Qualificazioni Coppa del Mondo FIFA femminile 2027: guida alla fase a leghe
martedì 27 gennaio 2026
Le tre leghe delle Qualificazioni Europee, che mettono in palo quattro posti alla fase finale di Coppa del Mondo FIFA 2027 e 32 posti agli spareggi, inizieranno il 3 marzo 2026.
La fase a leghe delle Qualificazioni Europee femminili inizia martedì 3 marzo. In palio c'è la qualificazione diretta per la Coppa del Mondo femminile FIFA 2027 in Brasile, che sarà decisa entro il 9 giugno, e 32 posti agli spareggi del prossimo autunno.
In totale, la UEFA ha diritto a 11 posti alla fase finale a 32 squadre, più un posto aggiuntivo per gli spareggi interconfederali all'inizio del prossimo anno. Per questa fase di qualificazione, le 53 squadre sono suddivise in tre leghe, definite dalla UEFA Women's Nations League 2025: 16 squadre giocano in Lega A e B, mentre 21 giocano in Lega C.
Le vincitrici dei quattro gironi della Lega A andranno direttamente alla fase finale, mentre altre 12 squadre accederanno ai play-off. Anche le prime tre squadre dei quattro gironi della Lega B accederanno agli spareggi insieme alle sei vincitrici dei gironi e alle due migliori seconde della Lega C.
In tutti i gironi, sorteggiati a novembre 2025, le squadre si contendono anche la promozione e la retrocessione in vista della prossima edizione della UEFA Women's Nations League.
LEGA A
GRUPPO A1: SVEZIA, ITALIA, DANIMARCA, SERBIA
Svezia, Italia e Danimarca sono state sorteggiate insieme anche in Women's Nations League 2025 e sono state separate da soli tre punti. La Svezia, prima in classifica, ha ottenuto tre vittorie e un pareggio nei quattro scontri diretti e anche battuto la Danimarca 1-0 a UEFA Women's EURO 2025.
Mentre Svezia, Italia e Danimarca hanno partecipato ai Mondiali del 2023 e agli Europei femminili del 2025 (dove le Azzurre hanno mancato di poco la finale), la Serbia non ha mai raggiunto un torneo importante ed è al suo debutto in Lega A.
Partite di apertura:
Martedì 3 marzo
Italia - Svezia
Danimarca - Serbia
Sabato 7 marzo
Italia - Danimarca
Serbia - Svezia
GRUPPO A2: FRANCIA, PAESI BASSI, POLONIA, REPUBBLICA D'IRLANDA
Partite di apertura:
Martedì 3 marzo
Polonia - Paesi Bassi
Repubblica d'Irlanda - Francia
Sabato 7 marzo
Francia - Polonia
Paesi Bassi - Repubblica d'Irlanda
GRUPPO A3: SPAGNA, INGHILTERRA, ISLANDA, UCRAINA
Partite di apertura:
Martedì 3 marzo
Spagna - Islanda
Ucraina - Inghilterra
Sabato 7 marzo
Ucraina - Spagna
Inghilterra - Islanda
GRUPPO A4: GERMANIA, NORVEGIA, AUSTRIA, SLOVENIA
Partite di apertura:
Martedì 3 marzo
Austria - Norvegia
Germania - Slovenia
Sabato 7 marzo
Norvegia - Germania
Slovenia - Austria
LEGA B
Gironi Lega B
Gruppo B1: Galles, Cechia, Albania, Montenegro
Gruppo B2: Svizzera, Irlanda del Nord, Turchia, Malta
Gruppo B3: Portogallo, Finlandia, Slovacchia, Lettonia
Gruppo B4: Belgio, Scozia, Israele, Lussemburgo
LEGA C
Gironi Lega C
Gruppo C1: Bosnia ed Erzegovina, Estonia, Lituania, Liechtenstein
Gruppo C2: Croazia, Kosovo, Bulgaria, Gibilterra
Gruppo C3: Ungheria, Azerbaigian, Macedonia del Nord, Andorra
Gruppo C4: Grecia, Isole Faroe, Georgia
Gruppo C5: Romania, Cipro, Moldavia
Gruppo C6: Bielorussia, Kazakistan, Armenia
Quando si gioca la fase a leghe di qualificazione?
Prima giornata martedì 3 marzo
Seconda giornata: sabato 7 marzo
Terza giornata: martedì 14 aprile
Quarta giornata: sabato 18 aprile
Quinta giornata: venerdì 5 giugno
Sesta giornata: martedì 9 giugno
COME FUNZIONANO LE QUALIFICAZIONI ALLA COPPA DEL MONDO FIFA FEMMINILE?
La UEFA ha diritto a 11 posti in Coppa del Mondo FIFA femminile 2027. Un'altra squadra potrebbe qualificarsi tramite gli spareggi intercontinentali.
Al termine della fase a leghe, la classifica dei gironi e la classifica generale determineranno:
Qualificazione diretta per la Coppa del Mondo femminile FIFA 2027
Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A.
Qualificazione e status di testa di serie/non testa di serie agli spareggi per la Coppa del Mondo FIFA femminile 2027.
Il primo turno degli spareggi prevede due percorsi:
Percorso 1: le quattro seconde classificate e le quattro terze della Lega A giocano contro le sei prime classificate e le due migliori seconde della Lega C.
Percorso 2: le quattro quarte classificate della Lega A e le quattro prime della Lega B giocano contro le quattro seconde e le quattro terze della Lega B.
Al primo turno, gli incontri vengono determinati tramite sorteggio.
Percorso 1: le otto squadre della Lega A sono teste di serie e giocano le partite di ritorno in casa.
Percorso 2: le quattro quarte classificate della Lega A e le quattro prime classificate della Lega B sono teste di serie e giocano le partite di ritorno in casa.
Le vincitrici del primo turno di spareggio si qualificano al secondo turno di spareggio.
Al secondo turno di spareggio, gli incontri vengono determinati tramite sorteggio. Le squadre del percorso 1 del primo turno sono teste di serie al sorteggio e le vincenti di questi incontri giocano le gare di ritorno del secondo turno in casa.
Le sette migliori vincitrici del secondo turno di spareggio, in base alla classifica generale delle Qualificazioni Europee femminili del 2026, si qualificano direttamente per la Coppa del Mondo FIFA 2027. L'ultima vincitrice del secondo turno si qualifica per gli spareggi intercontinentali.
Promozioni e retrocessioni per il prossimo ciclo di competizioni, 2027-29
Verranno promosse le quattro vincitrici dei gironi della Lega B e le sei vincitrici dei gironi della Lega C.
Retrocedono le quattro quarte classificate in Lega A e B, nonché le due terze con la peggiore classifica (27ª e 28ª posto nella classifica generale).