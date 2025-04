Quarta giornata UEFA Women's Nations League 2025: vittorie per Francia, Spagna, Germania e Italia

La Francia si qualifica per le finali della UEFA Women's Nations League 2025 con due giornate d’anticipo, grazie alla vittoria ottenuta in Norvegia.

Les Bleues sapevano che un successo le avrebbe portate a otto punti di vantaggio nel Gruppo A2, e il 2-0 conquistato a Oslo garantisce l'accesso diretto alle finali per le vicecampionesse del 2023/24. Nel frattempo, la Spagna – campionessa in carica – balza in testa al Gruppo A3 travolgendo il Portogallo per 7-1, mentre l’Inghilterra cade 3-2 in Belgio.

Germania e Paesi Bassi, semifinaliste dell’edizione inaugurale, restano appaiate in vetta al Gruppo A1 con 10 punti, dopo aver battuto rispettivamente Scozia e Austria. La Svezia pareggia 1-1 con il Galles, ma allunga comunque in testa al Gruppo A4, approfittando della sconfitta della Danimarca per 3-0 in casa contro l’Italia.

Nella Lega B, la Slovenia è l’unica squadra a punteggio pieno, dopo aver battuto la Turchia 3-0 e mantenuto tre punti di vantaggio sulla Repubblica d’Irlanda nel Gruppo B2. La Polonia riesce a strappare un pareggio in extremis contro la Bosnia ed Erzegovina, mentre l’Irlanda del Nord si porta a tre punti di vantaggio nel Gruppo B1.

La Finlandia batte l’Ungheria 3-0, ma resta a tre lunghezze dalla Serbia, che guida il Gruppo B3 dopo il successo per 1-0 contro la Bielorussia. L’Ucraina manca l’occasione per assicurarsi la promozione dal Gruppo B4, ma il pareggio per 1-1 in casa della Cechia le permette di restare a +3, anche grazie alla sconfitta della Croazia contro l’Albania.

In Lega C, la Slovacchia conquista la quarta vittoria su quattro, l’ultima delle quali per 2-0 in Moldavia. Malta, Lussemburgo, Montenegro, Israele e Lettonia guidano gli altri gruppi.

Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A si qualificano per la fase finale autunnale. Le classifiche dei gironi determinano anche le squadre che disputano le partite di promozione e retrocessione per stabilire la posizione di partenza nelle qualificazioni europee femminili per la Coppa del Mondo femminile FIFA 2027, che si concluderanno nel 2026.

Classifiche

Lega A

Gruppo A1

Germania - Scozia 6-1

La Scozia, battuta 4-0 in casa dalla Germania venerdì scorso, passa in vantaggio a Wolfsburg poco prima dell'intervallo quando Ann-Katrin Berger para un tiro di Kirsty Hanson e l'attenta Caroline Weir si getta sul pallone vagante ribadendo in rete la conclusione della compagna.

Dopo l'intervallo, però, tutto cambia. Selina Cerci segna una doppietta in quattro minuti prima dello scoccare dell'ora ribaltando il risultato. Giovanna Hoffman, che aveva colpito il palo nella fase iniziale di entrambi i gol, ne mette a segno due a sua volta nel giro di 2 minuti, e Laura Freigang sigla il 5-1. A 14 minuti dalla fine, Cerci (il cui unico gol con la Germania era stato segnato in un'amichevole contro l'Australia lo scorso ottobre) segna il terzo gol personale.

Selina Cerci della Germania AFP via Getty Images

Austria - Paesi Bassi 1-3

Nella serata in cui la capitana dei Paesi Bassi, Sherida Spitse, è diventata la calciatrice europea con più presenze in nazionale (241 partite) superando la svedese Caroline Seger, l'Austria supera in rimonta i Paesi Bassi per 3-1 e rimane a pari punti con la Germania che affronterà in trasferta alla quinta giornata.

Prossime partite: 30 maggio

Germania - Paesi Bassi

Scozia - Austria

Gruppo A2

Norvegia - Francia 0-2 La Francia, seconda classificata nella prima edizione, si qualifica nuovamente per le finali grazie alla quarta vittoria nel girone, che le consente di portarsi a otto punti di vantaggio sulla Norvegia. Sakina Karchaoui colpisce il palo nel primo tempo, mentre Marie-Antoinette Katoto centra la traversa a inizio ripresa, ma la pressione francese alla fine si fa sentire.

