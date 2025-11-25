Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo femminile 2027: calendario completo
martedì 25 novembre 2025
Intro articolo
Tutte le partite delle Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2027.
Contenuti top media
Corpo articolo
Le qualificazioni europee alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2027 si giocheranno da marzo a giugno 2026, mentre gli spareggi per gli ultimi posti alla fase finale sono in programma tra ottobre e dicembre 2026.
Calendario
Orari e sedi da confermare
Prima giornata: martedì 3 marzo 2026
Germania - Slovenia
Spagna - Islanda
Italia - Svezia
Danimarca - Serbia
Austria - Norvegia
Polonia - Paesi Bassi
Ucraina - Inghilterra
Repubblica d'Irlanda - Francia
Lussemburgo - Scozia
Portogallo - Finlandia
Svizzera - Irlanda del Nord
Cechia - Galles
Turchia - Malta
Slovacchia - Lettonia
Israele - Belgio
Montenegro - Albania
Bosnia-Erzegovina - Estonia
Romania - Moldavia
Kosovo - Gibilterra
Azerbaigian - Macedonia del Nord
Kazakistan - Armenia
Bulgaria - Croazia
Grecia - Georgia
Andorra - Ungheria
Liechtenstein - Lituania
Seconda giornata: sabato 7 marzo 2026
Francia - Polonia
Paesi Bassi - Repubblica d'Irlanda
Inghilterra - Islanda
Italia - Danimarca
Norvegia - Germania
Slovenia - Austria
Serbia - Svezia
Ucraina - Spagna
Portogallo - Slovacchia
Galles - Montenegro
Scozia - Lussemburgo
Finlandia - Lettonia
Irlanda del Nord - Turchia
Albania - Cechia
Belgio - Israel
Malta - Svizzera
Bosnia-Erzegovina - Liechtenstein
Ungheria - Azerbaigian
Kazakistan - Bielorussia
Croazia - Kosovo
Grecia - Isole Faroe
Cipro - Romania
Lituania - Estonia
Macedonia del Nord - Andorra
Gibilterra - Bulgaria
Terza giornata: martedì 14 aprile 2026
Germania - Austria
Svezia - Danimarca
Paesi Bassi - Francia
Norvegia - Slovenia
Islanda - Ucraina
Polonia - Repubblica d'Irlanda
Serbia - Italia
Galles - Albania
Svizzera - Turchia
Cechia - Montenegro
Finlandia - Slovacchia
Irlanda del Nord - Malta
Israele - Lussemburgo
Scozia - Belgio
Lettonia - Portogallo
Isole Faroe - Grecia
Estonia - Liechtenstein
Lituania - Bosnia-Erzegovina
Armenia - Bielorussia
Bulgaria - Kosovo
Moldavia - Cipro
Macedonia del Nord - Ungheria
Andorra - Azerbaigian
Gibilterra - Croazia
Inghilterra - Spagna
Quarta giornata: sabato 18 aprile 2026
Francia - Paesi Bassi
Spagna - Ucraina
Svezia - Serbia
Danimarca - Italia
Austria - Germania
Islanda - Inghilterra
Slovenia - Norvegia
Repubblica d'Irlanda - Polonia
Belgio - Scozia
Lussemburgo - Israele
Albania - Galles
Turchia - Svizzera
Slovacchia - Portogallo
Malta - Irlanda del Nord
Montenegro - Cechia
Lettonia - Finlandia
Ungheria - Macedonia del Nord
Romania - Cipro
Croazia - Gibilterra
Kosovo - Bulgaria
Azerbaigian - Andorra
Bielorussia - Kazakistan
Estonia - Lituania
Isole Faroe - Georgia
Liechtenstein - Bosnia-Erzegovina
Quinta giornata: Venerdì 5 giugno 2026
Germania - Norvegia
Spagna - Inghilterra
Italia - Serbia
Danimarca - Svezia
Austria - Slovenia
Polonia - Francia
Ucraina - Islanda
Repubblica d'Irlanda - Paesi Bassi
Portogallo - Lettonia
Svizzera - Malta
Scozia - Israel
Cechia - Albania
Turchia - Irlanda del Nord
Slovacchia - Finlandia
Belgio - Lussemburgo
Montenegro - Galles
Bosnia-Erzegovina - Lituania
Kosovo - Croazia
Azerbaigian - Ungheria
Georgia - Isole Faroe
Armenia - Kazakistan
Bulgaria - Gibilterra
Moldavia - Romania
Andorra - Macedonia del Nord
Liechtenstein - Estonia
Sesta giornata: martedì 9 giugno 2026
Francia - Repubblica d'Irlanda
Svezia - Italia
Paesi Bassi - Polonia
Inghilterra - Ucraina
Norvegia - Austria
Islanda - Spagna
Slovenia - Germania
Serbia - Danimarca
Lussemburgo - Belgio
Galles - Cechia
Finlandia - Portogallo
Irlanda del Nord - Svizzera
Albania - Montenegro
Israele - Scozia
Malta - Turchia
Lettonia - Slovacchia
Ungheria - Andorra
Bielorussia - Armenia
Croazia - Bulgaria
Georgia - Grecia
Cipro - Moldavia
Estonia - Bosnia-Erzegovina
Lituania - Liechtenstein
Macedonia del Nord - Azerbaigian
Gibilterra - Kosovo
Qualificazioni Europee femminili alla Coppa del Mondo 2027: le date da segnare nel calendario
Date spareggi
Turno 1 spareggi 1 (andata e ritorno) 7-13 ottobre 2026
Turno 2 spareggi (andata e ritorno) 26 novembre-5 dicembre 2026
Spareggi interconfederali: febbraio 2027
Date fase finale del Mondiale
Dal 24 giugno al 25 luglio 2027 (Brasile)