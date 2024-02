Semifinali della Women's Nations League: la Francia supera la Germania, la Spagna batte i Paesi Bassi

La Spagna affronterà la Francia nella prima finale di UEFA Women's Nations League dopo aver superato le semifinali di venerdì.

La Spagna campione del mondo ha battuto i Paesi Bassi a Siviglia per 3-0, la città spagnola ospiterà anche la finale di mercoledì. Con questa vittoria la Spagna conquista un posto alle Olimpiadi, la Francia è alla sua prima finale dopo aver sconfitto la Germania per 2-1 a Décines.

Con la Francia che ospita le Olimpiadi, l'ultimo posto per l'Europa sarà deciso dalla finale per il terzo posto tra Paesi Bassi e Germania mercoledì a Heerenveen.

Finali di Women's Nations League s Semifinali (venerdì)

Spagna - Paesi Bassi 3-0 (stadio La Cartuja, Siviglia)

Francia - Germania 2-1 (OL Stadium, Décines) Finale (mercoledì)

Spagna - Francia (19:00 CET, stadio La Cartuja, Siviglia)

Finale terzo posto (mercoledì)

Paesi Bassi - Germania (20:45 CET, Abe Lenstra Stadium, Heerenveen)

La Spagna accende subito la partita con Salma Paralluelo che all'ottavo minuto tira di poco a lato. Le occasioni dall'altra parte sono poche, ma Lineth Beerensteyn, migliore marcatrice della Lega con sei gol, tenta una conclusione che, però, termina fuori.

Paralluelo ci riprova a metà del primo tempo, ma Daphne van Domselaar è bravissima a bloccare. La svolta arriva al 41', quando Jenni Hermoso intercetta il passaggio di Ona Batlle, supera tre difensori e conclude con il sinistro.

Quattro minuti dopo arriva il 2-0. Cross di Mariona Caldentey dalla sinistra, spizzato in porta da Aitana Bonmatí. La Spagna non si arrende e al 77' arriva il terzo gol con Batlle che trova la rete. Con la Spagna esordisce anche la 17enne Vicky López davanti a 21.856 spettatori in festa.

Aitana Bonmati festeggia insieme a Salma Paralluelo AFP via Getty Images

Nations League: partite promozione-retrocessione

Il primo tempo è stato in gran parte serrato e la Germania ha avuto più occasioni. Ma Kadidiatou Diani, una minaccia costante per la Francia, ha segnato l'1-0 al 41'. Sakina Karchaoui ha segnato per la prima volta con la Francia alla sua 69esima presenza il secondo gol.

La Germania ha cercato di mantenere alta la pressione nel secondo tempo. Giulia Gwinn ha accorciato le distanze ma non è bastato.