega A, mentre Austria, Islanda e Danimarca hanno mantenuto la categoria, dopo gli spareggi di ﻿UEFA Women's Nations League.

Dopo la fase a leghe, quattro squadre sono retrocesse direttamente dalla Lega A (Portogallo, Scozia, Svizzera, Galles), quattro sono state promosse direttamente dalla Lega B (Polonia, Serbia, Slovenia, Ucraina), sei sono retrocesse direttamente dalla Lega B (Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Ungheria, Romania) e sei sono state promosse direttamente dalla Lega C (Israele, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Montenegro, Slovacchia).

Gli ultimi posti promozione/retrocessione sono stati decisi dagli spareggi (con gare d'andata e ritorno). Le quattro terze dei gironi della Lega A hanno sfidato le quattro seconde classificate dei gironi della Lega B (che hanno giocato in casa all'andata). Le vincitrici giocano in Lega A le qualificazioni alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2027, mentre le squadre sconfitte giocano in Lega B.

Pernille Harder ha segnato una doppietta nella vittoria della Danimarca per 6-1 in Finlandia
Pernille Harder ha segnato una doppietta nella vittoria della Danimarca per 6-1 in FinlandiaLehtikuva/AFP via Getty Images

Allo stesso modo, le due migliori terze dei gironi della Lega B hanno sfidato le due migliori seconde dei gironi della Lega C (che hanno giocato in casa all'andata) in due gare. Le vincitrici giocheranno le qualificazioni mondiali in Lega B, mentre le squadre sconfitte giocheranno in Lega C.

Come funzionano le qualificazioni ai Mondiali femminili 2027

Spareggi Lega A/B

Ritorno

Mercoledì 29 ottobre
Islanda - Irlanda del Nord 3-0

Martedì 28 ottobre
Danimarca - Finlandia (18:00)
Austria - Cechia (18:00)
Islanda - Irlanda del Nord (19:00)
Belgio - Repubblica d'Irlanda (20:30)

Andata: venerdì 24 ottobre

Cechia - Austria 1-0 
Finlandia - Danimarca 1-6
Repubblica d'Irlanda - Belgio 4-2
Irlanda del Nord - Islanda 0-2

Spareggi Lega B/C

Ritorno

Martedì 28 ottobre
Albania - Cipro 3-0
Turchia - Kosovo 3-0

Andata

Venerdì 24 ottobre
Kosovo - Turchia 0-4
Cipro - Albania 3-2

© 1998-2025 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: martedì 28 ottobre 2025

Scelti per te

Come funzionano le qualificazioni al Mondiale femminile 2027?
Live 29/10/2025

Come funzionano le qualificazioni al Mondiale femminile 2027?

Come funzionano le qualificazioni europee femminili e quali squadre si trovano finora in quale lega.
Tutti i risultati della fase a leghe
Live 20/05/2025

Tutti i risultati della fase a leghe

Scopri tutti i risultati delle partite della fase a leghe, che si è conclusa martedì 3 giugno.