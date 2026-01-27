Qualificazioni Coppa del Mondo FIFA femminile 2027: guida alla fase a leghe

La fase a leghe delle Qualificazioni Europee femminili inizia martedì 3 marzo. In palio c'è la qualificazione diretta per la Coppa del Mondo femminile FIFA 2027 in Brasile, che sarà decisa entro il 9 giugno, e 32 posti agli spareggi del prossimo autunno.

In totale, la UEFA ha diritto a 11 posti alla fase finale a 32 squadre, più un posto aggiuntivo per gli spareggi interconfederali all'inizio del prossimo anno. Per questa fase di qualificazione, le 53 squadre sono suddivise in tre leghe, definite dalla UEFA Women's Nations League 2025: 16 squadre giocano in Lega A e B, mentre 21 giocano in Lega C.

Le vincitrici dei quattro gironi della Lega A andranno direttamente alla fase finale, mentre altre 12 squadre accederanno ai play-off. Anche le prime tre squadre dei quattro gironi della Lega B accederanno agli spareggi insieme alle sei vincitrici dei gironi e alle due migliori seconde della Lega C.

In tutti i gironi, sorteggiati a novembre 2025, le squadre si contendono anche la promozione e la retrocessione in vista della prossima edizione della UEFA Women's Nations League.

Tutte le partite della fase a leghe

GIRONI DI QUALIFICAZIONE

LEGA A

GRUPPO A1: SVEZIA, ITALIA, DANIMARCA, SERBIA

Svezia, Italia e Danimarca sono state sorteggiate insieme anche in Women's Nations League 2025 e sono state separate da soli tre punti. La Svezia, prima in classifica, ha ottenuto tre vittorie e un pareggio nei quattro scontri diretti e anche battuto la Danimarca 1-0 a UEFA Women's EURO 2025.

Mentre Svezia, Italia e Danimarca hanno partecipato ai Mondiali del 2023 e agli Europei femminili del 2025 (dove le Azzurre hanno mancato di poco la finale), la Serbia non ha mai raggiunto un torneo importante ed è al suo debutto in Lega A.

Partite di apertura:

Martedì 3 marzo

Italia - Svezia

Danimarca - Serbia

Sabato 7 marzo

Italia - Danimarca

Serbia - Svezia

GRUPPO A2: FRANCIA, PAESI BASSI, POLONIA, REPUBBLICA D'IRLANDA

Partite di apertura:

Martedì 3 marzo

Polonia - Paesi Bassi

Repubblica d'Irlanda - Francia

Sabato 7 marzo

Francia - Polonia

Paesi Bassi - Repubblica d'Irlanda

GRUPPO A3: SPAGNA, INGHILTERRA, ISLANDA, UCRAINA

Partite di apertura:

Martedì 3 marzo

Spagna - Islanda

Ucraina - Inghilterra

Sabato 7 marzo

Ucraina - Spagna

Inghilterra - Islanda

GRUPPO A4: GERMANIA, NORVEGIA, AUSTRIA, SLOVENIA

Partite di apertura:

Martedì 3 marzo

Austria - Norvegia

Germania - Slovenia

Sabato 7 marzo

Norvegia - Germania

Slovenia - Austria

LEGA B

Gironi Lega B Gruppo B1: Galles, Cechia, Albania, Montenegro Gruppo B2: Svizzera, Irlanda del Nord, Turchia, Malta Gruppo B3: Portogallo, Finlandia, Slovacchia, Lettonia Gruppo B4: Belgio, Scozia, Israele, Lussemburgo

LEGA C

Gironi Lega C Gruppo C1: Bosnia ed Erzegovina, Estonia, Lituania, Liechtenstein Gruppo C2: Croazia, Kosovo, Bulgaria, Gibilterra Gruppo C3: Ungheria, Azerbaigian, Macedonia del Nord, Andorra Gruppo C4: Grecia, Isole Faroe, Georgia Gruppo C5: Romania, Cipro, Moldavia Gruppo C6: Bielorussia, Kazakistan, Armenia

COME FUNZIONANO LE QUALIFICAZIONI ALLA COPPA DEL MONDO FIFA FEMMINILE?

La UEFA ha diritto a 11 posti in Coppa del Mondo FIFA femminile 2027. Un'altra squadra potrebbe qualificarsi tramite gli spareggi intercontinentali.

Al termine della fase a leghe, la classifica dei gironi e la classifica generale determineranno:

Qualificazione diretta per la Coppa del Mondo femminile FIFA 2027

Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A.

Qualificazione e status di testa di serie/non testa di serie agli spareggi per la Coppa del Mondo FIFA femminile 2027.

Il primo turno degli spareggi prevede due percorsi:

Percorso 1: le quattro seconde classificate e le quattro terze della Lega A giocano contro le sei prime classificate e le due migliori seconde della Lega C.

Percorso 2: le quattro quarte classificate della Lega A e le quattro prime della Lega B giocano contro le quattro seconde e le quattro terze della Lega B.

Al primo turno, gli incontri vengono determinati tramite sorteggio.

Percorso 1: le otto squadre della Lega A sono teste di serie e giocano le partite di ritorno in casa.

Percorso 2: le quattro quarte classificate della Lega A e le quattro prime classificate della Lega B sono teste di serie e giocano le partite di ritorno in casa.

Le vincitrici del primo turno di spareggio si qualificano al secondo turno di spareggio.

Al secondo turno di spareggio, gli incontri vengono determinati tramite sorteggio. Le squadre del percorso 1 del primo turno sono teste di serie al sorteggio e le vincenti di questi incontri giocano le gare di ritorno del secondo turno in casa.

Le sette migliori vincitrici del secondo turno di spareggio, in base alla classifica generale delle Qualificazioni Europee femminili del 2026, si qualificano direttamente per la Coppa del Mondo FIFA 2027. L'ultima vincitrice del secondo turno si qualifica per gli spareggi intercontinentali.