A 14 minuti dalla fine, Sandy Baltimore sblocca il risultato con una bella conclusione. Clara Mateo, al suo primo tocco dopo l’ingresso in campo, raddoppia di testa all’85’ su calcio d’angolo battuto da Selma Bacha.

Islanda - Svizzera 3-3

Le due squadre, che si incontreranno anche a UEFA Women's EURO 2025, si sono affrontate nella prima giornata quando la sfida è terminata 0-0, ma stasera a Reykjavik i gol non sono mancati anche se entrambe hanno conquistato un punto in virtù del 3-3 finale.

Prossime partite: 30 maggio

Francia - Svizzera

Norvegia - Islanda

Gruppo A3

Belgio - Inghilterra 3-2

L’Inghilterra scivola al secondo posto, a due punti dalla Spagna, con il Belgio che conquista i suoi primi punti nel girone. Dopo il pesante 5-0 subito in Inghilterra venerdì, le Red Flames cercano di ripetere quanto fatto nella scorsa edizione della competizione: reagire alla sconfitta della terza giornata contro le Lionesses vincendo il ritorno in casa quattro giorni dopo. Il Belgio passa in vantaggio già al 4’ grazie a Tessa Wullaert, che lanciata a rete infila il pallone sul secondo palo.

12 minuti dopo, Justine Vanhaevermaet insacca con un colpo di testa e, poco dopo, Wullaert firma anche il 3-0, deviando in rete il cross basso di Davina Philtjens. Beth Mead accorcia le distanze dal dischetto, e l’Inghilterra riaccende le speranze a nove minuti dalla fine, quando Michelle Agyemang – appena entrata in campo e al debutto assoluto – segna con uno splendido tiro al volo.

Tessa Wullaert del Belgio Getty Images

Spagna - Portogallo 7-1

Già dopo 12 minuti la Spagna è sul 3-0 grazie al gol di Salma Paralluelo e alla doppietta di Aitana Bonmatí. Prima della mezz'ora Alexia Putellas segna il 4-0 sul terzo assist della partita di Mariona Caldentey.

Mariona va a segno da distanza ravvicinata poco dopo l'intervallo e Alexia realizza il sesto gol con un elegante tiro a giro. Esther González verso l'ora di gioca segna il settimo gol, prima della rete della bandiera di Pina Fonseca.

Prossime partite: 30 maggio

Belgio - Spagna

Inghilterra - Portogallo

Gruppo A4

Danimarca - Italia 0-3

L'Italia, reduce dalla sconfitta subita venerdì nei minuti finali della sfida in casa della Svezia, si riscatta contro la Danimarca con una grande vittoria. Le Azzurre passano in vantaggio poco prima dell'ora di gioco grazie a una bella azione corale finalizzata da Arianna Caruso su assist di Manuela Giugliano.

Al 79° minuto, Lucia Di Guglielmo sigla il raddoppio avventandosi su una palla vagante in area. Cristiana Girelli segna la terza rete della serata con un tiro al volo su cross di Caruso dopo altri quattro minuti.

L'esultanza dell'Italia Ritzau Scanpix/AFP via Getty Ima

Svezia - Galles 1-1

Il Galles ferma di nuovo la Svezia sull’1-1, replicando il risultato ottenuto in casa a febbraio, nonostante le numerose assenze per infortunio. Safia Middleton-Patel, alla sua terza presenza con la nazionale, offre una prestazione eccellente e viene battuta solo poco prima dell’ora di gioco, quando Magdalena Eriksson insacca di testa su calcio d’angolo di Filippa Angeldahl.

Nove minuti dopo, la neoentrata Hannah Cain – servita in profondità da Rachel Rowe – pareggia con un tiro che colpisce entrambi i pali prima di entrare. La Svezia continua a spingere nel finale, ma non riesce a tornare in vantaggio.

