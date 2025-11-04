Qualificazioni Europee per la Coppa del Mondo FIFA femminile 2027: i gironi della fase a leghe

Sono stati sorteggiati i gironi delle tre leghe delle Qualificazioni Europee femminili, che si disputeranno tra febbraio/marzo e giugno 2026.

I gironi decreteranno le quattro nazioni europee che andranno direttamente alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2027 in Brasile e le 32 squadre che parteciperanno agli spareggi. Gli spareggi si disputeranno tra ottobre e dicembre 2026 e porteranno altre sette squadre alla fase finale, più una agli spareggi interconfederali. In palio ci saranno anche le promozioni e le retrocessioni in vista della prossima UEFA Women's Nations League.

La fase a leghe delle Qualificazioni Europee si gioca con lo stesso format della UEFA Women's Nations League: Lega A a 16 squadre, Lega B a 16 squadre e Lega C a 21 squadre. La composizione finale delle leghe è stata decisa dalla UEFA Women's Nations League 2025.

In Lega A, che permetterà alle vincitrici dei quattro gironi di qualificarsi direttamente, ci sarà l'ennesima sfida tra Spagna e Inghilterra. Le furie rosse hanno battuto le inglesi in finale di Coppa del Mondo FIFA femminile 2023 e hanno strappato loro un posto alle finals di UEFA Women's Nations League 2025 dopo le rispettive vittorie casalinghe, ma le Lionesses hanno ribaltato la situazione a luglio difendendo il titolo a UEFA Women's EURO ai calci di rigore.

Tra gli altri incontri interessanti in Lega A c'è Francia - Paesi Bassi (Les Bleues hanno eliminato le vincitrici del 2017 a Women's EURO 2025) e una sfida tra due ex campionesse del mondo come Germania e Norvegia, mentre Svezia, Italia e Danimarca sono di nuovo insieme dopo il combattuto girone di Women's Nations League in cui sono state separate da soli tre punti. Serbia, Slovenia e Ucraina fanno invece il loro debutto in Lega A, essendo state promosse insieme a Polonia e Repubblica d'Irlanda dopo la Women's Nations League.

La Lega B comprende cinque squadre che hanno partecipato a Women's EURO 2025: Belgio, Finlandia, Portogallo, Svizzera e Galles. Nelle leghe B e C ci sono in palo alcuni posti agli spareggi nonché la promozione e la retrocessione.

GIRONI DELLA FASE A LEGHE DELLE QUALIFICAZIONI EUROPEE FEMMINILI

Lega A

Gruppo A1: Svezia, Italia, Danimarca, Serbia

Gruppo A2: Francia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica d'Irlanda

Gruppo A3: Spagna, Inghilterra, Islanda, Ucraina

Gruppo A4: Germania, Norvegia, Austria, Slovenia

Lega B

Gruppo B1: Galles, Cechia, Albania, Montenegro

Gruppo B2: Svizzera, Irlanda del Nord, Turchia, Malta

Gruppo B3: Portogallo, Finlandia, Slovacchia, Lettonia

Gruppo B4: Belgio, Scozia, Israele, Lussemburgo

Lega C

Gruppo C1: Bosnia ed Erzegovina, Estonia, Lituania, Liechtenstein

Gruppo C2: Croazia, Kosovo, Bulgaria, Gibilterra

Gruppo C3: Ungheria, Azerbaigian, Macedonia del Nord, Andorra

Gruppo C4: Grecia, Isole Faroe, Georgia

Gruppo C5: Romania, Cipro, Moldavia

Gruppo C6: Bielorussia, Kazakistan, Armenia

DATE

La fase a leghe delle Qualificazioni Europee femminili si giocherà in linea di principio nelle seguenti date del 2026:

Prima giornata: martedì 3 marzo

Seconda giornata: sabato 7 marzo

Terza giornata: martedì 14 aprile

Quarta giornata: sabato 18 aprile

Quinta giornata: venerdì 5 giugno

Sesta giornata: martedì 9 giugno

È possibile apportare modifiche al calendario entro un certo termine dopo il sorteggio, a condizione che tutte le federazioni interessate siano d'accordo.

QUALIFICAZIONI ALLA COPPA DEL MONDO

Alla UEFA sono assegnati 11 posti in Coppa del Mondo femminile FIFA 2027. Un'ulteriore squadra può qualificarsi tramite gli spareggi intercontinentali FIFA.

Al termine della fase a leghe, la classifica dei gironi e la classifica generale determineranno:

Qualificazione diretta alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2027

Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A.

Qualificazione e status di testa di serie agli spareggi di qualificazione per la Coppa del Mondo FIFA femminile 2027.

Il turno 1 prevede due percorsi:

Percorso 1: le quattro seconde e le quattro terze classificate della Lega A giocano contro le sei prime classificate e le due migliori seconde della Lega C.

Percorso 2: le quattro quarte classificate della Lega A e le quattro prime della Lega B giocano contro le quattro seconde e quattro terze classificate della Lega B.

Al turno 1 degli spareggi, le sfide sono determinate tramite sorteggio.

Percorso 1: le otto squadre della Lega A sono teste di serie e giocano le partite di ritorno in casa.

Percorso 2: le quattro quarte classificate della Lega A e le quattro prime classificate della Lega B sono teste di serie e giocano le partite di ritorno in casa.

Le vincitrici del turno 1 si qualificano per gli turno 2 degli spareggi.

Al turno 2 degli spareggi, le sfide sono determinate tramite sorteggio. Le sfide del percorso 1 del turno 1 sono considerate teste di serie al sorteggio del turno 2: le vincitrici di tali sfide giocano le partite di ritorno del turno 2 in casa.

Le sette vincitrici degli spareggi del turno 2 con il migliore piazzamento nella classifica generale delle Qualificazioni Europee Femminili 2026 vanno direttamente alla Coppa del Mondo FIFA femminile 2027. L'altra vincitrice del turno 2 degli spareggi si qualifica per gli spareggi intercontinentali FIFA.

Promozione e retrocessione diretta per il prossimo ciclo di competizioni, 2027-29

Saranno promosse le quattro vincitrici dei gironi della Lega B e le sei vincitrici dei gironi della Lega C.

Retrocedono le quattro quarte classificate nelle Leghe A e B e le due terze classificate con il peggiore piazzamento in Lega B (27° e 28° posto nella classifica generale della fase a leghe).