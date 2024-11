UEFA Women's Nations League 2025: in quale lega gioca ogni squadra?

La seconda edizione di UEFA Women's Nations League inizierà nel febbraio 2025.



Come funziona la Women's Nations League



Le squadre sono suddivise in tre leghe in base alla classifica finale delle qualificazioni europee femminili 2024. Lega A e B hanno 16 squadre, la Lega C ne ha 21, tra cui due che entrano per la prima volta nella competizione femminile maggiore: Gibilterra e Liechtenstein. Il sorteggio della fase a leghe si terrà alle 13:00 CET di giovedì 7 novembre.



L'appartenenza di ogni squadra a una lega è determinata dalla classifica finale delle qualificazioni europee femminili 2024.

Lega A



Vincitori dei gironi della Lega A

1 Spagna (detentori)

2 Germania

3 Francia

4 Italia



Secondi Lega A

5 Islanda

6 Danimarca

7 Inghilterra

8 Paesi Bassi



Terzi Lega A

9 Svezia

10 Norvegia

11 Austria

12 Belgio



Promossi dalla Lega B (vincitori dei gironi)

13 Portogallo

14 Scozia

15 Svizzera

16 Galles



Lega B



Retrocessi dalla Lega A (quarti classificati)

17 Finlandia

18 Repubblica Ceca

19 Repubblica d'Irlanda

20 Polonia



Secondi Lega B

21 Serbia

22 Ucraina

23 Irlanda del Nord

24 Turchia



Terzi Lega B (migliori tre)

25 Croazia

26 Ungheria

27 Bosnia-Erzegovina



Promossi dalla Lega C (vincitori dei gironi)

28 Slovenia

29 Romania

30 Bielorussia

31 Grecia

32 Albania



Lega C



Retrocessi dalla Lega B (quarti e migliore terza)

33 Slovacchia*

34 Azerbaigian

35 Malta

36 Israele

37 Kosovo

*Quarta migliore terza classificata



Secondi Lega C

38 Lussemburgo

39 Montenegro

40 Georgia

41 Bulgaria

42 Lettonia



Terzi Lega C

43 Isole Faroe

44 Armenia

45 Macedonia del Nord

46 Estonia

47 Lituania



Quarti Lega C e squadre all'esordio

48 Kazakistan

49 Moldavia

50 Cipro

51 Andorra

52 Gibilterra

53 Liechtenstein



Come funzionano i gironi?



Tutte le partite della fase a leghe si giocano col formato del campionato, con ogni squadra che gioca una partita in casa e una in trasferta contro ciascuna delle altre squadre del suo gruppo. Vengono assegnati tre punti in caso di vittoria, uno in caso di pareggio e nessuno in caso di sconfitta.

Chi partecipa alla fase finale della UEFA Women's Nations League?



Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A si qualificano per le Finals a eliminazione diretta.

Come funzionano le Finals di UEFA Women's Nations League?



Rispetto alla prima edizione, nella seconda tutte le partite si giocheranno con gare d'andata e ritorno: due semifinali, una finale per il terzo posto e una finale per il primo. Un sorteggio determinerà gli accoppiamenti delle semifinali e la squadra di casa delle gare d'andata.



Chi vince la finale viene dichiarato campione della UEFA Women's Nations League.

Chi viene promosso, retrocesso o va agli spareggi?



Lega A



Le prime due squadre di ogni girone rimangono nella Lega A per le qualificazioni europee a UEFA Women's EURO 2025.



Le quattro terze classificate giocano gli spareggi contro le seconde classificate di ciascun gruppo della Lega B. Le vincenti di ogni sfida giocano in Lega A per le qualificazioni europee; le squadre sconfitte giocano in Lega B.



Le quarte classificate vengono retrocesse in Lega B.



Lega B



Le quattro vincitrici dei gironi sono promosse in Lega A.



Le quattro seconde classificate giocano contro le terze classificate della Lega A. La vincente di ogni spareggio giocherà in Lega A; le squadre sconfitte giocheranno in Lega B.



Le due migliori terze giocano lo spareggio contro le due migliori seconde della Lega C. Le vincitrici giocheranno in Lega B per le qualificazioni europee; le sconfitte giocheranno in Lega C.



Le due peggiori terze e le quattro quarte vengono retrocesse in Lega C.



Lega C



Le sei vincitrici dei gironi sono promosse in Lega C.



Le due migliori seconde affrontano negli spareggi le due migliori terze della Lega B. Le vincitrici giocheranno in Lega B per le qualificazioni europee; le squadre sconfitte giocheranno in Lega C.



Le squadre rimanenti rimangono in Lega C.