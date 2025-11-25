Nations League & Women's EURO Risultati e statistiche live
Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo femminile 2027: calendario completo

martedì 25 novembre 2025

Tutte le partite delle Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2027.

La Spagna è la squadra campione in carica grazie al successo per 1-0 contro l'Inghilterra nella finale della Coppa del Mondo femminile FIFA 2023 AFP via Getty Images

Le qualificazioni europee alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2027 si giocheranno da marzo a giugno 2026, mentre gli spareggi per gli ultimi posti alla fase finale sono in programma tra ottobre e dicembre 2026.

Come funzionano le qualificazioni europee femminili

Calendario
Orari e sedi da confermare

Prima giornata: martedì 3 marzo 2026

Germania - Slovenia
Spagna - Islanda
Italia - Svezia
Danimarca - Serbia
Austria - Norvegia
Polonia - Paesi Bassi
Ucraina - Inghilterra
Repubblica d'Irlanda - Francia
Lussemburgo - Scozia
Portogallo - Finlandia
Svizzera - Irlanda del Nord
Cechia - Galles
Turchia - Malta
Slovacchia - Lettonia
Israele - Belgio
Montenegro - Albania
Bosnia-Erzegovina - Estonia
Romania - Moldavia
Kosovo - Gibilterra
Azerbaigian - Macedonia del Nord
Kazakistan - Armenia
Bulgaria - Croazia
Grecia - Georgia
Andorra - Ungheria
Liechtenstein - Lituania

Seconda giornata: sabato 7 marzo 2026

Francia - Polonia
Paesi Bassi - Repubblica d'Irlanda
Inghilterra - Islanda
Italia - Danimarca
Norvegia - Germania
Slovenia - Austria
Serbia - Svezia
Ucraina - Spagna
Portogallo - Slovacchia
Galles - Montenegro
Scozia - Lussemburgo
Finlandia - Lettonia
Irlanda del Nord - Turchia
Albania - Cechia
Belgio - Israel
Malta - Svizzera
Bosnia-Erzegovina - Liechtenstein
Ungheria - Azerbaigian
Kazakistan - Bielorussia
Croazia - Kosovo
Grecia - Isole Faroe
Cipro - Romania
Lituania - Estonia
Macedonia del Nord - Andorra
Gibilterra - Bulgaria

Terza giornata: martedì 14 aprile 2026

Germania - Austria
Svezia - Danimarca
Paesi Bassi - Francia
Norvegia - Slovenia
Islanda - Ucraina
Polonia - Repubblica d'Irlanda
Serbia - Italia
Galles - Albania
Svizzera - Turchia
Cechia - Montenegro
Finlandia - Slovacchia
Irlanda del Nord - Malta
Israele - Lussemburgo
Scozia - Belgio
Lettonia - Portogallo
Isole Faroe - Grecia
Estonia - Liechtenstein
Lituania - Bosnia-Erzegovina
Armenia - Bielorussia
Bulgaria - Kosovo
Moldavia - Cipro
Macedonia del Nord - Ungheria
Andorra - Azerbaigian
Gibilterra - Croazia
Inghilterra - Spagna

Quarta giornata: sabato 18 aprile 2026

Francia - Paesi Bassi
Spagna - Ucraina
Svezia - Serbia
Danimarca - Italia
Austria - Germania
Islanda - Inghilterra
Slovenia - Norvegia
Repubblica d'Irlanda - Polonia
Belgio - Scozia
Lussemburgo - Israele
Albania - Galles
Turchia - Svizzera
Slovacchia - Portogallo
Malta - Irlanda del Nord
Montenegro - Cechia
Lettonia - Finlandia
Ungheria - Macedonia del Nord
Romania - Cipro
Croazia - Gibilterra
Kosovo - Bulgaria
Azerbaigian - Andorra
Bielorussia - Kazakistan
Estonia - Lituania
Isole Faroe - Georgia
Liechtenstein - Bosnia-Erzegovina

Quinta giornata: Venerdì 5 giugno 2026

Germania - Norvegia
Spagna - Inghilterra
Italia - Serbia
Danimarca - Svezia
Austria - Slovenia
Polonia - Francia
Ucraina - Islanda
Repubblica d'Irlanda - Paesi Bassi
Portogallo - Lettonia
Svizzera - Malta
Scozia - Israel
Cechia - Albania
Turchia - Irlanda del Nord
Slovacchia - Finlandia
Belgio - Lussemburgo
Montenegro - Galles
Bosnia-Erzegovina - Lituania 
Kosovo - Croazia
Azerbaigian - Ungheria
Georgia - Isole Faroe
Armenia - Kazakistan
Bulgaria - Gibilterra
Moldavia - Romania
Andorra - Macedonia del Nord
Liechtenstein - Estonia

Sesta giornata: martedì 9 giugno 2026

Francia - Repubblica d'Irlanda
Svezia - Italia
Paesi Bassi - Polonia
Inghilterra - Ucraina
Norvegia - Austria
Islanda - Spagna
Slovenia - Germania
Serbia - Danimarca
Lussemburgo - Belgio
Galles - Cechia
Finlandia - Portogallo
Irlanda del Nord - Svizzera
Albania - Montenegro
Israele - Scozia
Malta - Turchia
Lettonia - Slovacchia
Ungheria - Andorra
Bielorussia - Armenia
Croazia - Bulgaria
Georgia - Grecia
Cipro - Moldavia
Estonia - Bosnia-Erzegovina
Lituania - Liechtenstein
Macedonia del Nord - Azerbaigian
Gibilterra - Kosovo

Qualificazioni Europee femminili alla Coppa del Mondo 2027: le date da segnare nel calendario

Date spareggi
Turno 1 spareggi 1 (andata e ritorno) 7-13 ottobre 2026
Turno 2 spareggi (andata e ritorno) 26 novembre-5 dicembre 2026
Spareggi interconfederali: febbraio 2027

Date fase finale del Mondiale
Dal 24 giugno al 25 luglio 2027 (Brasile)