Prossime partite: 30 maggio

Danimarca - Galles

Italia - Svezia

Lega B

Gruppo B1

Risultati di martedì

Bosnia-Erzegovina - Polonia 1-1

Irlanda del Nord - Romania 1-0

Prossime partite: 30 maggio

Irlanda del Nord - Polonia

Romania - Bosnia-Erzegovina



Gruppo B2

Risultati di martedì

Repubblica d'Irlanda - Grecia 2-1

Turchia - Slovenia 0-1

Prossime partite: 30 maggio

Slovenia - Grecia

Turchia - Repubblica d'Irlanda

Gruppo B3

Risultati di martedì

Bielorussia - Serbia 0-3

Finlandia - Ungheria 3-0

Prossime partite: 30 maggio

Bielorussia - Finlandia

Serbia - Ungheria



Gruppo B4

Risultati di martedì

Croazia - Albania 1-2

Cechia - Ucraina 1-1

Prossime partite: 30 maggio

Cechia - Croazia

Ucraina - Albania



Lega C

Gruppo C1

Risultati di martedì

Isole Faroe - Gibilterra 5-0

Moldavia - Slovacchia 0-2

Prossime partite: 30 maggio

Moldavia - Isole Faroe

Slovacchia - Gibilterra



Gruppo C2

Risultati di martedì

Andorra - Cipro 2-1

Malta - Georgia 2-1

Prossime partite: 30 maggio

Andorra - Georgia

Malta - Cipro



Gruppo C3

Risultati di martedì

Kazakistan - Armenia 3-2

Liechtenstein - Lussemburgo 2-3

Prossime partite: 30 maggio

Kazakistan - Liechtenstein

Lussemburgo - Armenia



Gruppo C4

Risultati di martedì

Montenegro - Azerbaijan 1-1

Prossima partita: 30 maggio

Azerbaigian - Lituania



Gruppo C5

Risultati di martedì

Israele - Bulgaria 3-3

Prossima partita: 30 maggio

Estonia - Israele



Gruppo C6

Risultati di martedì

Kosovo - Macedonia del Nord 3-0

Prossima partita: 30 maggio

Lettonia - Macedonia del Nord



Calendario UEFA Women's Nations League 2025 Fase a leghe

Giornata 5: 30 maggio

Giornata 6: 3 giugno Fase finale

Sorteggio: 6 giugno 2025, Nyon (13:00 CET)

Semifinali (andata/ritorno): dal 22 al 28 ottobre 2025

Finale primo/terzo posto (andata/ritorno): dal 26 novembre al 2 dicembre 2025 Spareggi promozione/retrocessione

Sorteggio: 6 giugno 2025, Nyon (13:00 CET)

Partite (andata/ritorno): dal 22 al 28 ottobre 2025

Chi gioca le finals di UEFA Women's Nations League?

Le vincitrici dei quattro gironi della Lega A si qualificano per le finals a eliminazione diretta.

Come funzionano le finals di UEFA Women's Nations League?

Diversamente dalla prima edizione, tutte le sfide prevedono partite di andata e ritorno. Come in precedenza ci saranno due semifinali, una finale per il terzo posto e una finale. Un sorteggio determina le sfide e le squadre in casa all'andata.

La vincitrice della finale viene dichiarata vincitrice della UEFA Nations League.

Chi è promosso, retrocesso o va agli spareggi?

Lega A

Le prime due classificate di ogni girone rimangono in Lega A per le qualificazioni europee alla Coppa del Mondo FIFA 2027.

Le quattro terze classificate affrontano in due gare le seconde classificate dei gironi della Lega B. Le vincitrici degli spareggi giocheranno in Lega A nelle qualificazioni europee; le squadre sconfitte giocheranno in Lega B.

Le quarte classificate retrocedono in Lega B.

Lega B

Le vincitrici dei quattro gironi sono promosse in Lega A.

Le quattro seconde classificate affrontano in due gare le terze classificate della Lega A. Le vincitrici giocheranno in Lega A, le squadre sconfitte in Lega B.

Le due migliori terze affrontano in due gare le due migliori seconde della Lega C. Le vincitrici giocheranno in Lega B nelle qualificazioni europee, le squadre sconfitte in Lega C.

Le due peggiori terze e le quattro quarte classificate retrocedono in Lega C.

Lega C

Le sei vincitrici dei gironi sono promosse in Lega B.

Le due migliori seconde affrontano in due gare le due migliori terze della Lega B. Le vincitrici giocheranno in Lega B nelle qualificazioni europee; le squadre sconfitte giocheranno in Lega C.

Le altre squadre restano in Lega C.