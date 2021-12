Le finals di Women's Futsal EURO si giocheranno a Oporto

Come deciso dal Comitato Esecutivo UEFA a Nyon (Svizzera), il Pavilhão Multiusos de Gondomar di Oporto ospiterà nuovamente le finals di UEFA Women's Futsal EURO dal 25 al 27 marzo.

La Federcalcio portoghese (FPF) è stata selezionata per ospitare l'evento, che torna nella sede delle prime finals a febbraio 2019. Designato anche per UEFA Futsal EURO 2007, il Pavilhão Multiusos de Gondomar accoglierà ancora una volta Portogallo, Russia, Spagna e Ucraina. Due anni fa, la Spagna ha battuto il Portogallo in finale, mentre la Russia si è aggiudicata il terzo posto.

Le semifinali si terranno il 25 marzo, e la finale e la finale per il terzo posto due giorni dopo. Erano state posticipate di un anno per la pandemia di COVID-19; per l'edizione 2022/23, la competizione tornerà al ciclo originario. Il sorteggio delle semifinali si terrà il 28 gennaio a Groningen durante l'intervallo della sfida di UEFA Futsal EURO 2022 maschile Ucraina-Portogallo, che ha inizio alle 20:30 CET.